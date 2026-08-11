OGAWA LINE FRIENDS 香港限定按摩抱抱枕 簡單驅走疲勞

萬眾期待的 2026 年愛知・名古屋亞洲運動會將於 9 月 19 日盛大揭幕！隨着全城準備再次掀起體育熱潮，為香港運動員打氣，國際知名紓壓及按摩護理品牌 OGAWA 推出全新 OGAWA LINE FRIENDS 香港限定版按摩抱抱枕。這款揉合香港標誌性地標設計與 OGAWA 卓越按摩科技的限量版產品，將成為全港市民居家觀賞賽事、舒緩緊張情緒的完美伴侶。



全城撐港隊：馬術與渡海小輪設計 展現香港精神

為彰顯獨特的香港情懷，本次 OGAWA 與 LINE FRIENDS 攜手合作，特別呈獻「香港限定版」設計。產品採用雙布套設計，讓您隨心轉換，一套包含兩款充滿本土特色的可拆洗布套：

「馬術運動」款式：人氣角色 BROWN 與 SALLY 化身英姿颯爽的專業騎師，在賽道上策馬奔馳，極具動感。此設計巧妙揉合了香港標誌性的賽馬文化，藉着這份勇往直前的姿態，完美呼應了香港運動員在亞運賽場上無懼挑戰、奮勇爭先的拚搏精神，向世界展現香港的驕傲。

「璀璨維港」款式：活潑可愛的 CONY 提着戰利品滿載而歸，背景勾勒出香港最引以為傲的維港天際線、百年經典的尖沙咀鐘樓以及承載集體回憶的天星小輪。這款設計完美展現香港這座國際大都會獨有的動感魅力，讓這份專屬香港人的驕傲與親切感，融入您的日常休憩時光之中。

用家可隨心情及家居風格自由更換布套，同時亦呼應我們在各項體育賽事中，全方位為香港代表團吶喊助威的熱情。

觀賽紓壓必備：仿人手揉捏推拿 驅走疲勞

在電視機前為港隊的激烈賽事緊張喝采，難免會引致肩頸僵硬與肌肉僵硬緊繃。OGAWA LINE FRIENDS 香港限定版抱抱枕內置 4 顆專業按摩頭，精準模擬真人手指的正向揉捏和反向推拿複合手法，能深入放鬆肌肉。無論是觀看節奏緊湊的劍擊賽事，還是熱血沸騰的游泳比賽，只需輕輕一按，即可享受頂級的按摩體驗。

產品具備 15 分鐘智能定時功能，加上內置充電池的無線輕便設計，讓用家可以靈活放置於梳化或辦公椅，隨時隨地為肩頸、腰背或腿部進行局部舒緩，徹底釋放壓力。

OGAWA LINE FRIENDS 香港限定版按摩抱抱枕現已於全線 OGAWA 專門店及官方網店發售。推廣期內尊享限定驚喜組合優惠，詳情請瀏覽官網或向店員查詢。

這個九月，讓 OGAWA 陪您一起安坐家中，以最放鬆的身心狀態，見證香港運動員在亞運會再創輝煌！

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