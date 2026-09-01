佳能商務方案及產品展覽 「NEXTech: AI Agent in Action」

隨著愈來愈多企業增加對人工智能（AI）配置的預算投入，同時市場上的商業方案開始內建任務型人工智能代理（AI Agent），AI的角色正由輔助工具逐步演變為企業數碼轉型及業務創新的核心動力。



佳能香港早前於香港JW萬豪酒店舉辦「NEXTech: AI Agent in Action」活動，展示AI Agent如何由資訊分析延伸至工作執行，協助企業提升營運效率、加強合規管理及優化成本效益，加速邁向智能化營運新階段。

佳能香港高級總監孔祥隆先生表示：「AI Agent正推動AI由提供資訊走向執行任務，帶來全新的協作模式。企業如何有效結合人才、數據與技術，將成為未來保持競爭優勢的關鍵。佳能希望透過『NEXTech: AI Agent in Action』展示AI Agent如何由概念走向實踐，協助企業重新思考工作流程、知識管理及營運模式。」

業界專家剖析 AI Agent 發展新趨勢

活動邀請多位學術界及業界專家，從技術發展、數據應用、管治及風險管理等層面探討AI如何重塑未來企業營運模式（排名不分先後）。

• 香港大學人工智能與數據科學學部主任兼教授鄭振剛教授，分享AI結合數據智能推動企業決策的新契機，並介紹相關研究與實踐案例。

• 華懋集團資訊科技及解決方案部高級副總監馮永熙先生，探討AI時代下管理層應如何調整思維，主動迎接轉型新機遇。

• BPI企業管理國際有限公司總經理及首席顧問黃喜龍先生，聚焦於如何透過ISO控制措施，在AI、個人資料與資訊安全中構建可持續的數位信任。

• 富衛人壽保險（百慕達）有限公司資訊科技部副總監、Microsoft及Alibaba Cloud最有價值專家葉偉基先生，深入剖析AI技術邁向自主智能Agent的發展趨勢，及其如何革新企業協作與營運模式。

• Antelope International Limited創辦人康錦權先生分析企業在推動AI轉型過程中常見的疑慮，並提出具體應對方案。

• 佳能香港有限公司高級經理郭奕新先生分享AI技術如何協助企業營造高率現代化的工作環境。

AI Agent推動效率、管治與協作效能

隨著AI Agent技術日趨成熟，企業對AI的需求已不再局限於資訊搜尋及內容生成，而是期望透過AI主動規劃、協調及執行日常業務流程，提升營運效率與決策效能。

新一代AI商業平台融合代理式人工智能（Agentic AI）技術及「人機協作」（Human-in-the-Loop）AI治理框架，為企業提供兼具高效執行、透明管治及合規保障的智能自動化解決方案。平台支援多格式文件智能處理、企業專屬AI知識庫建構及零程式碼工作流程設計（No-Code Workflow Design），並可與Jira、n8n等主流企業系統整合，促進跨部門協作及數據互聯互通。

在銷售行政方面，全新AI商業平台的iSales Agent以代理式人工智能配合精密工作流程，大幅自動化了銷售訂單的生命週期。系統能從PDF、圖片或電郵附件等不同格式的採購訂單中擷取產品、定價及折扣細節，並按預設業務規則完成訂單評估、庫存檢查及折扣審批等程序，大幅減少人手操作並加速日常審批。透過Magic Wand功能，系統更可自動生成訂單確認書，並草擬專業的附函電子郵件，以嶄新AI技術全方位提升銷售團隊生產力。

在合約管理方面，全新AI商業平台的iContract Agent透過智能分析及風險管理功能，協助企業優化合約生命週期管理。系統能自動擷取合約條款、管轄法律、責任上限以及續約機制等資料，追蹤修訂內容以供快速審閱。同時根據已確認的條款設定續約提醒，並將相關跟進工作分派予指定負責人，簡化合約簽署後的管理流程。法務團隊亦可透過自然語言向AI Agent查詢合約資料，快速掌握續約狀況、責任風險及合規要求。

透過整合文件管理、企業知識、流程自動化及跨系統協作能力，平台協助企業建立更自主、更高效的營運模式，充分體現「AI Agent in Action」的核心理念。

SmartWork助企業循序漸進實踐AI轉型

SmartWork協助企業以低門檻方式開展AI轉型，針對資訊分散、跨部門協作不足及流程依賴人手等常見挑戰而設。方案提供超過30個標準模組，涵蓋招聘、開支報銷、以及多項人事、財務和資訊科技管理的常見工作流程，讓企業可按實際需要靈活部署，毋須一次性大幅改動系統。企業只需從所需模組開始應用，便可逐步擴展至更多業務場景，以循序漸進的方式推動智能化轉型，實現更靈活及可持續的數碼發展。

智能醫療方案提升文件管理及服務效率

醫療報告輸出系統

醫療報告輸出系統專為診所及醫療中心而設，作為中央報告管理平台，協助醫療機構簡化報告製作及輸出流程。系統內置DICOM處理器，可讀取不同類型的醫學影像，並轉換為可搜尋的元數據及高解像度影像格式，方便醫護人員統一管理及檢索資料。

所有資料均儲存於可擴展資料庫架構，授權人員可快速查閱病人資料，同時確保資訊安全及私隱保障。系統整合病人資料及醫療影像，支援自訂報告範本及自動匯出PDF報告，並可直接連接佳能多功能影印機進行列印，提升報告處理效率及準確度，協助醫療機構推動數碼化營運。

智能就診登記方案

為協助醫療機構提升前台登記效率，智能就診登記方案透過光學文字辨識（OCR）及晶片讀取技術，自動擷取身份證明文件及護照資料，並結合機械人流程自動化（RPA）技術，即時輸入至就診登記系統。方案可減少人手輸入工序及資料錯誤風險，縮短病人輪候及登記時間，同時減輕前線行政人員工作負擔，進一步提升服務效率及病人體驗。

智能文件處理及安全列印 加速數碼化工作流程

在數碼化營運環境下，企業對文件輸出效率、資訊安全及成本管理的要求日益提高。佳能多功能影印機 imageFORCE 系列結合 AI Genie Connector，可於掃描同時自動擷取文件資料、建立索引及進行分類管理，加快文件處理流程及提升日常工作效率。

配合打印管理方案，用戶需透過身份驗證方可釋放列印工作，有效保護機密文件及降低資料外洩風險。方案採用直觀的操作介面，並提供一鍵自動化設定功能，更可簡化掃描及文件處理程序，減少重複操作。此外，方案支援流動列印、雲端文件存取及中央設備管理功能，讓管理人員透過詳細報表掌握設備使用情況、列印量及相關成本，從而優化資源配置，同時推動企業可持續發展。

AIoT智能辦公方案 助企業實踐ESG目標

隨著企業日益重視員工體驗及可持續發展，人工智能物聯網（AIoT）技術正推動辦公空間由傳統單向設施管理，轉型為數據驅動的自動化管理。透過整合多種智能設備與環境感測器，企業能夠在保安、能源效益及員工健康之間取得最佳平衡，打造更高效及可持續的工作環境。

在門禁及保安方面，AIoT方案結合智能門鎖（Door Lock）及門窗感應器（Door Contact Sensor），支援遙距監控及即時管理，提升辦公室安全水平。再配合動態感測器（Motion Sensor）及智能照明系統，可根據實際使用情況自動調節照明，在優化能源效益的同時，營造舒適的工作空間。

在ESG管理方面，方案整合室內空氣質素感測器（IAQ Sensor）及ESG管理儀表板（ESG Dashboard），持續監測空氣質素、能源耗量及空間利用率等數據，並透過可視化分析協助企業優化ESG及能源管理策略。

平台同時運用AI分析技術，主動識別能源浪費及潛在風險，協助企業提升資源運用效益。此外，方案導入數碼分身（Digital Twin）技術，讓管理者透過虛擬模型模擬不同應用情景及測試優化方案，為未來空間規劃及節能措施提供更具前瞻性的依據。

從協作會議到數碼展示的全面升級

大型互動觸控顯示器

為配合混合工作模式的需求，大型互動觸控顯示器配備 4K UHD 超高清解像度、AI 智能三鏡頭系統及 16 陣列式麥克風，並支援高達 50 點多點觸控、智能書寫及即時標註功能，有效促進團隊溝通及協作，提升會議互動體驗。

此外，方案支援無線投影，並可同時將多部裝置的內容投放至同一部互動觸控顯示器，方便用戶即時分享資訊及進行跨平台協作。配合中央資訊科技管理系統，企業可透過單一管理平台完成設備部署、狀態監察及遙距更新，簡化日常管理流程，同時提升營運效率及資訊科技管理效能。

LED 廣告機（LED Poster）

隨著數碼顯示技術不斷革新，LED 廣告機憑藉出色的視覺表現及靈活部署優勢，為辦公室、展覽及公共空間的展示及數碼宣傳帶來全新體驗。採用COB LED 封裝技術及 P1.2 至P1.8超細像素間距，可呈現高清細膩、色彩鮮明的影像效果，全面提升內容吸引力。相比傳統海報，LED 廣告機不僅更環保，更內置 10W 雙聲道揚聲器及雲端管理平台，為觀眾帶來更具沉浸感的視聽體驗。

佳能香港高級總監孔祥隆先生致開幕辭，歡迎各位行業領袖及嘉賓的蒞臨，共同探索 AI Agent 如何重塑工作模式，釋放人才潛能，並為企業創造更大的業務價值與競爭優勢。

佳能香港董事長及行政總裁李冠德先生（左二），佳能香港高級總監孔祥隆先生（右二），佳能香港商務影像方案及數碼印刷銷售部總監朱建崑先生（左一），佳能香港商務影像方案及數碼印刷商業應用服務及方案部高級經理郭奕新（右一），與各行各業的企業領袖與技術專家交流AI 時代的發展機遇與未來商業藍圖，攜手推動香港、澳門及大灣區的智能商業持續發展。

不同業界專家及領袖於研討會中分享卓識遠見，賦能企業掌握智能革新契機，包括（排名不分先後，由左上起）香港大學人工智能與數據科學學部主任兼教授鄭振剛教授分享AI結合數據智能推動企業決策的新契機；華懋集團資訊科技及解決方案部高級副總監馮永熙先生剖析AI時代下管理層應如何調整思維；BPI企業管理國際有限公司總經理及首席顧問黃喜龍先生講解如何透過ISO控制措施建立 AI 安全與數據私隱；富衛人壽保險（百慕達）有限公司資訊科技部副總監、Microsoft及Alibaba Cloud最有價值專家葉偉基先生剖析AI技術邁向自主智能Agent的發展趨勢；Antelope International Limited創辦人康錦權先生分析企業AI轉型的疑慮，並分享具體應對方案及佳能香港有限公司高級經理郭奕新先生分享AI技術如何協助企業營造高率現代化的工作環境。

「NEXTech: AI Agent in Action」活動展示適用於各行各業的革新商務方案及產品，深入剖析 AI Agent 如何引領數碼轉型，實時分析大數據，為企業提供精準的業務策略，攜手以創新科技重塑工作流程，驅動企業全面智能升級。

佳能香港的專業團隊與業界嘉賓深入交流及經驗分享，共同探討 AI Agent 的最新發展及應用趨勢，攜手探索企業智能轉型的新機遇。