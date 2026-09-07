香港江蘇青年總會第七屆會董會就職典禮 圓滿舉行

9月4日，由香港江蘇社團總會（總會）和香港江蘇青年總會（青總）聯合舉辦的「香港江蘇各界人士慶祝中華人民共和國成立七十七周年暨香港江蘇青年總會第七屆會董會就職典禮」，假香港會議展覽中心圓滿舉行。近千位來自江蘇及香港兩地的各界代表、社會賢達、青年才俊及會員鄉親歡聚一堂，在迎接國慶的喜慶氛圍中，共同見證青總第七屆會董會就職。



出席此次典禮的主禮嘉賓有：香港特別行政區政府政務司副司長卓永興，香港特別行政區前任行政長官林鄭月娥，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室社團聯絡部部長陳勇，江蘇省委統戰部常務副部長顧萬峰，全國人大常委、香港特別行政區立法會主席李慧琼，共青團江蘇省委書記潘文卿，香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教育和青年部副部長萬寧，香港特別行政區政府民政及青年事務局副局長梁宏正，香港特別行政區政府海關副關長（管制及執法）胡偉軍，全國政協常委、香港北京社團總會會長施榮懷，全國人大代表、滬港社團總會主席姚祖輝，全國政協委員、香港浙江省同鄉會聯合會會長詹洪良，總會榮譽會長丁午壽，全國政協常委、總會創會會長唐英年，全國政協委員、總會會長姚茂龍，青總會長唐嘉盛，青總第六屆會長李荔等。

在莊嚴嘹亮的國歌聲中，活動正式拉開帷幕。總會會長姚茂龍首先致歡迎辭。姚會長向蒞臨現場的各界嘉賓、會員、鄉親、朋友表示熱烈歡迎，並向青總新一屆會董會致以誠摯祝賀。他指出，總會及青總長期堅持愛國愛港愛鄉宗旨，通過開展一系列多元化的活動，積極引領蘇港青年加深對國家的認識和認同，增強民族自豪感。他提到，特區政府將於9月16日公布首個五年規劃，為香港未來發展描繪藍圖，也為青年把握機遇、發揮所長提供更廣闊空間。他相信，青總新一屆會董會定將不忘初心，支持特區政府依法施政，把握國家及香港發展機遇，持續搭建蘇港青年交流平台，與總會攜手，為香港長治久安及蘇港共同發展貢獻力量。

香港特別行政區政府政務司副司長卓永興致辭。他首先對青總新一屆會董會順利履新表示衷心祝賀。他指出，江蘇經濟實力雄厚、科創勢頭強勁，香港則具有國際金融貿易中心及聯通中外的獨特優勢，兩地互補性強，在科技創新、金融服務、文化創意等領域合作空間廣闊。他充分肯定總會及青總長期以來積極推動蘇港交流合作，並通過實習、交流考察、座談研討等多元活動助力青年成長。他表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港亦將公布首個五年規劃，更好對接國家戰略，融入國家發展大局。他相信，在姚茂龍會長及唐嘉盛會長的帶領下，總會及青總定能繼續凝聚各界力量、深化蘇港合作，為香港繁榮和國家發展作出新的貢獻。

江蘇省委統戰部常務副部長顧萬峰致辭。顧部長首先代表江蘇省委統戰部、江蘇省海外聯誼會向青總新一屆會董會致以熱烈祝賀，並對旅港鄉親及香港各界人士致以誠摯問候。他提到，總會多年來團結旅港鄉親，深耕蘇港各領域交流，青總則打造多個青年交流品牌活動，成績亮眼。他強調，當前是國家「十五五」規劃開局及香港邁向由治及興的關鍵之年，江蘇經濟穩步增長，蘇港經貿往來大幅提升，這為蘇港兩地合作帶來了廣闊機遇。未來，他希望總會及青總繼續弘揚愛國愛港核心價值，廣納專業人才，助力基層社區治理以及北部都會區建設，同時緊扣國家與香港發展規劃，支持蘇港深化交流合作，為實現兩地高質量發展貢獻力量。

共青團江蘇省委書記潘文卿致辭。潘書記首先代表共青團江蘇省委、江蘇省青年聯合會向青總第七屆會董會的順利就職表示熱烈祝賀。他指出，蘇港江海相望、根脈相連，多年來兩地青年組織攜手同行，持續深化交流合作。江蘇具有雄厚的產業與科創資源，近年來積極推出「港澳大學生暑期實習計畫」、「蘇港澳青年創新創業基地」、「港澳青年之家」等一系列惠青舉措，為香港青年赴蘇交流、就業創業及創新發展搭建優質平台。如今，江蘇正深入推進青年友好發展型省份建設，誠邀更多香港青年赴蘇交流發展、追夢圓夢，通過親身考察走訪厚植家國情懷。展望未來，他希望蘇港青年繼續凝心聚力，深化交流合作，共譜兩地青年融合發展新篇章。

典禮上，中華海外聯誼會特別題辭致賀：「七屆新程凝俊彥，蘇港青年譜新篇」。同時，無錫市委統戰部、無錫市錫山區委區政府也發來賀信，向唐嘉盛會長及青總第七屆會董會致以熱烈祝賀，並祝就職典禮圓滿成功。

典禮中，卓永興副司長為青總第七屆會長唐嘉盛頒發聘書，顧萬峰常務副部長、陳勇部長、麥美娟局長、潘文卿書記、梁宏正副局長分別為青總榮譽會長及榮譽顧問代表、秘書長、常務副會長代表、副會長代表、副秘書長及常務會董和會董代表頒發聘書。

在林鄭月娥女士、李慧琼主席、唐英年會長、萬寧副部長的共同見證下，現場舉行了隆重的會印交接儀式，青總第六屆會長李荔將會印交予新一屆會長唐嘉盛。

唐嘉盛會長從李荔會長手中接過會印並致辭。唐會長表示，青總自2014年成立以來，始終秉持愛國愛港愛鄉宗旨，堅定擁護「一國兩制」和《基本法》，舉辦各類深受青年歡迎的交流、科創、文化、實習及公益等多元活動。他提到，今年正值國家「十五五」規劃開局之年，新一屆會董會將守正創新，做好三項重點工作：一是深化國情教育和中華文化推廣，引導青年加深對國家的認同，增強愛國情懷；二是圍繞「國家所需、香港所長、江蘇所有」，聚焦科創經貿合作，發揮蘇港兩地優勢，為香港青年對接內地資源、拓展發展空間搭建平台；三是完善會員服務，針對不同青年群體的多元需要開展各類社群活動，協助解決學業、就業等實際問題。未來，他希望社會各界繼續支持青總工作，攜手為國家、香港及江蘇的發展貢獻青春力量。

隨後，總會常務副會長兼秘書長孫曦致祝酒辭，偕同與會嘉賓一起祝願祖國繁榮昌盛，祝願香港繁榮穩定，祝願家鄉百業興旺，祝願蘇港兩地欣欣向榮，祝願青年一代奮發有為、前程似錦，把全場氣氛推至高峰。

現場，青總第七屆會董會齊聚一堂，共同拍攝新一屆會董會「全家福」，定格這一具有紀念意義的重要時刻。

為感謝各位嘉賓及會員鄉親的關心與支持，總會和青總特別為每位到場來賓準備了精美伴手禮，送上滿滿心意。抽獎環節更將現場氣氛推向高潮，豐富獎品接連送出，掌聲、歡呼聲此起彼伏。在全體嘉賓帶領下，全場近千名鄉親、朋友共同齊唱總會會歌《攜手同心 再創輝煌》及《歌唱祖國》，晚宴在歌聲中圓滿落幕。整場活動氛圍熱烈，大家在歡聲笑語中喜迎國慶，祝願祖國繁榮昌盛、國泰民安。

未來，總會將繼續秉持愛國愛港愛鄉宗旨，廣泛團結凝聚社會各界力量，全力支持特區政府依法施政，進一步深化蘇港兩地交流合作。同時，總會亦將一如既往關心和支持青總發展，相信青總在第七屆會長唐嘉盛的帶領下，定能凝聚更多青年力量、拓展青年交流平台、服務青年成長發展。總會與青總將攜手同心，為國家繁榮昌盛、江蘇高質量發展及香港長期繁榮穩定作出新的更大貢獻。