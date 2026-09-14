德國寶邁向45周年！香港總部觀塘、灣仔、樂富陳列室同步盛大開幕

德國寶邁向45周年！品牌自1982年創立至今，一直以土瓜灣作為香港總部。到今年邁向45周年的重要里程碑，德國寶香港總部正式從土瓜灣喬遷至觀塘，而德國寶灣仔及樂富全新陳列室，亦同步盛大開幕。德國寶於2026年9月10日在品牌的香港總部＠觀塘舉行隆重盛大的開幕典禮！



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德國寶以儲水式電熱水器起家，多年來一直秉持安全、健康、環保理念，推陳出新，發展至今，全線產品包括德國Clage熱水器系列、澳洲Solahart太陽能熱水器、Zip Water過濾直飲系統、嵌入式廚房電器、煮食及生活小電器、家品，以至全屋裝修設計、訂製傢俬及廚櫃一應俱全。

品牌近年更積極開發智能家居產品，一APP智控全屋家電傢俬，以及專為老友記而設的銀髮科技電器產品及傢俬，助您實現完美的家——Living the Lifestyle，貫徹「家有德國寶，生活無煩惱」的宗旨！

德國寶三喜臨門

德國寶 香港總部．觀塘

地址：九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈27及28樓全層

德國寶 香港灣仔陳列中心

地址：香港灣仔駱克道382號地下及1樓（夾馬師道）

營業時間：星期一至五 11:00 - 21:00

德國寶 香港領展樂富廣場陳列中心

地址：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場A區3187號舖

營業時間：星期一至五 11:00 - 21:00

德國寶 香港總部．觀塘

德國寶全新總部坐落於九龍東核心商業區甲級寫字樓——觀塘海濱道135號宏基資本大廈27樓及28樓全層，擁有極高獨立性與開揚空間感，整體設計及裝修由德國寶團隊包辦，採用大面積落地玻璃窗設計，可無遮擋觀看無敵海景，將維多利亞港、啟德郵輪碼頭及遊艇會盡收眼底，亦是德國寶訂製傢俬及廚櫃、全屋裝修設計服務的完美示範。

接待處牆身採用現代感十足的垂直木條造型牆搭配大理石質感黑紅金色接待櫃檯，盡顯尊貴形象；大型會議室配備全景落地玻璃，配置智能顯示屏與專業會議系統，展現專業商務氣派。而辦公區域採用大量木質元素，包括暖色木地板及木質牆身，以及玻璃元素，配合圓弧形設計，同時加入綠化植物點綴，營造出明亮、自然且極具現代感的時尚辦公環境。

澳洲Zip Water

過濾直飲系統HydroTap

德國寶全新香港總部內特設VIP Showroom，展示德國寶全系列家電及傢俬產品。作為澳洲飲用水專家Zip Water的港澳獨家總代理，德國寶於香港總部內特設6個Zip Water過濾直飲系統HydroTap，澳洲原廠製造，即開即飲，有齊冷水、熱水、常溫水、梳打水、純潔水，毋須再依賴桶裝或瓶裝飲用水，辦公室無需再預留空間堆放水桶，讓環境更整潔有序，同時減輕行政人員日常管理的負擔。

HydroTap具備零臭氧層破壞潛能(ODP)，同時擁有高能源效益，無需用水作冷卻，實現 100% 用水效率，即使在高需求的辦公環境下，仍能持續供水，是綠色環保的理想，助企業邁向0碳排放。

而「健康」同樣是Zip Water的核心價值。分體式淨化直飲系統HydroTap配備 0.2 微米醫療級淨化濾芯，通過NSF/ANS認證，有效去除包括永久性化學物質(PFAS)、微塑膠、隱孢子蟲、鉛、氯氣及細菌等多種有害污染物，保證每一滴水純淨安心。其抗菌控制面板及水路部件加入抗菌塗層，能消除 99.9% 細菌，確保飲水衛生。

Zip Water的產品不單是飲用水設備，更是推動可持續生活的選擇，為家居、辦公室、院舍、醫療中心、健身室、會所以至各類場所帶來嶄新的一站式環保優惠飲用水方案。

嵌入式廚房電器

德國寶提供全港至多、至齊全的嵌入式廚房電器選擇，從至勁至靜的智能抽油煙機，集微波、蒸煮、烤焗多功能於一身的微蒸烤焗爐，電磁

爐、電陶爐、明火煮食爐、組合式Domino煮食爐，以至蒸烤焗爐、酒櫃、雪櫃、洗碗碟機、消毒碗櫃、暖碗櫃等都一應俱全，與廚櫃家居完美融合，一站式為你打造超實用烹調空間！

煮食及生活電器及家品

德國寶全新廚房小電器與質感家品，為您解鎖無窮入廚創意。由「一機多用」的智慧小家電到一應俱全的優質廚具，讓您化身星級大廚，輕鬆炮製百變佳餚，盡情沉浸於烹飪的樂趣與滿足之中。

同時，品牌致力為顧客全方位提升家居生活品質。一系列多功能空氣扇、移動空調與空氣淨化抽濕機，集製冷、製暖、淨化及抽濕於一身，無論四季變換或不同空間需求，都能隨心營造極致舒適的室內環境；配合靈活高效的家居清潔系列，輕鬆打造乾淨無塵的質感居所，讓生活每個細節都充滿品味。

SPARKLE by KAREN CHAN

VIP Showroom @ 德國寶香港總部

SPARKLE by KAREN CHAN全新VIP Showroom座落於德國寶香港總部28樓，作為首個榮獲香港名牌及米蘭最佳時裝設計師獎的香港文創新派華服潮牌，此VIP Showroom以前衛東方美學與復古 Disco 派對風格打造，空間巧妙融玩味、時尚的新派華服元素，採用霓虹燈飾、Disco波等營造出充滿活力環境。同時展示多款中西合璧的新派華服Showpieces，為顧客帶來兼具視覺震撼與沉浸式的購物體驗。

SPARKLE by KAREN CHAN以香港情懷、非遺、藝術、文化等主題的品牌原創布料，以中西合璧手法將華服活化成新派華服。品牌與香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館、香港非遺辦、三棟屋博物館及孫中山紀念館聯乘，更獲邀參與逾35個國際時裝周，包括香港、米蘭、巴黎、倫敦、紐約、洛杉磯、首爾、曼谷、上海、深圳、澳門等，將香港原創帶到全世界！

德國寶 灣仔陳列室

德國寶灣仔陳列室位於有香港建材街之稱的灣仔駱克道，為顧客提供智能電器爐具、訂製傢俬及廚櫃、全屋裝修設計一條龍服務。

德國寶 領展樂富廣場陳列室

德國寶領展樂富廣場陳列室貼近民生社區，特別提倡融入社區日常的「Farm to Kitchen」概念。顧客可在樂富街市選購新鮮食材，隨即前來德國寶現場學習使用各式家電，德國寶更會定期在樂富陳列室進行「照辦煮碗」直播，教大家輕鬆炮製健康又美味的餐點，同時與現場及網上觀眾互動；此外，樂富區擁有眾多家庭客戶與長者居民，與我們近年積極發展的銀髮市場高度契合。

銀髮科技產品

銀髮之寶，梗係德國寶！德國寶以電器科技全方位關懷長者與照護者的日常需求。其中專業高速食品處理器專為吞嚥困難人士與銀髮族研發，配備日本高碳鋼刀頭與超高轉速摩打，能一鍵將食材瞬間粉碎至極致幼滑無渣；照護者可靈活自由調節轉速，精準掌控食物的軟硬度與濃稠度，讓家人在家就能輕鬆按照國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）製作色香味俱全的照護食與精緻軟餐，既能保留食材的原汁原味，更能顯著提升食慾、降低嗆咳風險，讓長者重拾自主進食的樂趣與尊嚴；德國寶亦推出多款具備極速軟化食材、攪拌食材、自動爆炒等功能的智能樂齡家電，讓照護者省時省力又安心，更為銀髮一族打造出安全、營養與美味兼具的優質樂齡生活。

德國寶更推出《精緻軟餐食譜書》，按照 IDDSI 國際吞嚥障礙飲食標準設計52 道涵蓋 IDDSI 1 至 7EC 等級的營養佳餚，並貼心配備中、英、印尼文三文對照，讓孝順子女、外傭姐姐以至院舍廚師都能輕鬆上手，為老友重塑色香味俱全的精緻軟餐！

照護食Outreach Programme

德國寶旗下Happy Kitchen提供照護食及精緻軟餐Outreach上門教煮工作坊、上門私房菜、照護食標準分享會、社區開心廚房等，讓有需要人士能與家人共享滋味，重拾享受美食的權利、尊嚴與幸福感，真正做到「食得安全，食得開心，食得有尊嚴」。