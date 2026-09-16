【蒸焗爐推薦】Gemini Pro g32及g18讓一機多用更貼合香港細廚房

香港住宅空間寸金尺土，尤其廚房環境更講求「放得下」與「用得上」。近年不少家庭開始留意一機多用的廚房電器，希望以同一部機整合不同烹調功能，節省空間之餘，也讓日常煮食更即時、更省心。



Gemini 家電產品一直以簡約生活哲學為理念，注重產品設計與日常使用體驗。其蒸焗爐系列亦秉承「從日常需要出發」的設計思路，提供多容量選擇及實用烹調模式，讓不同家庭的煮食習慣，都能找到更貼合的配搭。值得一提的是，上一代 Gemini Pro g40 蒸焗爐曾獲消費者權威機構「性價比好評」，反映 Gemini 家電在功能與價值之間取得平衡，深受消費者認同。

為配合更多家庭的容量與功能需求，Gemini 全新推出「旗艦機王 - Gemini Pro g32 微波氣炸蒸焗爐」及「蝸居必備 - Gemini Pro g18 氣炸蒸焗爐」兩款主打型號，讓用戶按實際生活節奏選擇更合適的蒸焗方案。

點解蒸焗爐愈來愈受歡迎？從「一部機融入日常」開始

相較傳統焗爐主要依靠熱風或高溫加熱，蒸焗爐在烹調過程加入蒸氣成分，令日常料理更有變化。例如蒸魚、蒸海鮮可減少食材水分流失；蒸焗則可兼顧嫩度與表面口感；部分氣炸料理亦能以較少油分完成。對香港家庭而言，蒸焗爐的吸引點不只是「功能多」，而是能夠融入每天的煮食習慣：朝早翻熱早餐、放工快速處理晚餐，假日再焗雞翼、氣炸小食甚至簡易烘焙，愈用愈順手。

Gemini Pro g32 微波氣炸蒸焗爐：容量與功能之間的平衡之選，加入微波、氣炸與 Mix & Match 複合烹調模式

如果想獲得更充裕的烹調空間與更彈性的功能組合，「g32」更符合「容量＋一機多用」的需求，其定位是同時兼顧家庭烹調空間與日常效率，除了蒸煮、烤焗與氣炸等主要功能，更加入微波功能，對香港家庭特別實用，目前產品經豐澤商戶獨家上架。

Gemini Pro g32 重點：

• 32L 容量，800ml 水箱，更適合三人或以上家庭，一次準備較多食材更從容

• 一機包括 4 大主要功能變頻微波

- 變頻微波 (100–1000W)

- 4D 立體烤焗 (100–230°C)

- 注入式蒸氣 (30–120°C)

- 大熱風氣炸技術 (120–230°C)

• 複合烹飪模式，將兩種煮食功能結合，效率翻倍，口感升級

- 微波＋蒸：翻熱更保留水分

- 微波＋焗：更快進行料理

- 蒸＋烤焗：兼顧嫩度與表面口感

- 上烤＋下蒸：同時實現上下兩層不同烹調效果

• 17 種烹調模式、42 款中西式預設食譜，盡顯大師級身手

• 陶瓷塗層內腔，比起不鏽鋼更易清潔

• 彩色屏幕及觸控式操作面板，使用起來直觀容易

Gemini Pro g18 氣炸蒸焗爐：細空間的多功能選擇，主打「夠用就好、易放得下」

不少人以為蒸焗爐一定是大機的專利，但對一人住、二人家庭、小家庭或租屋人士而言，18L 的容量反而更貼近日常需要。「g18」以細巧機身把蒸煮、烤焗及氣炸等常用需求集中於一部機，特別適合香港廚房枱面空間有限的用戶。

Gemini Pro g18 重點：

• 18L 容量 800ml 水箱：節省空間，適合翻熱、蒸魚、焗雞翼及氣炸小食

• 50 款中西式食譜：預設時間及溫度，降低新手操作門檻

• 旋轉烤籃及烤叉等配件：即使小容量亦可玩出多元料理

• X 型導流底盤，蒸煮後方便去水

• 彩色屏幕及觸控式操作面板，使用起來直觀容易

蒸焗爐選購指南：香港家庭 4 個必睇重點

1. 容量/尺寸是否真的適合自己：以煮食習慣與家庭人數為主，不要盲目追求最大

2. 是否做到一機多用：先想想家中最常使用哪些功能（翻熱/蒸煮/焗烤/氣炸/微波等）

3. 操作是否簡單：預設食譜、快捷操作可節省摸索時間

4. 清潔與日常保養是否方便：水箱拆卸、爐腔清潔設計，以及是否具備自動清洗功能，都直接影響「買了之後會唔會繼續用」

對用戶而言，最理想的蒸焗爐重點從來不是功能越多越好，也不是容量越大越好，而是能否真正融入日常生活，現時隨機亦附送食譜一本，可以照住做，唔使再諗「煮乜好」。

如欲了解更多產品資訊，歡迎瀏覽 Gemini 官網 www.gemini-living.com