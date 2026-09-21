潮總主辦「2026出花園」成人禮儀式

由香港潮屬社團總會主辦，總會青年委員會及婦女委員會承辦，潮州會館中學、潮汕文化協會合辦，上海晨光文具股份有限公司、晨光公益基金會贊助的「2026出花園成人禮儀式」，2026年9月12日在潮州會館中學隆重舉行。近百位中一學生及數百位家長參加。2025年出花園成人禮首次走進學校，本會計劃活動恆常化，樹立起潮人族群重視青少年走向社會，肩負社會重任的信心，寄望參加儀式的同學要相信自己、突破自己，各展所長，成為對社會有貢獻的人。



文化體育及旅遊局副局長劉震擔任主禮嘉賓。嘉賓有：康樂及文化事務署助理署長伍志和，中聯辦九龍區事務部處長劉湛雄、港島區事務部科長安廣福、社團聯絡部科長董遠濤，沙田民政事務聯絡主任蕭婉婷，分享嘉賓李幸倪，合辦機構潮汕文化協會知事許百堅，潮州會館中學校長黃佩芝、顧問曾永康，以及多位小學校長出席活動。

活動總統籌，潮總副主席兼青委會主席陳誠傑致辭表示，感謝文化體育及旅遊局劉震副局長蒞臨擔任活動主禮，感謝上海晨光文具股份有限公司、晨光公益基金會贊助精美的文具套裝，以及各界聯合舉辦是次活動。出花園是潮州人傳統而隆重的成人禮，表達年輕人正式踏上新的人生旅程，走進社會，迎接新的挑戰。自《香港國安法》及《維護國家安全條例》實施以來，香港由治及興，為青少年提供和平、穩定空間。他寄望參加儀式的同學對自己同家庭負責，更要增強國家意識，維護國家安全，發揮所長。

胡定旭主席致辭，感謝潮總青年委員會及婦女委員會承辦活動。他表示，潮總作為全港一百多萬潮籍鄉親的代表團體，堅定秉持「團結潮人、扎根香港、凝聚力量、攜手並進」的理念，不斷吸納各界潮籍精英，凝聚各階層力量。今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是特區政府全面對接國家戰略、制定香港首個「五年規劃」的關鍵時刻。是次出花園儀式在傳統出花園儀式基礎上結合香港特色，希望加深市民對潮汕傳統文化的認識，激發更多潮籍年輕一代，秉承「敢闖天下、勇於拼搏」的潮人優良傳統，主動融入粵港澳大灣區及國家發展大局，積極裝備自己，迎接創科時代的挑戰與機遇。

陳振彬監事會主席致辭時表示，潮總一直致力於推廣潮汕優秀文化，加強香港社會、特別是年輕一代對中華文化的認同感與自豪感。潮總成功打造了一系列家喻戶曉的文化品牌活動：例如全方位展現潮汕傳統工藝與美食風俗的「香港潮州節」；弘揚「孝親報恩、善行天下、普渡慈悲」國家級非物質文化遺產的「盂蘭文化節」。而「出花園」成人禮，與潮州節、盂蘭文化節一脈相承，都是潮總文化傳承藍圖中極其關鍵的一環。「出花園」不僅僅是一項傳統風俗儀式，更是年輕一代樹立文化自信的重要契機。他希望年輕一代，樹立遠大志向，堅定目標，努力成為有責任、有擔當的新時代棟樑之才。

文化體育及旅遊局副局長劉震出席活動致辭時表示，香港特區政府一直致力於弘揚中華優秀傳統文化，積極推廣嶺南文化特色，並全力推動非遺的保護與傳承。他指出，康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處早前籌劃第二屆「香港非遺月」，特別安排市民前往九龍城深入了解滷水及糖塔等潮州傳統食品製作技藝，獲得熱烈反響。他高度評價早前圓滿落幕的「香港潮州節」，指其透過英歌舞、工夫茶、僑批及盂蘭勝會等非遺項目精彩呈現潮州文化。他續稱「出花園」作為潮汕地區獨具特色的百年成人禮，亦是嶺南非物質文化遺產的優秀代表，祝賀參加的同學謹記師長及長輩的教導，傳承與發揚中華優秀文化。

儀式由潮州會館中學校長黃佩芝帶領，潮汕文化協會知事許百堅結合傳統出花園儀式流程詳細講解，潮州會館中學近百名中一新生在父母與主禮嘉賓見證下，完成出花園儀式：同學邀請家長就座；家長替同學梳頭、穿衣、贈送孩子禮物；同學向家長敬茶、回贈家長禮物；同學集體朗讀出花園成人禮宣言，並徐徐走出花門，表示已成年，要開始承擔對家庭的責任，銘記父母的養育之恩，同時擔負對社會的責任，為社會作出貢獻。

英皇靚聲天后李幸倪（Gin Lee）獲邀擔任活動分享嘉賓，在潮總副主席兼潮州會館中學校董陳誠傑與楊玳詩的主持下，親自向同學們傾囊分享其樂壇打拼的心路歷程。她透露母親祖籍潮汕，自己從小亦懂潮汕話；當年發現唱歌天賦後，在父母鼓勵下隻身從馬來西亞來港發展。面對語言不通、前途不明的重重挑戰，正是憑藉外公外婆等潮籍前輩他鄉打拼的堅韌精神，支撐著她一路咬牙堅持。她除了現場推薦自己的歌曲《企好》與《你快樂嗎》寄語同學汲取力量外，更在互動環節真誠回應學生提問，坦言雖然曾有過放棄的念頭，但最終選擇堅持下去，並特別鼓勵「出花園」的同學們：「你比你想像中更強大！」為全場注入滿滿正能量。

出席活動的潮總首長有：主席胡定旭，監事會主席陳振彬，永遠名譽主席、潮州會館中學榮譽校監陳幼南，常務副主席莊健成，活動總統籌、香港潮屬社團總會副主席兼青委會主席、潮州會館中學校董陳誠傑，副主席兼婦委會主席、潮州會館中學校董楊玳詩，榮譽顧問、立法會議員鄭泳舜，會董蘇偉昇、史佩加、連馨莉；青委會副主席何卓峰，委員林嘉盈、張艷、陳鏗、黃培堃；婦委會名譽顧問陳張思敏，執行委員林溫妮，委員林德宜、林紀潼，總幹事林梅及秘書處主任羅思彬。