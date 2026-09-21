香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立七十七周年國慶酒會圓滿舉行

香港潮屬各界慶祝中華人民共和國成立七十七周年國慶酒會，2026年9月17日假香港金鐘香格里拉酒店隆重舉行。政務司卓永興副司長、立法會李慧琼主席、中聯辦社團聯絡部陳勇部長、中聯辦九龍工作部祝小東部長、入境事務處郭俊峯處長、全國政協常委龔俊龍先生、全國政協常委高永文醫生、香港貿易發展局馬時亨主席、中聯辦新界西區事務部李功勛副部長、民政事務總署杜潔麗署長、海關黃蕙荃副關長、中聯辦新界東區事務部陳甫二級巡視員等應邀出席主禮。



籌委會主席胡定旭，執行主席陳振彬，名譽主席馬介璋、許學之、陳幼南、高佩璇、黃書銳、趙利生、胡劍江、周厚立、張敬石、王建瑜，常務副主席馬介欽、高永文、高佩璇、陳愛菁、莊健成、馬鴻銘、胡炎松，副主席楊育城、陳欣耀、李志強、楊玳詩、林國良、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、孫淑強、張敬川、陳香蓮、黃意生等首長，以及全體執委在場迎迓嘉賓。出席酒會的還有包括李大宏、蘇長榮、鄭泳舜、劉文君、葛珮帆、陳恒鑌、譚鎮國、陳細明等中央政府駐港機構領導、香港特區政府官員、立法會議員、各社團首長、大學高層、傳媒機構及各界知名人士，以及香港潮屬各界慶祝國慶籌委會成員逾五百人。

香港潮屬各界慶祝中華人民共和國國慶籌委會，是由本港一千多名潮籍各界知名人士和四十多個主要潮籍社團組織而成。香港潮屬各界慶祝中華人民共和國國慶籌備委員會榮譽主席李嘉誠，名譽主席莊學山、馬介璋、許學之、陳幼南、陳振彬、戴德豐、林建岳、陳經緯、楊受成、蔡志明、劉鑾鴻、黃楚標、黃光苗、黃楚龍、紀海鵬、郭英成、高佩璇、鄭漢明、劉鳴煒、朱鼎健、劉紹喜、張利鈿、鄭志才、張浩暉、周振基、黃書銳、謝賢團、翁廣松、王再興、趙利生、魏海鷹、陳智思、陳瑞鑫、趙質生、張成雄、陳強、胡劍江、鄭錦鐘、管楚彬、周厚立、張敬石、鄭合明、陳志明、王建瑜、李奕標，主席胡定旭，執行主席陳振彬、林建岳，常務副主席馬介欽、莊學海、高永文、盧煜明、高佩璇、陳愛菁、莊健成、馬鴻銘、胡炎松、張浩暉，副主席楊育城、蘇振聲、陳欣耀、李志強、楊政龍、陳誠傑、楊玳詩、林國良、黃家豪、謝曉東、黃詠霖、孫淑強、張敬川、陳香蓮、黃意生。籌委會由香港潮屬社團總會、香港潮州商會、香港潮州會館、香港九龍潮州公會、香港汕頭商會、香港潮商互助社、潮僑工商塑膠聯合總會、九龍東潮人聯會、九龍西潮人聯會、香港區潮人聯會、新界潮人總會、香港潮州市同鄉總會、香港汕頭社團總會、香港揭陽同鄉社團總會等四十多個主要潮籍社團及數百名潮籍各界知名人士、各潮籍社團首長組成。

胡定旭主席致辭表示，建國77年來，國家在經濟實力、國防科技、體育文化及民生領域實現翻天覆地的變化。今年是國家「十五五」規劃開局之年，國家正以高質量發展推進中國式現代化，不斷增強科技自立自強能力，為香港未來發展提供了堅強後盾和無限機遇。行政長官李家超公布《香港第一個五年規劃》及《施政報告》，是香港首份系統性五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃綱要，充分體現特區政府帶領香港由治及興、全速發展的堅定決心。潮總發揮「領頭羊」作用，廣納專業界別和基層潮籍人士聲音，向特區政府提交意見書，積極建言獻策。胡定旭主席指出，香港的繁榮穩定離不開中央堅強領導、特區政府依法施政及全港市民努力，並緬懷香港首任特首董建華先生。董建華先生在香港回歸的關鍵時刻勇挑重擔，為香港平穩過渡及長遠繁榮穩定作出卓越的歷史性貢獻。董先生日前與世長辭，但其「愛國至誠、愛港至深」的高尚品格與無私奉獻精神，將永遠為全港市民及廣大潮籍鄉親所崇敬與緬懷。胡定旭主席介紹，潮總第十三屆會董會自今年1月1日履職以來，會務穩步推進，舉辦多場研討會和組團走訪活動，成功舉辦第五屆「香港潮州節」、「2026盂蘭文化節」、《給阿嬤的情書》香港首映禮及「出花園」成人禮等文化盛事，傳承弘揚潮汕文化，同時提振經濟。此外，作為國際潮團總會常務理事單位，潮總代表全港百多萬潮籍鄉親參與和支持國際潮團工作，將繼續透過覆蓋全球34個國家和地區的176個潮團、聯繫超過5000萬潮籍鄉親的全球性網絡，積極推動香港與潮汕四市、粵港澳大灣區及世界各地的交流合作，在助力香港融入和服務國家發展大局中，發揮更大作用。

政務司卓永興副司長致辭時首先以潮州話向現場來賓問好，他稱讚潮籍鄉親勤奮團結、愛國愛港愛鄉，長期以來積極貢獻國家與香港，並悉心舉辦國慶活動，凝聚鄉親力量，弘揚愛國情懷。卓永興副司長指出，七十七年來，在中國共產黨的堅定領導下，全國人民團結奮鬥，國家發展取得舉世矚目的偉大成就。祖國經濟快速發展，民生福祉不斷提升，身為中國人，他和大家一樣對祖國在各方面取得的卓越成就，深感自豪。香港在「一國兩制」方針下，充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，與國家同發展、共繁榮。香港會繼續夯實發展根基，把握國家「十五五」規劃帶來的重大機遇，持續提升市民福祉，鞏固並提升「四中心、一高地」，更好融入和服務國家發展大局。他指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年。行政長官剛於昨日公布《香港第一個五年規劃》及2026年《施政報告》。《五年規劃》臚列出105項指標，清楚擘劃了香港由2026年至2030年的經濟和社會發展藍圖，秉持七個堅持，包括：堅持「一國兩制」方針；堅持民生為本：堅持行政主導；堅持改革創新；堅持有效市場和有為政府相結合；堅持統籌發展和安全；和堅持規劃務實有為。《施政報告》則是落實《五年規劃》的年度報告和當年的施政重點，而今年《施政報告》作為《五年規劃》的開篇報告，以「以長遠謀全局 以改革開新篇 促發展創機遇 惠民生向未來」為主題，臚列出共約800項措施、284項指標，推動改革、打造新興產業和改善民生福祉。卓永興副司長強調，兩個文件目光遠大、內容豐富、措施務實，兩者一脈相承、銜接緊密。《五年規劃》和《施政報告》的落實，必定能夠推動香港更好融入和服務國家發展大局、成就香港經濟社會發展、增加市民的幸福感。香港潮屬各界人才濟濟，精誠團結，不僅是愛國愛港的重要力量，更是推動香港繁榮穩定的堅實支柱，他期望潮籍鄉親繼續發揮橋梁紐帶作用，把愛國愛港的情懷付諸行動，全面支持《香港第一個五年規劃》和2026年《施政報告》，為民族復興偉業和香港的由治及興作出更大貢獻。

令人鼓舞的是，潮屬各界數十年來為國家及香港的繁榮穩定做出應有的貢獻。潮總團結各階層鄉親，不忘初心，堅決支持特區政府依法施政，積極參與香港社會事務，維護香港繁榮穩定，確保「一國兩制」行穩致遠，並為祖國的和平統一大業發揮作用。衷心祝願祖國繁榮昌盛，香港和諧穩定。