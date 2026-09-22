西班牙節慶尋味滋旅 嚐盡地道美饌

作為香港旅遊業的領航者，美麗華旅遊今日假 The Mira Hong Kong 隆重舉辦「西班牙節慶尋味滋旅」新聞發布會，盛大宣佈聯 同 Rail Europe（歐洲鐵路公司）、Interrail、The Bicester Collection（比斯特系列）及 Qatar Airways（卡塔爾航空）展開跨國深度合作，並獲得西班牙駐香港總領事館及西班牙國家旅遊局的官方全力支持，推出全新行程——「西班牙 12 天節慶尋味滋旅」。美麗華旅遊憑藉頂尖的業界實力與前瞻視野，引領香港市民深度體驗西班牙多元節慶文化及品嚐饌好饗宴。是次發布會陣容鼎盛，吸引眾多業界領袖與傳媒代表參與，共同見證這場匯聚國際級優質資源的旅遊盛會。



發布會上，最新上任的西班牙駐香港總領事謝和曦先生（Mr. Jesús Gracia）迎來其履新後首個出席的旅遊界重磅活動，並與西班牙駐廣州總領事館旅遊參贊特蕾莎·西萊斯女士（Ms. Teresa Siles Suárez）親臨現場鼎力支持及致歡迎辭。兩位官方代表對美麗華旅遊及美麗華集團給予極高評價，盛讚其為推廣西班牙獨特文化的「完美合作夥伴」。活動期間，總領事、旅遊參贊與美麗華旅遊總經理李振庭先生（Mr. Alex Lee）及美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民先生（Mr. Alexander Wassermann）互相交換榮譽證書，官方權威認證各方緊密的合作關係，更彰顯及奠定了美麗華旅遊與美麗華酒店在推廣西班牙旅遊的專業地位。

為進一步推動西班牙旅遊文化，大會同時宣佈「美麗華旅遊西班牙旅遊行程設計比賽」正式揭幕。是次活動獲得 Rail Europe 及 The Bicester Collection 的全方位鼎力支持，分別贊助送出一等艙 Interrail Global Pass（歐鐵全境火車通行證）7 日通行證、西班牙購物村 VIP 體驗及購物村現金券等豐富獎品。同時，大會亦特別 鳴謝長期合作夥伴 Qatar Airways 的鼎力支持，贊助兩張機票予來自西班牙馬略卡島的米芝蓮星級名廚 Santi Taura 於 10 月 8 日及 9 日來到 WHISK 食藝空間呈獻僅限兩日的獨家客席晚宴。

美麗華旅遊總經理李振庭先生表示：「美麗華旅遊一直秉持前瞻視野，致力為香港市民打造卓越的旅遊體驗。我們非常榮幸能獲得西班牙駐香港總領事館及西班牙旅遊局的官方全力支持與高度肯定。未來，我們將持續深化與各方合作，融匯西班牙熱情風情與官方認證資源，呈獻更多引領市場的創新旅遊產品，帶領旅客以全新視角探索西班牙的無窮魅力。」

<尊享優惠與焦點盛事>

1. 創意比賽：「美麗華旅遊西班牙旅遊行程設計比賽」

美麗華旅遊特別攜手 Rail Europe（歐洲鐵路公司）、Interrail (歐鐵通行證) 及 The Bicester Collection（比斯特系列），邀請全港市民發揮創意，設計心中理想的西班牙深度之旅。勝出作品更有機會被採納為美麗華旅遊星級產品包裝推出市場！

參賽資格與行程要求：

- 天數：7 至 10 天西班牙行程（須含香港往返日期與交通）

- 交通：必須選用 Interrail Global Pass（歐鐵全境火車通行證）為主要鐵路交通

- 指定景點：行程必須涵蓋 The Bicester Collection（比斯特系列）旗下的 La Roca Village（巴塞隆拿）及 / 或 Las Rozas Village（馬德里）（至少包含其中一個）

- 必備元素：行程需涵蓋火車、觀光、文化、地道美食、大自然及購物景點

- 格式：必須由香港出發及返港，以繁體中文撰寫（景點及名勝附英文名稱）

∙ 比賽大獎（名額 2 位）：

- 美麗華旅遊旅遊優惠券（價值 HK$1,000）

- 一等艙 Interrail Global Pass（歐鐵全境火車通行證）7 日通行證乙張（價值 €495） - The Bicester Collection 旗下的西班牙購物村 VIP 體驗及購物村現金券（價值 €200）

∙ 截止日期：2026 年 9 月 27 日 23:59（香港時間）

∙ 得獎結果公佈日期：2026 年 10 月 2 日

∙ 遞交方式：將 PDF 檔案（20MB 內）電郵至 miramartravelmarketing@gmail.com

*詳細條款及細則請參閱美麗華旅遊旅遊 FACEBOOK 專頁及網址有關宣傳海報

2. 全線熱賣：全新四大節慶「西班牙 12 天食家尋味滋旅」

美麗華旅遊即日起推出全新四大節慶「西班牙 12 天食家尋味滋旅」，於 2027 年 3 月起在不同月份時間增遊不同節慶活動，行程涵蓋馬拉加、馬德里、巴塞隆拿及塞維爾等名城，並包含乘搭 AVE 高速火車及品嚐地道美酒佳餚，大眾可於分行或網上報名。

團費：HK$21,999 起

詳情及預訂：https://bit.ly/4j2HshC

3. 頂級味蕾盛宴：西班牙節慶之旅晚宴（One Night, Four Fests）

The Mira Hong Kong 聯同 Miramar Travel 及西班牙駐香港總領事館攜手呈獻 「Eat Spain, Drink Spain」推廣活動之一，推出兩晚限定的「西班牙四大傳統節慶盛宴之夜」沉浸式奢華晚宴。透過場景佈置、地道美饌與熱情舞蹈表演，將華倫西亞法雅節（Las Fallas）、塞維爾四月節（Feria de Abril）、哥多華庭園節（Patios Festival）及布尼奧爾番茄節（La Tomatina）融為一體，席間更有精彩遊戲，每晚 送出價值超過港幣$5,000 元約 7kg 重的西班牙伊比亞火腿乙隻，帶領賓客於一夜 間體驗最具代表性的西班牙飲食文化與節慶魅力。

星級尊享：報團即送「西班牙節慶之旅晚宴」門票

由即日起，凡報名參加美麗華旅遊 2026 年 12 月至 2027 年 3 月 出發之指定西 班牙或西葡旅行團，每位客人即可免費獲贈「西班牙節慶之旅晚宴」門票乙張（於 2026 年 10 月 7 日或 8 日假 The Mira 舉行，送完即止）。

∙ 日期：2026 年 10 月 7 日（三）及 10 月 8 日（四）

∙ 時間：18:30 – 21:30

∙ 地點：The Mira Hong Kong 18 樓宴會廳

∙ 費用：成人 HK$928 小童 HK$688

於 9 月 30 日前透過 Mira eShop 預訂餐券，可尊享 85 折早鳥優惠。 詳情請遊覽 Mira eShop 網址：https://www.mira-eshop.com/tc/product/the-mira spain-in-a-night-dinner-at-ballroom

4. 星級客席晚宴：米芝蓮主廚 Santi Taura 登陸 WHISK

WHISK 食藝空間特別邀請到來自西班牙馬略卡島的米芝蓮星級名廚 Santi Taura 首度客席亮相香港，於 10 月 8 日及 9 日 呈獻僅限兩日的獨家客席晚宴。

Chef Santi Taura 被譽為西班牙飲食文化最重要的守護者之一，曾為西班牙皇室親自掌勺。是次晚宴以「馬略卡島的往昔珍品」（Bygone Bounty of Mallorca）為主題，親自設計 8 道菜嚐味菜譜，嚴選極品食材重演數百年歷史的經典食譜，帶領香港饕客以味蕾深度探索西地中海巴利阿里群島的獨特風土與極致美饌。

*詳情及預訂餐券，請遊覽 https://www.mira-eshop.com/

西班牙駐香港總領事館、西班牙國家旅遊局、卡塔爾航空、Rail Europe及The Bicester Collection代表等等到場支持是次盛事。

美麗華旅遊歐洲長線業務部高級經理朱家敏小姐及歐洲鐵路公司香港市場經理陳國豪先生為大家講解西班牙旅遊獨特體驗。

比斯特系列大中華區區域總監邱寅先生介紹品牌旗下購物村的熱點及特色之處。