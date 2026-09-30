甄文達六手聯乘「與大師對話」晚宴 EX M醬汁 急凍食材變嫩彈牙

全球知名華裔廚師甄文達（Martin Yan）近日來港，於千禧新世界香港酒店主持「與大師對話」晚宴，聯同「2025年香港飲食年鑑最高終身成就獎」得主黎耀楷師傅，以及中環 Mr. Wolf 主廚 Jamie Draper，三大名廚六手聯乘，組成烹飪團隊，以古羅馬 Exotica Umami EX M 多功能醬汁打造八道菜餐單。神奇醬汁將急凍帶子、龍蝦、珍珠斑等海鮮變得肉質彈牙；將急凍羊腩、牛小排的肉質變得嫩口，更減低羊肉羶味；同時深化菜餚鮮味（Umami)。而出席嘉賓包括來自不同菜系及國籍的本地及海外名廚、媒體代表，以及本港頂尖酒店、餐飲集團及高級私人會所的行政總廚，一眾名廚賓客親身見證 EX M 醬汁的提鮮效果。



急凍食材大翻身 醬汁成餐飲業革命性產品

晚宴餐單特別採用急凍食材，並以古羅馬 Exotica Umami EX M 多功能醬汁炮製。甄文達直言，該醬汁對餐飲業來說是革命性產品，烹調時加入少許 EX M 醬汁，有效將急凍海鮮及肉類等食材，提升其水分、質感、口感及提鮮。

EX M 多功能醬汁研發者，正是來自新加坡的大廚顏禎佑（Dan Gan）。他表示，2022年在霎東街開設 Exotica Gelatea 雪糕店，接觸了意大利二千多年歷史的古羅馬傳統烹飪魚露，研發了 EX M 醬汁後，並將雪糕店改為漢堡店，採 EX M 醬汁醃製漢堡，客似雲來！漢堡店更於2024年榮登英國美食平台 Lovefood 評選的「全球最佳漢堡排行榜」。

食品科學鑽研最佳用法 20%醬汁加80%水醃肉4小時

採用EX M醬汁烹調急凍肉類，肉質變軟，接近新鮮肉；更有提鮮味道效果。

自此，Dan 不斷改良 EX M 醬汁，找來主攻西餐的名廚楊尚友，以「食品科學」方式鑽研 EX M 醬汁最佳使用方法。楊師傅花了六個月時間反覆烹調研究，發現「20% EX M 醬汁加80%水的比例，醃肉約4小時」，經烹調後急凍肉類肉質變軟，接近新鮮肉，更有提鮮味道效果。黎耀楷師傅表示，即使用在急凍海鮮，同樣有效。

八道菜餐單展醬汁威力 甜品鹹甜碰撞新火花

EX M 蜜椒煎帶子

EX M香辣法式白酱清蒸整条珍珠斑

EX M 白切東山羊腩 , 搭配 EX M 蘸醬

EX M 朱古力慕絲 (配花生脆糖及 EX M 焦糖)

晚宴前菜蜜椒煎帶子，主菜五道分別是龍蝦尾配蒜香牛油及法式蛋黃醬、藏紅花花膠、 白切東山羊腩搭配 EX M 蘸醬、香辣法式白醬清蒸原條珍珠斑、燴牛小排。甜品兩道，包括朱古力慕絲 (配花生脆糖及 EX M 焦糖)，以及水晶 EX M 金沙奶皇流沙包。

中廚黎耀楷(左)及西廚Jamie Draper席前示範，以 EX M多功能醬汁烹調中、西菜式！

席間，烹飪團隊詳細示範及講解EX M 各道菜式中的應用技巧。大家即場試食，發現烹調時只需加入少量醬汁的急凍食材，有神奇變化，吃起來龍蝦、帶子、珍珠斑等海鮮彈牙；羊腩、牛小排等肉質嫩口：同時不會搶走原味之餘，強化天然鮮味，帶來持久而豐富的餘韻。出席名廚黎偉鴻、馬榮德等師傅吃後亦有同感。

甄文達持別提及，兩道甜品用上了 EX M 醬，甜鹹間撞出新火花，提升了甜品的層次！他補充說， EX M使用方法簡單，烹調時塗抹、醃製、浸醃、炆煮及淋煎等，無需採用全新或複雜的方法。即使一般家庭主婦亦適合使用！

EX M醬汁共有三款容量，包括50ml、150ml及450ml，零售價分別是60、170及$350。

由 2026 年 10 月 1 日起，銅鑼灣新福記豫園將推出多款使用 EX M 醬汁的菜式，包括 EX M 蜜椒煎帶子、EX M 花膠、EX M 白切東山羊腩及 EX M 清蒸魚。Dan說，EX M醬推出大、中、小款容量裝；消費者可透過EX M 官方網上商店購買（knt1tx-0y.myshopify.com）！