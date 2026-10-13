Lady M 進駐 ELEMENTS 圓方！率先推出杜拜榛子朱古力千層蛋糕

坐落於西九龍心臟地帶，ELEMENTS 圓方俯瞰西九文化區，憑藉高鐵與多綫匯聚的便捷優勢，成為穿梭中港與國際旅客的交匯處。10 月 13 日，Lady M將正式進駐ELEMENTS圓方，為這座繁華都會樞紐注入法式優雅。新店不僅為途經西九的都市旅人奉上極致奢華的味蕾享受，更憑藉毗鄰高鐵總站特的地利，成為貫通兩地的尊尚手信新地標，為每一趟旅程劃下甜蜜圓滿的句號。



Lady M 圓方店融合法式風情與海濱雅致，交織出空靈輕盈的蔚藍海岸美學。店內精心配置客製扇形邊遮陽傘與經典法式編織餐椅，並以Lady M 最標誌性的純白大理石元素貫穿全店，為賓客構築一處優雅靜謐的奢華甜點空間。

為慶祝圓方店開幕，Lady M 獻上兩款重量級奢華新作 —— 全球首度登場「杜拜榛子朱古力千層蛋糕」以及與法國皇室級牛油品牌 Échiré 聯手打造的全新「皇室朱古力牛油酥餅」。兩款新作互相輝映，為甜品迷奉上一場跨越國界的味覺盛宴。

全球首創 —— 杜拜榛子朱古力千層蛋糕

杜拜朱古力風潮席捲全球，早前 Lady M 推出杜拜朱古力千層蛋糕更引起全城熱潮，為延續這股甜蜜熱潮，Lady M團隊歷時九個月傾力構思，推出昇華變奏版 —— 杜拜榛子朱古力千層蛋糕。團隊將經典榛子風味與朱古力千層蛋糕完美融合，為甜點迷帶來耳目一新的細膩風味。

蛋糕頂部滿載杜拜朱古力的標誌特色，以法國Valrhona 35% 牛奶朱古力融合香脆意大利榛子粒碎與美國Kataifi，外圍綴以一圈幼滑黑朱古力鮮忌廉。切開蛋糕之際，Kataifi 與榛子粒隨即發出酥脆聲響，極致誘人；內裡更展現出華麗雙色忌廉層次：上半部注入微醺芳醇的榛子利口酒的絲滑忌廉，下半部則搭配馥郁深邃的法國70% 黑朱古力忌廉，與層層疊疊的手工班戟皮交織出豐富層次，酥脆與柔滑口感兼具，讓人一試難忘。

杜拜榛子朱古力千層蛋糕 將於10月13日起率先於香港澳門全線分店供應切件蛋糕；10月9日開放網上預訂原個蛋糕，原個蛋糕最早提取日為10月16日。

由機場走向全港 —— Lady M × Échiré 聯乘禮盒

Lady M × Échiré 手信系列自推出以來，僅於 Lady M 香港國際機場店獨家發售，一直是旅客心中的必買首選。有見及此， Lady M 決定將這份頂級烘焙甜點帶到市區，一眾甜品愛好者帶來多一份精緻送禮之選：

• 圓方店及機場店限定：皇室朱古力法式牛油酥餅

嚴選 100% 法國頂級 Échiré 牛油與奢華黑朱古力精心巧製，完美平衡 Échiré 獨有的醇厚乳香與深邃可可韻味。酥餅入口香脆，隨即於舌尖細膩化開，將朱古力酥餅的層次推至全新境界。此款特別口味僅於全新 ELEMENTS 圓方店及香港國際機場店限定發售，絕對是旅客餽贈摯親的限量尊貴之選。

• 全線分店同步發售：皇室牛油曲奇、皇室牛油酥餅 及 法式金磚禮盒 (4 件 或 8 件裝)

為了讓全城甜品愛好者都能品嚐到這份純粹的法式滋味，經典的皇家法式牛油曲奇、皇室牛油酥餅，以及備受歡迎的法式金磚禮盒，將首度由機場走入全城，於 Lady M 全港全線專門店同步發售。無論作為節日送禮、商務餽贈，還是犒賞自己，都能隨時隨地滿足顧客對頂尖甜點的追求。

杜拜朱古力千層蛋糕價錢：

件裝蛋糕：港幣$98 | MOP108

6吋原個蛋糕：港幣$660

9吋原個蛋糕：港幣$980 | MOP1080

皇室朱古力法式牛油酥餅價錢：港幣$258

圓方店開幕四重禮遇：

禮遇一 【圓方限定套餐】The Fivefold Elements 金・木・水・火・土 融匯法式經典甜美 金｜皇室朱古力牛油酥餅Royal Chocolate Galette Échiré 圓方新店首發；以朱古力象徵黃金之奢華貴氣 木｜抹茶千層蛋糕 Green Tea Mille Crêpes 宇治抹茶翠綠，象徵草木生機與自然之美 水｜黑芝麻麻糬千層蛋糕 Black Sesame Mochi Mille Crêpes 五行黑色屬水；水潤墨黑鏡面配軟糯麻糬 火｜士多啤梨海綿蛋糕Strawberry Shortcake 鮮紅草莓，象徵熱情盛火與果香馥郁 土｜原味千層蛋糕 Signature Mille Crêpes 大地厚土基石；Lady M 最經典創始之本 優惠價: $488 (原價：$564）

禮遇二 ICC 及 ELEMENTS 員工專享 ——下午茶套餐 逢星期一至五下午三點至五點，於Lady M圓方店購買 4 件件裝蛋糕，即可免費獲贈 2 杯精選咖啡或茶飲。

禮遇三 限時打卡優惠 【Lady M 圓方店限定】 凡購買一件件裝「杜拜榛子朱古力千層蛋糕」，並於社交平台帖文中標記 @ladymhk 或 @Lady M 香港，即可免費獲贈意式手工雪糕一球。（限每日首 100 位顧客。） 社交平台： Instagram · Facebook · 小紅書 · 大眾點評 優惠期：2026 年 10 月 13 日至 10 月 31 日

禮遇四 【高鐵及跨境巴士旅客限時尊享雙重禮遇 】 禮遇一： 凡購買件裝千層蛋糕（經典提拉米蘇除外），並出示即日高鐵或跨境巴士車票，即可免費獲贈精選咖啡或茶飲一杯。 禮遇二： 凡購買原個蛋糕或 6 件或以上件裝千層蛋糕（經典提拉米蘇除外），並出示即日高鐵或跨境巴士車票，即可免費獲贈保溫袋一個（價值 HK$30）。

官方網站：https://www.ladymhk.com/

關於 圓方店

開幕日期：2026 年 10 月 13 日

地點：尖沙咀圓方火區 1 樓 1007B 號舖

電話：3482 1138

營業時間：星期一至日 11am – 9pm

官方網站：http://www.ladymhk.com/

（資料及相片由客戶提供）