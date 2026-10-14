耀才證券「2026第四季發掘投資新機遇座談會」圓滿謝幕

環球金融市場在上半年波譎雲湧，美息走向、地緣政治及油價震盪持續加劇大市波動，投資者急切希望能在今年最後一季的投資路上發掘新機遇。



香港上市券商龍頭耀才證券（1428.HK）為協助客戶作超前部署，日前假尖沙咀香港朗廷酒店聯同香港交易所（HKEX）及芝商所（CME）兩大頂尖交易所全力支持，更邀請到南方東英、恒生投資、摩根大通及法興證券等多間國際投行代表，舉辦「2026第四季發掘投資新機遇座談會」，及香港重量級獨立分析師為廣大投資者全方位拆解第四季環球資產配置與衍生產品對沖策略。現場座無虛席，氣氛極為熱烈。於座談會上，更有 5 位名幸運兒各獲得 100 股「港鐵公司」（0066.HK）股票。

許繹彬：衍生產品乃震盪市中的「資產保險」 剖析四大核心優勢

大會由耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬先生揭開序幕。許繹彬以《衍生產品並不可怕》為題發表專題演講。他指出，不少散戶對衍生產品存在高風險的刻板印象，甚至將之視為洪水猛獸；但在大市方向不明朗或持續回吐之際，衍生產品反而是投資者另類的投資出路；衍生產品（如期指、牛熊證及正反向 ETF 等）可雙向交易，打破單邊看漲思維，支援看好買漲、看淡買跌，讓投資者在任何市況下均有獲利機會。當大市或個股回落時，投資者無須急於或不想賤賣正股，只需建立適量衍生產品空單即可抵銷正股虧損，實現資產對沖；衍生產品不設印花稅，適合頻繁交易或進行靈活對沖的投資者，節省成本。

耀才證券執行董事兼聯席行政總裁許繹彬先生分享

港交所黃集恩：首9月118隻新股集資3,800億 表現最佳前十常見 AI 企業

座談會首位登場的主講嘉賓——香港交易所高級副總裁黃集恩先生（Martin）為投資者帶來國際市場的宏觀數據。黃集恩表示，香港的 IPO 集資市場依然具備極強的國際競爭力，表現穩居全球前列。2026年首 9 個月香港已有 118 隻新股及22 隻新 ETF成功上市，集資額高達 3,800 億港元，且第四季上市熱潮將更為熾熱。港交所未來亦將積極招攬實力雄厚的各行業企業，包括盡量吸引新加坡、馬來西亞及泰國等東南亞優質企業來港上市。

芝商所楊璽雅：數據顯示美股第四季傳統上表現強勁

芝商所零售業務發展與銷售楊璽雅小姐及獨立外匯商品分析師盧楚仁先生，在會上指出，歷史數據顯示美股第四季傳統上表現強勁，自 1997 年以來第四季上升概率高達 82.76%。面對美債息上升及地緣局勢，建議投資者善用 CME 紐約期金、美債及外匯期貨作跨資產避險，靈活應對市場波幅。

各大投行代表，對第四季前景均有獨特見解

摩根大通董事總經理張智卓，建議投資者可善用 2 至 3 倍低槓桿長年期輪證部署科技龍頭，在控槓桿及降低時間值損耗的同時維持彈性，並可利用外匯權證捕捉日圓匯率走勢。

南方東英資管銷售董事李溢琳，全面剖析日韓台科技板塊的投資前景與 Covered Call ETFs 實戰部署，並提醒投資者槓反產品僅適用於嚴守止盈止損的短線操作，不宜長期持有。

恒生投資ETF銷售主管凌子敬表示，投資者可透過槓鈴策略支援資產配置中的風險分散，並分析港股人工智能板塊的投資潛力、高息策略及黃金部署。

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹小姐，市場對跨市場產品需求強烈，且已突破地域與時區限制。投資者可善用全港唯一的白銀窩輪及美股窩輪，在港股交易時段內即時部署美股夜盤及貴金屬走勢。

獨立股評人溫傑先生分析港股目前預測市盈率約 10.4 倍，估值合理。在高息環境下應實施「選股重質」，建議投資者採取「高息防守、科技攻堅」的雙軌策略。