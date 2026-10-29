金管局萬聖節推出互動體驗活動　「絕蕉舞」招式擊退騙徒時刻警惕

萬聖節臨近，中環街頭鬼影幢幢，群魔亂舞……但真正的恐怖角色，是日夜潛伏，隨時乘虛而入的騙徒，只要稍一不慎，後果驚心！



事實上，騙案威脅近在咫尺。根據警方統計，今年首8個月已錄得近3萬宗騙案，損失金額已超過52億港元。這意味着平均每分鐘，市民蒙受超過15,000港元損失；且平均每250人便有一人中招。

為加強公眾防騙意識，香港金融發展局今年萬聖節（10月31日）推出街頭互動體驗活動，即場傳授「絕蕉舞」防騙招式，以對抗化身假客服、假公安、假速遞員及交友對象的「嗱喳蕉」。

騙案無處不在，金管局期望藉此萬聖節街頭活動提醒市民，時刻保持警惕，慎防中「蕉」！市民只要在活動期間與「嗱喳蕉」合照，並上載至社交平台，即可獲贈精巧實用的「嗱喳蕉」購物袋一個（數量有限，送完即止）。

「絕蕉舞」防騙招式

1. 閃電眼識穿你：練成「閃電眼」，睇清騙案唔偷懶。

2. 無敵防騙拳：重拳出擊，拆破騙局唔姑息。

3. 小心中招氣功波：氣聚掌心，見招拆招時刻小心。

萬聖節街頭互動體驗活動詳情

日期：2026年10月31日（星期六）

時間： 下午5時至晚上11時

地點：中環皇后大道中（中環街市外）

（資料及相片由客戶提供）