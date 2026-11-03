水龍頭花灑出水孔藏水垢霉菌　專家教2物浸泡法　毋須化學劑去污

水龍頭和花灑是家裡使用頻率最高的設備之一，多數人習慣定期把外觀擦亮，卻很少注意到最容易藏污納垢的出水孔。那些細小的孔洞正是水垢、霉菌與污垢累積的地方，長期不清潔，除了影響外觀，也可能影響日常用水的衛生。



日本一名居家生活資訊分享者就示範了一套只用小蘇打粉與檸檬酸的浸泡法，不必動用刺激性清潔劑，就能把卡在孔洞裡的髒污逼出來。

水龍頭和花灑是家裡使用頻率最高的設備之一，多數人習慣定期把外觀擦亮，卻很少注意到最容易藏污納垢的出水孔。（unsplash@Çağlar Oskay）

水龍頭哪裡最容易藏污？出水孔是水垢與霉菌的溫床

問題出在看不到的地方。出水孔的孔洞細小又長期潮濕，水垢會慢慢堆積在孔壁上，霉菌也容易在縫隙裡生長。專家提醒，這個部位若沒有定期清潔，不只是觀感問題，還會直接關係到日常用水的衛生條件。

詳細教學步驟來了：

居家生活資訊分享者まろん（maronmaron1982）在社群媒體上分享的做法，主打用常見的小蘇打粉與檸檬酸，也可以用稀釋後的醋替代，透過浸泡清掉出水孔的頑固污漬。選擇這兩種材料的原因之一，是它們都屬於食品添加物等級，用來清潔經常接觸口鼻的水龍頭會比較安心。

小蘇打和檸檬酸怎麼搭配？先酸後鹼讓髒污自己浮起來

這套雙效浸泡法的原理，是先用酸性物質溶解水垢，再靠鹼性物質產生氣泡，把霉菌與深層污垢帶出來，兩個步驟的順序不能顛倒。

第一步是酸性浸泡。在水盆或臉盆中倒入溫熱水，加入一大匙檸檬酸，沒有檸檬酸也可以改用白醋。檸檬酸的酸性能有效分解水垢及部分霉菌，接著把出水孔整個浸沒在溶液中，靜置約15分鐘。

第二步是鹼性發泡。15分鐘後再加入兩大匙小蘇打粉，檸檬酸與小蘇打粉混合會產生二氧化碳氣泡，這些氣泡能把附著在細小孔洞內的霉菌和污垢往上浮起，原本刷不到的死角也因此鬆動。

泡完就結束了嗎？牙刷與牙籤負責最後的細節

浸泡完成後還有打磨的環節。可以拿廢棄的牙刷沾取浸泡液產生的泡沫，輕輕刷洗出水孔表面，把浮起來的髒污刷掉。至於花灑這類帶有濾網的出水孔，孔洞更細，需要更精細的工具，這時可以用牙籤或棉花棒小心剔除殘餘污垢，不過使用牙籤時要控制力道，避免尖端在孔洞裡折斷。

這套浸泡加刷洗的方式，好處在於把清潔的難度和心理負擔都降低了。更重要的是，水龍頭流出來的水經常拿來漱口、洗臉或烹飪，改用天然的小蘇打粉與檸檬酸，避開成分強烈的化學清潔劑，對全家人的用水安全比較有保障。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：水龍頭陳年水垢、霉菌怎麼清？日本專家用1天然好物，髒汙快速消失閃亮如新】