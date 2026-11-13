OGAWA 30周年至抵優惠 網店限定按摩椅低至41折 $6,999起入手

忙足一年，值得好好犒賞自己。適逄 OGAWA 品牌 30 周年，年底推出「至抵優惠」，以破格價錢，把專業級按摩椅帶進家中。即日起至 12 月 6 日，精選按摩椅低至 41 折，更設限量套裝、小型按摩產品組合及 HK$1 加購優惠，讓大家趁機會為自己和家人添置一份舒壓好禮。



「網店限定 2026 新款」Revive E 煥逸椅優惠價 HK$9,999 (原價 HK$18,800)

30 周年焦點新品 Revive E 煥逸椅以科技演繹極致舒緩，為居家空間注入頂級按摩享受。130cm 超長 Li 靈動導軌貼合人體曲線，按摩範圍由背部延伸至臀部，配合165°零重力平躺，讓脊椎徹底釋放壓力。智能酸痛監測可精準解讀身體狀態，並度身調整按摩節奏。全椅佈滿 42 個氣囊，加上三檔暖心熱敷，環抱式包覆彷如專屬理療師在側。只需一聲粵語指令，或輕觸7吋大屏幕，即可隨心開啟專屬的舒壓時光。

「網店限定全新顏色」MySofa Luxe 減壓沙發按摩椅優惠價 HK$6,999 (原價 HK$16,888)

MySofa Luxe 減壓梳化按摩椅，專為寸金尺土的香港家居而設。機身未傾斜時只有 1200 x 650 x 1000mm，配合倒背前滑設計，零靠牆、僅需預留數厘米空間即可後躺，無論客廳一角、睡房或書房，都能輕鬆安放。沙發造型融入家居風格，丁香紫及卡其色同樣高雅。1.26 米特長全背 L 型導軌深度貼合脊骨曲線及腰臀線條，配備 6 種模擬真人手法、6 種按摩程序、藍牙立體環繞音響及 USB 充電口，在細小空間內成就大享受。

精選小型按摩產品優惠

• 限量 30 套：2 滿足 Pro + 叻叻鬆(至尊版) 套裝價 HK$4,688 (原價 HK$12,960)。

• 精選小產品 2 件或以上 8 折，包括 Line Friends 聯名系列

• 購買任何產品 HK$1 加購小龜按摩器，顏色隨機，換完即止。

瀏覽優惠詳情：https://ogawaworld.hk/collections/ogawa30anniversarysale

陳列品年度最抵 低至 21 折

與此同時，OGAWA 開放「至抵陳列品優惠」專區， 讓更多家庭輕鬆入手理想按摩椅：

• 旗艦級 BIOVIS 頭等按摩艙破天荒以 HK$29,999 (原價 HK$83,800) 登場

• MasterMind AI 智能大師椅只需 HK$9,999 (原價 HK$47,888)

• X 宇宙按摩椅 Cosmo X HK$6,999 (原價 HK$31,800)

瀏覽優惠詳情：https://ogawaworld.hk/collections/ogawademosale2026

陳列室地址：九龍灣常悅道 1 號恩浩國際中心 31 樓

辨公時間：10:00 – 13:00 ; 14:00 – 18:00

WhatsApp 查詢：9107 9727

預約熱線：3465 6212