金紫荊女企業家協會（下稱 GBWEA 或 協會）兩年一度的商界旗艦盛事 ——「第六屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮」，11月19日假香港麗晶酒店大宴會廳隆重舉行。本屆典禮匯聚逾 300 位政商界重量級主禮嘉賓、權威評審團及跨國企業高管，共同見證 24 位新一代傑出女企業家獲頒九大跨界殊榮，彰顯香港作為國際商業樞紐，其巾幗領袖 在驅動新質生產力與高質量發展上的非凡實力。



典禮深獲政商各界高度重視，行政長官李家超先生、商務及經濟發展局局長丘應樺先生、立法會主席李慧琼女士特別題辭賀勉，表揚得獎企業家對香港經濟繁榮的卓越貢獻。

典禮由民政及青年事務局常任秘書長李百全先生，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長徐小林先生、政制及內地事務局副局長胡健民先生，MH，JP及民政及青年事務局婦女事務專員陳樂雅女士蒞臨主禮。

出席並擔任頒獎嘉賓的政商領袖、評審及協會首長陣容鼎盛，包括：全國政協常委、行政會議成員、婦女事務委員會主席兼金紫荊女企業家協會榮譽會長陳清霞博士，GBS，JP；全國政協常委、金紫荊女企業家協會創會榮譽會長王惠貞女士，GBS，JP；全國人大代表、全國婦聯執委、香港立法會議員兼金紫荊女企業家協會榮譽會長陳曼琪議員，MH，JP；立法會議員、全國 人大代表文頴怡議員，BBS，JP；立法會議員、全國人大代表、香港學術及職業資歷評審局主席陳仲尼議員，SBS，JP；全國政協委員、金紫荊女企業家協會創會榮譽會長翟美卿女士，BBS；全國婦聯執委、港區婦聯代表聯誼會會長兼金紫荊女企業家協會榮譽會長陸海女士，BBS，MH，JP；立法會議員、香港生產力促進局主席 陳祖恒議員，BBS；立法會議員黃永威議員，MH；大灣區香港中心董事兼金紫荊女企業家協會榮譽顧問高靜芝博士，GBS，JP；德勤中國華南區主管合夥人兼香港會計師公會會長歐振興先生，JP；以及金紫荊女企業家協會主席 許佩珊女士、常務副主席林玉茵女士、常務副主席兼秘書長侯旦丹女士、永遠榮譽首席會長辛彭芷君博士、永遠榮譽會長丘璟珊女士、林淑怡女士、章曼琪院士，JP、常務副主席蔡毅明女士、常務副主席兼財務長鄺韻凌女士、常務副主席鄭美恩女士，及執行委員（兼副秘書長）李彥儀女士。

民青局常秘李百全讚揚女企推動經濟發展 寄語薪火相傳與政府並肩同行

民政及青年事務局常任秘書長李百全先生， JP蒞臨主禮並擔任頒獎嘉賓，致辭時高度肯定協會為女性商界搭建起重要平台。

主禮嘉賓、民政及青年事務局常任秘書長李百全先生，JP 致辭時高度肯定協會為女性商界搭建起重要平台。他引述數據指出，本港近四成經理級職位由女性擔任，逾 99% 上市公司設有女性董事，印證女性已是推動新興產業及新經濟的實質力量。他表示，政府積極貫徹《施政報告》及五年規劃方針，包括增撥「婦女自強基金」至 3,000 萬元及延長「友妳啟導」計劃，並寄語：「獎項的價值更在於薪火相傳，期望得獎者繼續扶掖後進，民青局定必與各界並肩，讓更多女性發揮所長。」

許佩珊主席引領「出海」先機：打造最具代表性女性商業平台

金紫荊女企業家協會主席許佩珊女士於致歡迎辭時表示，當今女性在商業世界的地位舉足 輕重。協會自 2012 年創立以來，現已服務逾 13,500 名商界精英。

金紫荊女企業家協會主席許佩珊女士於致歡迎辭時表示，當今女性在商業世界的地位舉足 輕重。協會自 2012 年創立以來，現已服務逾 13，500 名商界精英，並與多地女企業家協會建立合作協議。許主席指出：「面對全球經濟新格局，協會緊扣國家『十五五』規劃與『出海』戰略， 以『科技賦能』、『青創傳承』及『東盟機遇』三大核心引擎推動會務。我們不僅協辦『巾幗建新力 論壇』推動中外領袖對話，更與加拿大 WBE Canada 簽署戰略合作備忘錄，並先後帶領成員赴寧波、杭州、馬來西亞及淅江進行深度經貿考察，全力協助香港女企業家發揮『超級聯繫 人』、『超級增值人』優勢，拓展國際營商網絡，印證了香港女性巾幗不讓鬚眉的實力。」

權威評審嚴謹甄選 24 位得獎者演繹跨界領導力

第六屆籌委會聯合召集人林玉茵女士致辭時強調，一個獎項的含金量取決於評審機制的嚴 謹性與權威性。本屆獎項歷經六位來自政界、商界及專業界別的星級評審團嚴謹把關。今屆 24 位出類拔萃的得獎者，其產業覆蓋之廣泛與前瞻性，充分反映了當前商業發展的新趨勢。

第六屆籌委會聯合召集人林玉茵女士致辭時強調，一個獎項的含金量取決於評審機制的嚴 謹性與權威性;而今屆 24 位出類拔萃的得獎者，其產業覆蓋之廣泛與前瞻性，充分反映了 當前商業發展的新趨勢。

林女士亦衷心感謝永遠榮譽首席會長兼監事長辛彭芷君博士及一眾監事會成員與永遠榮譽會長的指導，並感謝主席許佩珊女士、聯合召集人侯旦丹女士，以及核心籌委團隊——常務副主席蔡毅明女士、常務副主席兼財務長鄺韻凌女士、執行委員兼副秘書長李彥儀女士及執行委員兼法律顧問許詠雯女士的通力協作。展望未來，協會將承傳歷屆得獎者的精神，凝聚新舊力量，攜手在各自領域共創更輝煌的篇章。

本屆「榮譽大獎」由香港中旅（集團）有限公司董事兼總法律顧問劉昆女士奪得，表彰其在大型文旅央企的卓越貢獻。立足國際的「亞太企業成就獎」由利記集團有限公司營運總監陳佩珊女士及香港商檸檬設計股份有限公司游蕙苓女士奪得。

在備受矚目的「卓越企業管理獎」中，卓珈控股集團有限公司主席及行政總裁 黎珈而女士（黎姿）憑藉帶領醫美品牌邁向上市及卓越管治獲嘉許；Red Academy / ME2 Productions 黃惠雯女士、You Group HK Limited 葉燕霞女士以及明輝實業國際有限公司市場總監蘇瑋賢女士亦同獲此項殊榮。

「世代傳承企業獎」見證了傳統實業的創新變革，由合記烟花有限公司毛燕珊女士， MH、永強實業國際有限公司江慧恩女士、東亞專業廣告製作有限公司邱佩璇女士、莊士機構國際有限公司執行董事莊家蕙女士、新興船廠有限公司陳翹慧女士及恭和堂第三代—龜苓元坊有限公司嚴心寧女士共同奪得，展現二代掌舵人的守業與破局實力。

前沿科技與社會影響力亦是本屆焦點。「創新科技企業獎」由引領 AI 及 Web3 發展的 VORTEXINFO 沈君瑤女士、Lirvana Labs 彭匡怡女士及動宇宙智能管理有限公司黃敏詩女士獲得。「成就未來領航獎」頒予耀中教育機構陳昕生博士及萬盛貿易發展(香港)有限公司張瑞祺女士。

「非凡慈善大獎」由欣樂基金會 Ms. Jee Eun Park 及 The Edible Projects 錢詠欣女士 奪得； 而「藝術文化成就獎」則由易建築師事務有限公司何勵琪女士、天趣國際藝術傳播有限公司張朱宇博士及合拍公關公司潘麗瓊女士獲得。Tu by Tu 設計事務所 屠詩琪女士 則憑藉突破常規的設計思維榮獲「青年初創企業獎」。

十四大權威機構鼎力支持 薪火相傳成就未來領袖

金紫荊女企業家協會常務副主席兼秘書長及籌委會聯合召集人侯旦丹女士在致謝辭中表 示，協會致力搭建跨領域女性領袖互相啟發、彼此扶持的平台，並感謝 14 家法定機構、商會及青年組織對本屆獎項的鼎力舉薦。

協會常務副主席兼秘書長及籌委會聯合召集人侯旦丹女士在致謝辭中表示，女性在營商路上往往需要承擔多重責任與考驗，協會搭建這個平台，正是希望讓不同領域的女性領袖能夠互相啟發、資源共享、彼此扶持。她特別向 14 家重量級法定機構、商會及青年組織（包括香港科技園、生產力局、貿發局、數碼港等）對本屆獎項的鼎力舉薦，以及德勤中國對大會的全力支持致以誠摯謝意，有賴各機構建構的龐大網絡，香港女企業家的影響力才能不斷擴展。

除了表彰商界翹楚，協會亦積極履行社會責任並推動跨世代傳承。透過慈善基金旗下的「未來領袖獎學金及培訓計劃」（Golden B），至今已為近百名本地基層大專女學生提供人生導師指導；同時配合「青年委員會」形成雙軌驅動，積極發掘並培育新生代，為香港的長遠繁榮發展注。

金紫荊女企業家協會主席許佩珊女士(中)，與本屆獎項籌委會兩位聯合召集人——協會常務副主席林玉茵女士(左)及常務副主席兼秘書長侯旦丹女士，攜手帶領團隊緊扣「科技賦能、青創傳承、東盟機遇」三大引擎，成功打造高規格跨界交流平台，凝聚新時代巾幗力量。

「第六屆金紫荊女企業家獎頒獎典禮」19/11 圓滿舉行，今屆獎項籌委會成員:金紫荊女企業家協會主席許佩珊女士(左四)、籌委會聯合召集人林玉茵女士(右四)及侯旦丹女士(左三),聯同副主席蔡加敏女士(左一)、常務副主席蔡毅明女士(右三)、常務副主席兼財務長鄺韻凌女士(右二)、執行委員兼副秘書長李彥儀女士(左二)及執行委員兼法律顧問許詠雯女士(右一)於台上合影。團隊數月來的緊密籌劃與無私奉獻，令這場兩年一度的商界旗艦盛事順利圓滿舉行。

香港中旅(集團)有限公司董事、董事會秘書兼總法律顧問劉昆女士榮獲第六屆「金紫荊女企業家獎」最高殊榮「榮譽大獎」，表揚其在商界成就卓越、兼具遠見格局與深遠影響力，並積極踐行社會責任。

主禮嘉賓民政及青年事務局常任秘書長李百全先生，JP 頒發「亞太企業成就獎」予兩位得獎者——利記集團有限公司董事及營運總監陳佩珊女士(左)，以及香港商檸檬設計股份有限公司聯合創辦人游蕙苓女士，表揚她們成功將企業版圖拓展至亞太區，展現強大商務開拓力與創新突破精神。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室協調部副部長徐小林先生頒發「世代傳承企業獎」予五位傑出接班人——永強實業國際有限公司銷售及市場總監江慧恩女士(右三)、東亞專業廣告製作有限公司執行董事兼運營總監邱佩璇女士(右二)、莊士機構國際有限公司執行董事莊家蕙女士(右一)、新興船廠有限公司董事陳翹慧女士(左三)、龜苓元坊有限公司創辦人嚴心寧女士(左二)，肯定她們推動家族企業轉型升級的卓越表現。

全國政協常委、行政會議成員、婦女事務委員會主席兼協會榮譽會長陳清霞博士，GBS，JP(左一)，聯同金紫荊女企業家協會永遠榮譽首席會長兼監事長辛彭芷君博士(右一)，頒發「卓越企業管理獎」予 ME2 Productions / Red Academy 行政總監黃惠雯女士(左二)、YouGroup HK Limited 執行董事葉燕霞女士(右二)及明輝實業國際有限公司市場總監蘇瑋賢女士(中);卓珈控股集團有限公司主席及行政總裁黎珈而(黎姿)女士(右圖)亦同獲此項殊榮，嘉許她們出色的企業管治思維與應變領導力。

全國政協常委、金紫荊女企業家協會創會榮譽會長 王惠貞女士GBS，JP(左一)，金紫荊女企業家協會永遠榮譽會長 丘璟珊女士，共同頒發「非凡慈善大獎」予欣樂基金會創辦人兼主席 Ms. Jee Eun Park(左二)及 The Edible Projects (TEP) 總監錢詠欣女士(右二)，表揚她們傾力支持公益慈善、以溫暖慈悲回饋社會的精神。

全國政協委員、金紫荊女企業家協會創會榮譽會長翟美卿女士 BBS(左一)，聯同金紫荊女企業家協會永遠榮譽會長林淑怡女士，頒發「創新科技企業獎」予 VORTEXINFO 董事總經理沈君瑤女士(右二)、Lirvana Labs 首席執行官兼聯合創辦人彭匡怡女士(中)，以及動宇宙智能管理有限公司聯合創辦人黃敏詩女士(左二)，讚揚她們運用前沿科技解決社會痛點並開闢廣闊市場。

政制及內地事務局副局長胡健民先生，MH，JP，與大灣區香港中心董事兼協會榮譽顧問高靜芝博士，GBS，JP，共同頒發「藝術文化成就獎」予易建築師事務所有限公司創始人兼董事何勵琪女士(左二)、天趣國際藝術傳播有限公司創辦人兼董事長張朱宇博士(中)，以及合拍公關公司創辦人兼董事總經理潘麗瓊女士(右二)，肯定她們將創意藝術思維融入社區與城市生活的貢獻。

金紫荊女企業家協會榮譽會長陸海女士BBS，MH，JP，聯同金紫荊女企業家協會永遠榮譽會長章曼琪院士，JP，頒發「成就未來領航獎」予耀中教育機構副行政總裁(K-12教育)陳昕生博士(左二)及萬盛貿易發展(香港)有限公司董事總經理張瑞祺女士(右二)，表揚她們在社會可持續發展、綠色經濟、ESG 及產學研賦能方面的卓越影響力。

民政及青年事務局婦女事務專員陳樂雅女士(左)與金紫荊女企業家協會主席許佩珊女士(右)，共同頒發「青年初創企業獎」予 Tu by Tu 設計事務所創辦人及主創建築師屠詩琪女士，鼓勵具備前瞻思維的 35 歲以下青年企業領袖破浪前行。