【美肌袪水腫秘技得獎名單｜盛夏生活熱賞】

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-07-02 12:00

「盛夏生活熱賞」之美肌袪水腫秘技已經完咗投票啦，大家亦同我地分享咗好多減肥血淚史，經過我地嘅評審後，揀咗最令人印象深刻及有趣嘅答案，小編而家即刻話您知有冇您份啦！

Delonghi 多功能電焗爐 EO241250得獎者就係：

C**** C** M***

「由細至大，飲水都會肥嘅我試過無數的減肥方法，至今依然肥胖超重，過程更是血淚滿臉！ 我試過做Gym減肥，做得Gym多，雖然個人精神咗、健康咗，但可能方法不正確，搞到一身肌肉，變到大大隻，嚇到唔夠膽再做； 除了做運動，都試過齋飲水，冇食嘢，結果變水腫 ；😅 試過全日齋飲水，諗住減到肥，飲完第二日就覺得個人好腫，塊面腫不特止，連對腳都腫腫哋。 我試過天然健康減肥法成效一般，我自認懶鬼，邊瞓邊瘦身是我心目中最理想的方法，不付出勞力便欲收成正果，這並非奢望，以古法穴位通淋巴及彩光儀器協助下，雖在短短個多月的時間由原本146磅減去16磅，距離目標的110磅，還有20磅贅肉。通淋巴令身體又痛又瘀，又要付出金錢殲滅脂肪，唔係長遠之計...... 減肥最重要最重要係要「戒口」，對喜歡💕食嘢嘅我真搞到生活冇樂趣，有時未必可以成功同肥肉講Bye 👋 先慘！ 減肥要戒： 🎈鹽米油， 🎈澱粉質， 🎈零食甜品， 🎈朱古力🍫 🎈薯片煎炸🤔️ 全部冇你份！」

*活動受條款及細則約束。

得獎者將有專人聯絡及通知有關領獎安排。