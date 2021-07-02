「有人教，我地都學得識」　八達通義工落區教長者用電子支付

撰文： 王玥晨 最後更新日期： 2021-07-02 19:06

早前有調查顯示近七成五受訪長者表示抗拒接受電子支付，平日亦不使用通訊和社交程式。隨著政府的5,000元消費券計劃即將啟動，八達通義工隊深入社區，教老友記使用智能手機及講解如何使用電子錢包。

八達通義工介紹八達通電子錢包，讓老友記了解電子支付為日常生活所帶來的便利。

八達通義工隊在6月份，分別與浸信會愛羣社會服務處及循理會社會服務部，探訪石仔嶺安老院舍及循理會黃大仙耆樂會所，更舉辦「老友記電子錢包」講座，向老友記講解電子錢包的應用、增值八達通卡及查閱八達通餘額及消費紀錄等，讓老友記了解電子支付為日常消費帶來的便利。老友記反應十分熱烈，三場講座有近約百名老友記參加。當中有長者表示以往只使用八達通卡，講座後發覺學習用電子支付亦算簡單，更信心滿滿表示：「只要有人教，我地都學得識。」有些老友記則表示對電子錢包有基本認識，亦同意日常消費以電子支付比較方便。

八達通義工向老友記講解如何使用電子錢包。

有不少長者十分關心電子消費券的登記及使用詳情，亦問及消費券的使用期限。義工解釋，以八達通登記消費券，最快可以在4個多月内領取共5,000元的消費券金額；有些長者擔心未能在此限期内用畢5,000元，義工亦細心講解，使用八達通登記消費券，亦可選擇在7個月内慢慢使用，如留作農曆新年的花費。另外，有長者表示聽說以長者八達通卡登記消費券會失去2元長者乘車優惠，八達通義工則澄清有關消息――以長者八達通卡使用消費券，亦可以同時享用2元長者乘車優惠，消除老友記的疑慮。

老友記帶笑回應八達通義工，八達通早已融入市民生活，用慣用熟。