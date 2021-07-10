$5000消費券｜WeChat Pay HK登記日日有獎抽　100%中獎最高5000元

撰文： 客戶來稿 最後更新日期： 2021-07-10 06:00

$5000消費券正式開始登記後，各營運商都繼續推出超多優惠活動， WeChat Pay HK推出「日日有千抽」扭蛋抽獎活動，每日都有得抽，百分百中獎，最高可獲5,000元加碼賞！WeChat Pay HK限時震撼加碼：於7月10日到7月11日週末兩天邀請親友登記消費券，每位親友成功登記，你除咗可賺HK$20消費券加碼賞，再賺多HK$50電子現金券！即係成功邀請1位親友可賺HK$70獎賞！

1. 日日有得抽獎 100%中獎！

由WeChat Pay HK 推出的「日日有千抽」活動，所有選用WeChat Pay HK登記領取消費券的用戶，收到政府處理登記申請的短訊後，無須等待審核通過，消費券派發前日日都有得抽獎，100%中獎！ WeChat Pay HK日日都有得抽，越早登記獎賞越多！

2. 加碼賞最高有機會抽到5,000元加碼賞！

入到「日日有千抽」活動頁面，每日都有一次抽獎機會，有機會抽中5,000元、888元、88元等不同金額的WeChat Pay HK加碼賞！ 除此之外，人人更可開始領取不同的商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞，類型包含生活百貨、餐飲美饌、購物消費、健康美容、電子家品、休閒享樂等各大範疇，總值超過一萬元！

3. 獎賞可累積 加碼賞不斷堆疊愈賺愈多

抽獎活動簡單好玩，又高獎賞！而且加碼賞可以累計，每日抽中的獎賞積少成多，政府派發消費券後就可以使用加碼賞。

還未登記消費券的朋友都可以試玩，只要進入「日日有千抽」活動頁面 ，WeChat Pay HK就會免費送你一次抽獎機會！立刻用WeChat掃描碼參加抽獎。

如有任何爭議，WeChat Pay HK保留最終決定權。

（資料及相片由客戶提供）