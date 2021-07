【心理測驗嬴耳機得獎名單｜盛夏生活熱賞】

「盛夏生活熱賞」之心理測驗兼答簡單問題嬴走藍牙耳機已經完咗啦,大家亦同我地分享咗好多夏天會聽嘅歌,經過我地嘅評審後,揀咗最令人印象深刻及有趣嘅答案,小編而家即刻話你知有冇你份啦!



AirPods Pro 藍牙耳機得獎者就係:

K*** N** M**

「Forever Friends, 因為夏天是倒數住畢業來臨的季節 這首歌是我畢業前時候和同學參加最後一個校內活動唱的最後一首歌 我還記得當時唱完這首歌後 大家都對對方十分不捨 又擔心自己的未來 擔心的是自己要獨身一人離開同學和熟悉的老師 面對未來一切未知的難關 又懷念以前的校園生活 好像剛成為該校的學生沒多久 就要離開校園了 每次唱起這首歌是便會想到在校園美好與難過的點點滴滴 雖然已經過去一段時間 卻又歷歷在目 好像只是昨天發生一樣 再次看到手機的相簿 看到以前的我們 雖然要面臨讀書很多的壓力 但是慶倖的是有彼此的陪伴 每一段回憶都是珍貴的 感恩有彼此 雖然已經離開校園生活 但是想起以前的事情都會會心微笑 因為都是有彼此的陪伴而度過的 再不開心的事只有滿滿的溫暖 而這份'夏天'帶給我的溫暖 將會一直延續到冬天 '夏天'带給我內心的溫暖 同學帶給我內心的溫暖 將會一直延續到無數過冬天 陪伴我永遠 將來也要麻煩你們繼續陪伴著我 我的朋友 'my pen is blue my friend is you' 我們在這個夏天道別 在下個夏天 我們要一定再次相聚 回憶以前美好的校園時光」

*活動受條款及細則約束。

得獎者將有專人聯絡及通知有關領獎安排。