即睇「#生活係」宣傳車路線　賺積分贏HKTVmall現金券

《香港01》全新品牌形象宣傳車，將於8月20日起登陸全港！大家只要在以下巡迴路線所列的時段內，到訪相關推廣活動地點，即可參加遊戲，賺「01積分」及贏走豐富禮品；如到車上答中指定問題，更可獲得HKTVmall $20 電子現金券一張！



8月20至29日期間，《香港01》的「#生活係」宣傳車將會於港九新界遊走，大家只要於指定時間到達推廣活動地點，即可參加雙重遊戲：

::::: 遊戲１ :::::

用戶下載《香港01》App及登記成為「01會員」，可參與投票遊戲：投選您最喜愛的《香港01》生活頻道，完成可獲得388「01積分」及小禮物，包括「5100 西藏冰川礦泉水」一支、「全清Allklear高纖新沙律」一包（12g）或「Cheesepop芝士脆脆」一包（20g）*；

::::: 遊戲２ :::::

如用戶登上「#生活係」宣傳車，可挑戰《香港01》生活頻道問答遊戲，成功答中，可獲「HKTVmall $20 電子購物現金券」乙張。

想贏走以上獎賞？那就要記好以下的宣傳車巡迴路線**

8月20日 (五)：

12:00 - 15:00 荃灣眾安街／16:00 - 20:00 屯門市廣場

8月21日 (六)：

12:00 - 20:00 沙田排頭村

8月22日 (日)：

12:00 - 20:00 旺角朗豪坊

8月23日 (一)：

12:00 - 15:00 觀塘駿業街／16:00 - 20:00 樂富廣場

8月24日 (二)：

12:00 - 15:00 九龍灣臨興街／16:00 - 20:00 大圍港鐵站

8月25日 (三)：

12:00 - 15:00 葵涌廣場／16:00 - 20:00 大埔新達廣場

8月26日 (四)：

12:00 - 15:00 鰂魚涌太古坊／16:00 - 20:00 坑口港鐵站

8月27日 (五)：

12:00 - 15:00 灣仔電腦城／16:00 - 20:00 中環碼頭

8月28日 (六)：

12:00 - 20:00 尖沙咀海防道

8月29日 (日)：

12:00 - 20:00 銅鑼灣百德新街

備註：

*派發的小禮物種類將視乎現場貨量而定，《香港01》保有最終決定權，參加者不得異議。小禮物數量有限，先到先得，送完即止。

**有關巡迴路線的地點及活動時間，或受當時天氣、路面情況或現場情況而有所延誤或臨時變更，恕不另行通知。