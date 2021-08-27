「#生活係」問答遊戲得獎名單出爐啦！

全新一輯《香港01》的品牌形象廣告 「#生活係」早前於全港近70個港鐵站內的燈箱、電子屏幕、以及九龍塘和中環指定的主題位置，均有機會看到。推廣主題以玩樂、親子、健康及經濟等四大內容頻道，塑造出《香港01》多元頻道及服務平台的生活體驗，同時傳遞「無縫，連繫生活」的品牌訊息。



為了讓廣大的用戶親身體驗《香港01》的多元內容頻道及服務平台，早前推出的有獎問答遊戲予所有用戶在賺取「01積分」的同時學會定義個人專屬的「#生活係」，各參加者於遊戲最後答簡單問題：「話俾我地知你喺邊個地鐵站度見到01生活系列廣告？分享您嘅#生活係...。」兼被編輯選中者就可以獲得$50 HKTVmall電子現金券乙張，經過一輪評審後50位得獎者就誕生啦，編輯更精選部份答案俾大家參考「#生活係」態度，即睇有無您份啦！

1.C*** L** H**

「九龍塘站見到，我嘅生活係享受每一個休閒嘅早上，比起好多人可能會把握每一秒瞓覺嘅時間、想瞓到最後一秒先起身趕出門，我就更鐘意提早起身，俾充裕嘅時間自己去慢慢享受一個早餐嘅時間，因為我總系好想去珍惜早上呢個咁清新嘅時間，喺我啱啱瞓醒，六、七點嘅呢個鐘數我系覺得好舒服好清新嘅，冬天嘅時候通常個天仲系漆黑一片，我感受到「嗰種世界只有我一個」嘅寧靜，特別適合我去思考一下自己、思考一下將來、思考一下我同屋企人，到夏天嘅呢個時候個天已經光曬，隔住窗廉到感受到陽光嘅溫度，又覺得充滿希望、好似黎緊嘅呢一日有好美好嘅事等緊我咁，所以呢個朝早嘅時間真系好值得我慢慢去享受。 我通常都會自己煮一個豐富嘅早餐，煎蛋、焗多士、切牛油果、衝咖啡...然後坐低好好享受，喺呢個時候我唔會玩手機或者睇電視，因為佢地都好似會打擾呢個只屬於我自己嘅清晨，然後我就會去衣櫃揀選一套最乎合我當天心情嘅衫，最後就出門番工啦，呢個就係我享受生活嘅方式。」

2.C***** H* L***

「中環港島綫轉線站！#生活是代表「人人大愛」是一種信念，當我見到深水埗有一些每天為了自己的生活而拼博的時候，我發現在城市中有很多值得關心的人！也許，如果香港「人人大愛」的話，我們就更懂得關懷身邊的人，更加懂得與身邊的每一個人分享愛......香港的大愛文化即可以在全世界彰顯，讓世界「人人大愛」，趕走內心的黑暗與恐懼，重現愛的真諦，以令每個人內心的最初的「真、善、美」。我們彼此不再有紛爭，從而令世界重拾盼望！」

3.L**** N** Y**

「尖沙咀站，生活係愛要及時，給妳擁抱的感覺真好啊！擁抱就是我每年母親生日一定要給妳的禮物。記得幼年時，妳常常擁抱我。往後，不知道是妳太忙了，還是我「大個女」了，親密感少了。也許是我太忙了，妳常常依在窗前，望著那通住家的天橋，望著星空，盼著我回家飲湯，為了見我常常到深夜才睡覺。 母親生日快樂，我要把披著滿身星光的妳，伴同那日月星辰，擁抱入我的懷抱，然後，再向妳說一聲「媽媽，我愛妳！」

4.L** C******** K***

「基本上我係好少搭地鐵 冇留意邊度見過01生活系列廣告 因為我嘅手機同ipad都裝咗01app 可以話每日都與01同行😆 我每日嘅生活就係每朝起身睇01新聞 將覺得有用嘅資料點擊收藏 將有趣嘅新聞連結分享出去比朋友 睇01已經係我每日生活嘅一部分 每日嘅資訊基本上都係瀏覽閱讀01所得 所以真心多謝你01😄😘」

5.K*** C**** Y**

「九龍塘站。在人來人往嘅車站裏被廣告牌嘅字眼吸引住，自己會反思生活是為了什麼呢？除了搵錢，相信質素都好緊要！要有健康及樂趣，生活才覺得有意義！在百忙之中亦都要湊出時間，約埋家人或三五知己相聚，活在當下令自己生活更充實才是真正的生活！」

6.S** L** C***

「中環站，我的#生活係「盡情玩樂」，我會每日睇《香港01》嘅「好食玩飛」和「科技玩物」頻道，update 最新嘅潮流玩樂資訊，放假時有消閒玩樂好去處，宅在家時也有好玩嘅電玩過日晨，做到親子享樂，健康生活。」

7.S** W*** L**

8.L**** N** Y**

9.P*** C***

10.C**** Y** C** K*** N****

11.L** L** S***

12.C*** C** K*** C******

13.C*** K*** S****

14.C*** K*** L****

15.C**** H**** Y** F**

16.C**** H** K***

17.C*** C*** W**

18.C*** Y* M**

19.C*** H** S**

20.L** Y*** F**

21.C*** T** L***

22.L**** K** F**

23.H* P** H*

24.F*** K** W*

25.N* T** S***

26.I* K*** K***

27.H* F*** K***

28.T** P*** K***

29.C*** P** Y**

30.L* X*** Y**

31.M* Y** S**

32.Y** S*** K***

33.W*** C*** P***

34.W*** Y*** Y** S******

35.S** K* S****

36.Y* L** S**

37.C**** W** H***

38.L** S** L***

39.C***** W*** M**

40.C** K* W** C******

41.N* K** Y**

42.H** L** A**** Y****

43.M** K* L**

44.C** W** P***

45.T********

46.M** M** C***

47.L**** W*** Y**

48.N* C*** P***

49.C**** M****** Y** H***

50.K* T** Y****

*活動受條款及細則約束。

《香港01》將於2021年9月6日或之前透過《香港01》App直接發送$50 HKTVmall電子現金券乙張至各得獎者之01會員賬戶。