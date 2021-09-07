【第36屆婚展會】超大型結婚展覽 勁多著數，消費更可賞01積分！

「第36屆婚展會2021」將於2021年9月25及26日假座九龍灣國際展貿中心舉行，去之前留意展覽會多款著數優惠及禮品，令你可以安心籌備婚禮和蒐羅結婚資訊！



超齊全婚禮商戶

去婚紗展最重要的就是齊全及一條龍完成所需的服務和產品！今次展覽參展商包括多間著名酒店及酒樓婚宴場地、本地及海外婚紗攝影、婚禮攝錄、禮餅、洋酒、婚紗禮服、裙褂、場地佈置、珠寶首飾、健康服務、婚禮統籌及顧問、證婚服務及新婚理財等，務求為到場人士提供一站式全方位結婚資訊和訂購落單的最佳平台。

《香港01》 積分換獎品 消費越多獎賞越多

《香港01》首次與婚展會合作，為情侶帶來精彩消費獎賞！凡於婚展會場內消費滿港幣$1,000或以上，並即日前往《香港01》攤位可獲相對的 「01積分」，更可用積分即場兌換以下多款精美獎品！

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另外，凡前往《香港01》攤位，出示所購買之婚展會入場券，即可獲贈額外500「01積分」，並可到《香港01》會員專區或「01 網購」，用積分換購精選產品，消費越多獎賞越多！

「大大與小妹」懷舊時光機 3大經典打卡位

除了多款著數優惠之外，出名分享情侶之間的生活點滴的「大大與小妹」將再次來到展覽中的3個打卡位同大家見面！「大大與小妹」今次就帶大家穿梭不同年代嘅香港，帶大家體驗一下昔日情懷。「大大與小妹」更會換上懷舊服飾與大家見面，粉絲們一定要前來拍照留念，機會難得，萬勿錯過！

購物獎賞大贈送

入場人士憑即日於會場內消費超過HK$1,000的發票 (單一發票計)，即可到主辦機構攤位參加抽獎，人人有份，永不落空，獎品包括：美容保養品、婚禮洋酒、名貴海味等…

入場禮品多籮籮 集齊蓋印可獲限定珍寶福袋

凡購票入場人士（需情侶同時購票）均可獲贈價值超過$500的禮品包一份，數量有限，送完即止。此外入場人士於展覽中完成不同指定項目，就可獲指定蓋印，集齊蓋印越多，就可獲獎品更豐富的褔袋，更有機會獲得今屆婚展會限定「大大與小妹」A4 文件夾及單球雪糕券！(名額有限，先到先得，換完即止)

講座示範 勁多資訊贈新人

大會舞台亦特備多個環節，包括即場演奏婚禮樂曲、玄學增強夫妻運勢、健康講座等，讓準新人在搜集結婚資料時可以得到更多資訊。

為方便參觀人士到場參觀，大會安排了免費穿梭巴士於銅鑼灣/尖沙咀/紅磡/葵芳/荃灣或九龍灣接載參觀人士直達會場，有關安排請瀏覽：http://wedding.expo.com.hk/v12/2021/09/ve-free.php



第36屆婚展會2021

日期：2021年9月25至26日

時間：中午12時至晚上8時

地點：九龍灣國際展貿中心匯星及展貿廳2及3

入場費：HKD$15/位

網址：www.wedding.expo.com.hk

推廣生意的競賽牌照號碼：54874

*以上所有優惠受有關條款約束。以上內容如有更改，以大會最後公佈為準。如有爭議，主辦機構擁有最終決定權。活動受條款約束，詳情請參閱大會網站及會場內之告示。展期有可能因應疫情發展的情況及政府防疫措施的規定而有所變動，如有更改，以大會最後公佈為準，參觀人士請密切留意大會網站或Facebook之最新公佈。展覽會將實行防疫措施，以保障參觀者及工作人員安全，有關防疫措施，請瀏覽大會網站。