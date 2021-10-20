英國置業｜4百幾呎236萬起享湖畔美景　伯明翰市中心15分鐘生活圈

英國是不少港人移民或投資置業的首選，而選擇一個升值潛力高的物業尤其重要。英國伯明翰市中心河畔住宅項目Affinity Living Lancaster Wharf即將在港推售，售價22萬英鎊（約236萬港幣）起。項目毗鄰Smithfield大型重建發展區及多功能市中心Arena Central等區域，極具升值潛力。



伯明翰位於倫敦西北邊，以人口來算為英國第二大城市，今次伯明翰市中心河畔住宅項目Affinity Living Lancaster Wharf首次在香港推售，並由Swan Knights天爵國際物業(「Swan Knights」)獨家代理。

伯明翰是英國第二大城市，人口超過100萬。(由SWAN KNIGHTS提供)

河畔景觀 設施齊全

Affinity Living Lancaster Wharf由英國發展商Select Property Group負責，項目樓高23層，提供266個一房、兩房及複式單位，面積由468至1,017平方呎不等。單位採用現代簡約風格設計，部分單位可享Birmingham and Fazeley Canal的河畔景觀。住戶亦可享用會所設施包括健身室、空中花園、住戶休息室、獨立工作空間等。Affinity Living Lancaster Wharf 預計於2024年第二季竣工及入伙。

15分鐘黃金生活圈 4間大學林立

在配套方面，Affinity Living Lancaster Wharf交通方便，形成15分鐘黃金生活圈。項目距離Snow Hill站及伯明翰最繁忙的樞紐鐵路車站New Street站約5分鐘路程，連接伯明翰最大購物中心Bullring及Grand Central；只需要乘坐1個站，便能到達伯明翰機場。加上高速鐵路HS2預料於2029至2033落成，屆時往來倫敦至伯明翰只需49分鐘。鄰近的Brindley Place集合了各式餐廳及娛樂設施，為市鎮居民提供豐富餐飲娛樂活動。Birmingham 市中心有四間大學，包括Newman University、University College Birmingham、Aston University Birmingham及Birmingham City University，對留學生及家庭租客來說具吸引力。

按圖即看Affinity Living Lancaster Wharf住宅設計

GDP僅次倫敦 升值潛力高

伯明翰交通四通八達，能夠兼顧衣食住行，是倫敦以外GDP最高的英國城市。英國政府對伯明翰有20年「The Big City Plan」長遠規劃方案，除高鐵外，各個大型重建及活化計劃均如火如荼，包括Smithfield大型重建發展區、Paradise重建項目，完成後城市的規劃就更完善，生活環境及質素將大幅提高，有利當地樓價。

伯明翰市中心河畔風景優美，交通和配套完善。（由Swan Knights提供）

Swan Knights董事總經理陳嬿淇指出：「伯明翰樓價近20年平均每年都有約11.5%升幅，自2009年起更是上升逾50%。加上國際品牌、大型金融機構及金融科技公司均已經或有意進駐伯明翰設立總部或分部，包括英國匯豐、高盛等，料將增加就業機會，匯聚人才，有利租賃市場發展。伯明翰亦是受歡迎的香港移民落腳城市之一，料人口增長將進一步推高住宅租金價格，加上Affinity Living Lancaster Wharf地理位置優越，可以期待升值空間更大。」

如欲了解更多關於Lancaster Wharf的資料，立即按此WhatsApp查詢