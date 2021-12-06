「娛樂大獎2021」投票開始！揀選心水娛聞隨時贏名牌按摩椅

唔准諗即刻答！今年哪一年娛樂新聞讓您最深刻？《香港01》主辦的年度娛樂盛事：第三屆「娛樂大獎」，邀請全港讀者一起投票，更有機會贏走價值HK$26,800的Maxcare按摩椅，即看以下參加方法。



「娛樂大獎2021」合共設有五個獎項，分別為「最爆娛樂新聞」、「年度娛樂風雲人物」、「最Sweet娛圈CP」、「年度金句」、「最具話題作品」。由12月6日中午起至12月19日晚上11時59分期間，各位讀者登記/登入「01會員」，便可以進入「娛樂大獎2021」第1階段投票遊戲，完成即有機會贏走Maxcare至型椅（價值HK$26,800）！

↓想贏按摩椅記得留意以下投票細節↓

1／完成投票的「01會員」可以獲得588「01積分」獎賞，投票次數不限，不過積分獎賞只會派發一次；

2／想贏Maxcare至型椅必須完成投票並回答以下問題：

分享2021年，最令您欣賞嘅一位藝人同原因。（評審準則：編輯將會選出內容最精彩同令人印象最深刻嘅答案作為優勝者）

立即進入投票專頁投票喇！

另外，今屆「娛樂大獎2021」除了這五項娛聞獎項，由12月20日起更有第2階段活動，會員可以投選年度娛樂人物同贏取珍貴體驗機會，記得留意《香港01》的消息更新！

*遊戲受條款及細則約束。