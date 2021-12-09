【友邦獎學金】三個超越逆境的追夢故事

每個人於成長路上總會遇上不同難關，但只要奮力面對，總可打出一場逆轉勝的比賽。首屆友邦獎學金其中3位獲獎學生，有人曾因膚色而被標籤，有人出身基層，也有人不適應新來港生活而自信受挫。縱然逆境不同，但他們沒有向命運妥協，同樣靠著一份堅持的心，以優異成績考取心儀學系，並在獎學金的支援下追逐夢想。展望未來，他們堅守初衷、異口同聲的說：「期望能藉自身經歷和能力回饋社會，幫助更多人。」

攝影：鄭子峰、歐嘉樂



曾因膚色被標籤 菲律賓裔學生追尋法律夢：我想幫助弱勢爭取公義

菲律賓裔的Trisha在香港土生土長，說得一口流利的廣東話，是不折不扣的地道香港人。不過，她兒時卻因膚色不同而遭受異樣目光，令她的能力屢遭質疑：「小時候去過一個生日會，有同學曾問我，你父母是家庭傭工，長大後你都會一樣成為家庭傭工嗎？這句話好影響我的自信心。」她把這份被輕視的感覺記在心底，時刻提醒自己，一定要用好成績證明自己的實力。

Trisha自小用英文及菲律賓語和父母溝通，中文水平未如理想，加上補習費太貴，她只好看書和電視節目刻苦自學。

除了被輕視，Trisha更發現不少少數族裔都不太了解自身法律權利，令她決意成為律師為人解惑。她坦言最想作出改變，於非牟利機構為有需要人士提供法律諮詢，幫助弱勢社群。這份堅持讓她最終考上法律系，可惜霎時間無法負擔4萬多元學費，有機會失去得來不易的學位，須回到菲律賓升學：「加上當時爸爸受傷、無法工作，我忍不住在家人面前哭了。但我在香港出生、成長，好不想離開。」直至獲得獎學金一解燃眉之急，她終於可留在香港升學，專注於學習法律知識，無憂無慮地圓法律夢，以自身經歷幫助同路人。

獎學金令Trisha有更多時間投入社區服務，她曾為少數族裔中學生組織導師計劃。

出身基層幸獲多方援助 護理生立志成白衣天使回饋社會

充滿陽光氣息的李俊傑（Ryan）從小陪同患有心臟病的媽媽出入醫院覆診，Ryan被醫護助人的專業精神打動，認為他們是拯救媽媽的救星，立志成為白衣天使。無奈父為地盤散工，家庭收入不穩，他小時候即使想參加遊學團、興趣班，也不敢向家人啟齒，學業上更只能靠自己辛勤苦讀。「曾經覺得不公平，我如此努力讀書，卻因為缺乏資源，令我在起跑線上慢別人一點。」縱然困難重重，但憑著一份堅持，他最終成功考入護理系。

Ryan憶述兩年前爸爸因工骨折、停工半年。當時家庭零收入，媽媽須動用積蓄，他與姊姊們亦要多做兼職支撐開支。

考入大學本是開心事，但學費、宿費等支出大增，不想加重家人負擔的Ryan選擇兼職賺錢，但工作纏身卻使他無法專注學業，陷入兩難。然而他沒有放棄，憑好成績獲得獎學金，紓解經濟負擔：「終於有錢買平板電腦、實習用品和教科書學習，無須忙於做兼職後，我有更多時間投放於社會服務。」他坦言獎學金是對他多年努力的肯定，更鼓勵他繼續追夢，用自己的能力回饋社會：「未來我會繼續朝公共健康、醫療方面做研究，我並非出身富裕家庭，但有幸一直得到不同的社會援助。當我現在有能力、有知識，我更希望可幫助有需要人士。」

Ryan與同學們會定期籌辦社區醫療服務，更購入血壓機等器材，義務為基層市民提供檢查。

年幼來港不適應變內向 商科生盼成足球教練伴基層兒童成長

9歲隨家人來港定居，經濟系學生劉燦裕（Steve）指當時不適應陌生環境，也對英文和廣東話一竅不通，入學時須降班。他既跟不上學習進度，又不敢與人溝通，變得愈來愈內向。直至遇上社工帶他踢足球、做義工，才認識多了朋友，慢慢重拾自信。

回想小時候跟不上學習進度，卻又因家境問題而流失學習機會，Steve指當時覺得好失望和迷惘。

藉足球走出困境的Steve，自此夢想成為足球教練，期望做小朋友的人生導師，伴他們走過高山低谷，並用自己的故事和正能量感染他們：「最想讓他們知道別輕易放棄，即使辛苦，機會也是靠自己爭取的。努力一點表現自己，尋找學習機會，就能擁有更好的將來。」

得到獎學金後，Steve終於有額外支援，可好好裝備自己去追夢：「獎學金解決了我的經濟困難，讓我有機會報讀教練班等增值自己，多了學習機會，也多了時間專心做想做的事。」

一直有義教的Steve盼畢業後可結合商業知識，成立運動俱樂部，透過足球提供支援並灌輸正確價值觀，用正能量感染下一代。

AIA於2020年設立「友邦獎學金」，承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科學生。友邦慈善基金更為獎學金得主籌辦不同的活動，包括歷奇領袖訓練營、星級講座等，助他們擴闊視野、發展未來。

有興趣申請獎學金的同學可向各大院校查詢，或參考：www.aia.com/zh-hk/about-aia/aia-scholarships.html