參觀安老院要留意7個小細節　幾點去最好？睇餐單看長者膳食質素

為長者尋找一間合適的安老院絕非易事，相信不少人事前都會先做好資料搜集、詢問身邊人的意見，再到安老院參觀。而實地考察這一步相當重要，除了看看與圖片描述有否分別、長者是否喜歡環境外，亦是一個好機會讓你留意各個細節，以便判斷該院舍的質素如何。



（資料圖片）

選擇安老院、到安老院參觀時，最好帶同長者一起前往，始終是讓他們居住的地方，該盡量讓他們參與及決策。要作為陪同者，參觀時則應為長者留意院舍各個細節。根據社會福利署的建議，參觀時可用齊五官感覺，例如以視覺留意安老院附近及內裡環境、院友的表情儀容、多耹聽院友學院舍工作人員的語調及對話內容、留意院內洗手間和房間有否異味。

除了留意大環境狀況外，其實還有一些小細節值得注意。例如參觀時間，究竟幾點到老人院最好、能看到最多院舍運作細節？洗手間除了留意有否異味外，還有甚麼值得留意，以便得知長者沖涼是否需等候長時間？有否義工探訪活動為何是要留意的細節？

🔻🔻🔻點圖睇參觀安老院時7個不容忽略的小細節🔻🔻🔻

+ 4

【1】參觀時間

選擇不同時間到訪才更能留意院舍不同時間的人手情況。用膳時間探訪為較好的選擇之一，以便同時了解環境、飯菜狀況、院友面容及人手分配。晚上亦是另一適合時機，因為晚上特別多突發狀況，亦可以順便觀察員工對院友的人手比例，更能掌握確實院舍服務運作。

【2】留意更表

可以留意院舍中公告板上的更表，以便知悉院舍的人手分配如何。

【3】院舍味道

老人院中長者失禁是常事，有少許尿騷味是難以避免。比起尿騷味，更應留意是否只有消毒藥味或漂白水味，因為有機會是以強烈味道作掩飾！而非真的徹底清潔乾淨。





【4】洗手間空間

除了味道，亦不妨留意洗手間沒有存放過多雜物。除了有機會令院友使用時不方便或出意外，亦有機會代表院方沒有充份使用設施，變相眾多院友輪候使用的時間會更長。

若洗手間太多雜物，會影響長者出入。

【5】觸碰院舍設備

參觀時除了以肉眼觀察，亦不妨接獨一下院舍的設備如傢俬和床上用品等。嘗試以第一身感受院友的使用感覺。





【6】索取餐單

不妨向院方索取膳食餐單，以便更具體了解過往的膳食狀況。例如每日提供多少餐、有沒有特別餐如流質餐、軟餐和齋菜等。





【7】留意義工活動

可以留意院內有沒有舉辦義工探訪活動，義工探訪的同時亦是院方受公眾監察的時候，因此有義工到訪的安老院，質素相對會較佳。

參觀後亦不要忘記問及長者感受，另外亦要多詢問院舍的探訪安排、繳費模式及退住手續，從開始入住以至退住都一一問清楚，以免入住後才發現不適合！