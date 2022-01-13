ITeSHOP｜新年勁減時尚單品5折起　2件折上折必掃Fred Perry

農曆新年當然要去舊迎新，為衣櫃來個大翻新！由即日起至1月31日，雲集超過600個全球時尚品牌的ITeSHOP進行FW21新春優惠，歐美高級品牌包括MARC JACOBS、COMME DES GARÇONS、N°21、ZIMMERMANN和MCQ低至半價，買兩件或以上更享折上折，立即看看編輯精選吧！



FW21歐美大熱款式激減

ITeSHOP集合不同風格的設計，假如你鍾情歐美打扮，就千萬不要錯過英國年輕時尚代表MCQ、意大利設計師Alessandro Dell'Acqua自家品牌N°21，當然還有港人最愛的MARC JACOBS，這些歐美高級品牌都是5折起，買兩件額外獲85折，三件以上75折，網店亦列出一些色彩鮮明卻容易配襯的單品，快趁1月20日前把握機會選購，配搭一身行頭去拜年吧！

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限時日韓潮牌Carhartt、Fred Perry優惠

除了歐美高級品牌，ITeSHOP也有多款性價比高的日韓英美潮牌供大家選擇！今次率先挑選美國品牌Carhartt作優惠，Carhartt主打街頭悠閒款式，其工人褲、夾克外套率性而舒適，深受年輕人歡迎，由即日至1月16日，Carhartt買2件即享額外8折，3件以上更享75折。

至於Fred Perry則是英國運動服裝起家的品牌，現在已發展到時尚與功能性並重，同樣為港人熟悉，近年香港興起行山露營風，快趁著優惠期間（即日至1月31日），買2件額外7折，3件以上更享65折，入手一兩件Fred Perry潮玩山野！

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