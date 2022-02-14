防失眠3招床褥硬就好？蓆夢思新店開張優惠訂製床褥配合家居設計

都市人生活緊張，工作壓力大，回到家當然想睡個好覺！不過對於香港人，要「一覺睡天光」也絕非易事。想改善睡眠質素，只要做足這3步，就可令身體逐漸放鬆，有助加快入眠。床褥原來並非愈硬愈好，想擁有一張優質而又能配合家居設計的床褥？專提供床褥訂製服務的Simmons Studio by Simmons已開張了，新張期間還有優惠和禮品送贈。



只要做齊以下3步，就可以輕鬆幫你尋回優質睡眠。（資料圖片）

要改善睡眠質素，就先要了解失眠的成因，才能夠對症下藥。事實上，人之所以會入眠，就是身體分泌出荷爾蒙，令身體產生睡意，大腦亦可以充分得到休息。如果因為受外界的刺激，包括進食含刺激性的食物，或者令身體保持亢奮，就會打亂生理時鐘，令身體無法放鬆，所以要改善睡善質素，可以先從生活習慣入手。

1. 戒煙戒酒



「吸煙有害健康」可能人人都知，不過原來吸煙都會影響睡眠質素，因為香煙中的尼古丁與咖啡因一樣是屬於神經興奮物質，吸煙時尼古丁進入血液，令身體進入亢奮的狀態。此外，尼古丁同時會打亂睡眠周期，有機會令人在深夜時突然醒來而無法再入睡。另外，別以為喝酒可以幫助入睡，因為酒精會刺激膀胱，令人夜半時想上廁所，打斷睡眠。

2. 早上到戶外活動



顧名思義要在早上多做運動，陽光會令身體抑制褪黑激素，可穩定生理時鐘，減低早上的疲憊感，而晚上褪黑素的增加，就會令身體逐漸產生睡意。同時，足夠的運動量可令身體累積疲累的感覺，在晚上有助入眠。

3. 一張合適的床褥



要擁有優質的睡眠，當然要從床上用品入手。對於床褥，不少人都存有謬誤，以為床褥愈硬愈好。事實上，太硬的床褥會失去了承托力，睡眠時會拉扯肌肉，輕則影響睡眠，嚴重的話會出現脊椎側彎等問題，所以一張軟硬度適中的床褥最為重要，可以令脊骨有足夠的承托力，長遠改善睡眠質素。

Simmons Studio by Simmons已於HomeSquare 7樓的Home Circle開幕。（圖片由蓆夢思床褥提供）

床上用品專家蓆夢思明白到用家追求睡眠質素的同時，也要配合個人對家居設計的需要，因此已於2月8日在HomeSquare 7樓的Home Circle，開設首個全新「Goodnight」系列床褥及提供自家廠房床褥定製服務的零售店Simmons Studio by Simmons，讓用家每晚也可享受優質的睡眠體驗。

「Simmons Studio by Simmons」推出全新「Goodnight」系列床褥，此外新店亦提供自家廠房床褥定製服務。（圖片由蓆夢思床褥提供）

新店除了提供自家廠房床褥定製服務，以迎合個人家居設計的需要，還有工藝精湛、簡約的全新床架系列，為睡房增添個性美學。為慶祝新店開幕，於新張期內，所有Goodnight系列床褥7折發售，並加送法國品牌terre d'oc 茶葉。

按圖了解更多Simmons Studio by Simmons的詳情：

Simmons Studio by Simmons

電話：3565 6900

營業時間：早上11時至晚上8時

客戶服務熱線：2378 4848

