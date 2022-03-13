換季必買｜EESE大減價多個潮流品牌低至一折　服飾單品護膚品齊減

換季的時候又到了！主打時尚潮流的購物平台「EESE」推出年度大減價eMega Sale，多個國際潮流品牌產品低至1折起發售，包括MUVEIL、Calvin Klein、Cle De Peau、FANCL、Obagi、Givenchy、TITIKA、A.P.C、ADER error等，即看有甚麼超值筍貨！



簡約造型 輕鬆自在充滿陽光氣息

夏天將至，洋溢青春活力的衣著是時候登場，充滿夏日陽光氣息、又能展現個人時尚魅力的，首推alexander wang Logo 刺繡飾扭結連衣裙，原價$6900，特價6折$4140，吊帶加上修腰的設計流露小清新的感覺，再選配Golden Goose Corduroy print crystal sneakers，簡單造型配襯出輕鬆自在的個性，原價$6599，特價5折$3300。

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護膚霜抗衰老 防曬保濕二合一

夏天陽光猛烈，短裙熱褲小背心逐一上演，但紫外線足夠令肌膚加速衰老，因此講究衣著配搭之餘，護膚工作更是一輩子的事。特別推介Cle De Peau的鉑鑽日間防曬活膚乳液，不單防曬且有保濕效果，適合繁忙的都市女性，原價$1250，特價51折$646。Obagi的維他命C清爽面霜具保濕功效，特別適合油性及混合性的肌膚使用，不會有黏𥹉𥹉的感覺，原價$550，特價52折284.05。

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運動服必選 凸顯健康美態

疫情下，即使居家抗疫，也要保持健康美態，無論戶外戶內運動也不可少。特別推介Gourami Angular 運動上衣，簡單的設計既可突出線條，同時透汗的質料運動時穿著，感覺乾爽舒服，原價$599，特價3折179.7。下身可選配TITIKA 七分運動褲，緊貼皮膚同時保持彈性，適合瑜珈、跑步等運動，原價$490，特價4折$196。

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「EESE」eMega Sale

日期：2022年3月8日至14日

