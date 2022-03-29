網購優惠｜ITeSHOP潮流服飾7折　EESE家品電器低至35折再享優惠

夏天將至，是時候添新衣，疫情之下大家都習慣了網上購物，安坐家中瀏覽潮流新品。ITeSHOP推出超級週，過百款來自KANGOL、IZZUE、B+AB、MSGM、DSQUARED2、JW ANDERSON等國際品牌的最新最潮單品以7折起發售。此外，網上購物平台EESE亦推出家居Mega Sales，全場優惠涵蓋家居用品、傢俬、電子電器、廚房用品等，低至35折發售，即看有甚麼超值筍貨！



簡約風格 低調展現時尚潮流

夏天最適合配搭簡約休閒風格的衣著，展現個人的時尚魅力，首推New Era的MLB New York Yankees logo tee，淨色tee配襯左胸上的金色品牌標誌，原價$339，特價7折$237.3。下身可配搭BEAMS的Relax fit jeans，寬鬆9分吊腳牛仔褲，再配襯一對白色休閒鞋，給人休閒慵懶的感覺，但不失對時尚潮流的觸覺，原價$1299，特價7折$909.3。

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百搭隨性 輕鬆自然女性魅力

女裝方面，今年以長裙為主，配搭出清新的日韓風。New Era的MLB New York Yankees cropped tee，白色tee襯托胸上藍綠色漸變的品牌標誌，設計簡約率性，原價$369，特價258.3。下身可選搭STYLENANDA Asymmetrical midi skirt，黑色過膝長裙，簡單易配襯，一白一黑的經典配襯絕對是「長青」選擇，原價$1099，特價769.3。

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I.T.黑白型格男裝迎夏日

I.T的MSGM、DSQUARED2、JACQUEMUS、JUNYA WATANABE亦會加入ITeSHOP的超級週，多款男女裝單品都會以7折發售。男裝方面，深色系列輕鬆展現男性的型格和獨特的潮流品味。首推Comme Des Garçons BLACK LOGO TEE，獨特的圖案令人印象難忘，原價$799，特價$559.3。下身可配襯KUSIKOHC的PATCHED JEANS，牛仔布料上展現深淺不一的顏色和線條，輕鬆展現潮流魅力，原價$4899，特價$3429.3。

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粉色系列 打造女生知性美

不少女生都喜歡的粉色系是夏日必選顏色，現女生的可愛與和諧感。IRO的GRADIENT-EFFECT TEE粉紅配白色的漸變色可襯托女生的個性，淺色系列亦適合配搭褲或裙，原價$1199，特價$839.3。鞋方面可選配COMME des GARÇONS GIRL X NOVESTA SNEAKERS，隨性的休閒鞋款適合配襯不同造型，紅色蝴蝶結花紋亦展現女生的知性美，原價$1199，特價$839.3。

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ITeSHOP超級週



日期：即日至3月31日



EESE家居用品低至35折 輸入優惠碼再享折上折

網購平台EESE亦舉行家居Mega Sales，全線家居用品、傢俬、電子電器、廚房用品等產品，以低至35折發售。買滿指定金額，再輸入優惠碼，即可再享折上折優惠。

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EESE家居Mega Sales

日期：即日起至4月6日



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