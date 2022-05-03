銀行優惠｜富融銀行推4項優惠鼓勵消費　邀友申請Tesla貸款獲獎賞

為響應市面消費逐步回復正常，富融銀行推出多項優惠，包括「邀好友申請Tesla專享貸款」、「富融夏日網購二重賞」等，令市民盡享購物樂趣。另外，富融銀行亦推出多項優惠，立即看看最新優惠詳情。



邀請好友申請Tesla專享貸款 最多獲$5,700獎賞

本港愈來愈多車主轉駕電動出，因此富融銀行推出「邀好友申請Tesla專享貸款」活動，由即日起至7月31日，富融客戶邀請好友申請Tesla專享貸款，只需成功開戶並登記Tesla專享貸款資格，被邀請的好友即可尊享9折Tesla貸款減息券，使用券後亦可享3.48%的實際年利率。另外，每位邀請人每月最多可邀請20位好友參加計劃，其中首3位好友，邀請人可獲每位$200獎賞，其後邀請人更可獲每位$300獎賞，並最多可獲$5,700獎賞。

富融銀行的「邀好友申請Tesla 專享貸款」，被邀請的好友可尊享9折Tesla貸款減息券，另外邀請人最多可邀請30位好友，獲取$5,700獎賞。（圖片由富融銀行提供）

夏日兩重賞 送$150現金券+微積分回贈

疫情之下網購成為主流，由即日起至5月31日，富融銀行推出「富融夏日網購二重賞」，以專屬邀請碼「PRICE」首次成功開立戶口，即可獲得Price網購$150電子現金優惠券，並可於Price.com.hk網購平台使用。另外，以WeChat Pay HK於Price.com.hk消費，更可賺取消費金額10%WeFun微積分回贈。於推廣期內，客戶可以1兌1的形式兌換現金，並存入富融銀行的賬戶之中。

新客戶只需要以專屬邀請碼「PRICE」首次成功開立戶口，即可獲得Price網購$150電子現金優惠券，並可於Price.com.hk網購平台使用。（圖片由富融銀行提供）

富融銀行其他優惠：

「Tesla專享貸款現金回贈優惠」

由即日起至5月31日，於Tesla香港門店或官方網站訂購任何型號的Tesla車輛，經Tesla確認並經Fusion Bank核實申請資格後，即可參與Tesla專享貸款活動，享受尊尚價3.88%實際年利率，推廣期內更可享高達$3,330 現金回贈。



「富融港幣兌換外幣現金獎賞」

由即日起至6月30日，由港幣兌換至美金或人民幣，每兌換$100,000就可享$80現金獎賞！外幣兌換愈多，現金獎賞愈多，每位客戶最多可獲$3,280現金獎賞。



富融銀行

網址：www.fusionbank.com

