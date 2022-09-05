元宇宙｜業界精英親自教路　企業NFT及Web3.0營銷術

元宇宙的出現顛覆了休閒娛樂、商業發展及城市規劃的界限。在具有潛力的營銷價值下，不少企業都開始探索在元宇宙打造一個新的經濟模式。到底元宇宙在營銷策略、個人化客戶關係管理、舉辦活動方面，可以如何協助品牌建設新藍海，為客戶打造嶄新的體驗？



為了讓企業在這個全新的世界中提升競爭力，《香港01》夥香港互動市務商會推出企業節目「智」未來 - 元宇宙營銷術，匯聚市場大熱元宇宙業界精英，研討元宇宙必修營銷術！立即登記

「智」未來 - 元宇宙營銷術

節目設有兩個單元，分別涵蓋元宇宙營銷的重要概念，如Web 3.0在數碼營銷的演化、元宇宙的品牌推廣策略等，以及一些業界的應用案例，如近期大熱電影《明日戰記》，運用了大量創新技術進行推廣，透過個案分享讓企業從中汲取靈感。

活動詳情：

日期︰2022年9月8日（星期四）

時間：15:00 - 16:30

方式：網上直播（成功報名後將收到確認電郵，內附直播網址）

講座語言：廣東話

立即登記

主持：

香港互動市務商會會長 — 司徒廣釗先生

嘉賓：

MediaOnAsia行政總裁 — 陳志偉先生

The Sandbox香港業務增長主管 — 黃宏誠先生

INDEX GAME聯合創辦人及營運總監 — 王碧琪小姐

Gusto Collective市場總監 — 郁加欣女士

立即登記收睇「智」未來 - 元宇宙營銷術

嘉賓背景︰

香港互動市務商會會長 — 司徒廣釗先生

司徒廣釗擁有30年傳統媒介及數碼媒體營銷代理機構的工作經驗，自2017年起擔任香港互動市務商會（AIM）會長，為促進數碼廣告及營銷業界發展作出貢獻。於2021年加入金融及營銷科技初創企業Mojodomo，為公司去連結香港和海外的商業夥伴。他是社交媒體代理CMRS集團的聯合創辦人，曾帶領這家獲獎無數的代型集團在大灣區取得巨大的業務增長；同時兼任多個香港特別行政區政府的諮詢組織的委員及社福組織的董事會成員及顧問。

MediaOnAsia行政總裁 — 陳志偉先生

陳志偉在營銷行業具有多年經驗，是一位數碼營銷專家，更是一位科技企業家及創業家，現為Vizz Digital Group共同創辦人及執行董事，以及市場營銷公司MediaOnAsia行政總裁，業務覆蓋中港台及全球市場，為客戶提供全方位科技、營銷及Web綜合方案。作為香港互聯網及電子商務發展協會（HKIECA）共同創辦人及創會會長，香港互動市務商會（AIM）執行委員及香港青年創業家總商會（HKGCYE）創會董事及副會長，他多年來為香港市場營銷、互聯網及創業界別發展作出貢獻。

The Sandbox香港業務增長主管 — 黃宏誠先生

黃宏誠是The Sandbox香港業務增長主管，負責發展大中華地區的業務，與主要品牌和知識產權（IP）建立合作夥伴關係，以支援龐大且發展迅速的元宇宙社區。由他帶領Mega City 2元宇宙文化中心第二階段的LAND銷售活動，夥拍著名品牌，包括海洋公園、渣打銀行、富豪酒店集團、Tatler Asia等，建立多元的體驗。同時積極與本地大學和創意及設計學院合作，培育立體像素創作者社群，促進元宇宙生態圈的發展。

INDEX GAME聯合創辦人及營運總監 — 王碧琪小姐

王碧琪是INDEX DESIGN & INDEX GAME聯合創辦人，畢業於香港理工大學設計系。游走廣告界20年，善於利用不同媒體為不同品牌創造價值，如Visa，百事可樂及Google等。2021年創立INDEX GAME，正式進軍元宇宙，期望以此為更多客戶帶來創新及新的機遇。

Gusto Collective市場總監 — 郁加欣女士

郁加欣現職亞洲領先的品牌營銷科企Gusto Collective市場總監，負責集團的市場營銷策略，並領導團隊開發公共關係、營銷計劃，同時驅動品牌價值創造。此前，她原任亞洲領軍金融科技公司AQUMON的企業傳播及公關總監，亦擁有逾十年於時尚零售領域之經驗：曾任意大利奢侈品牌GUSELLA的執行董事和SCHIESSER舒雅大中華區品牌經理，期間領導了共數百萬美元的國際級品牌推廣和戰略業務發展。

*以上排名不分先後