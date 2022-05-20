網購優惠｜I.T感謝週多個潮牌半價起　Tsumori Chisato絲巾減1千

擁有多個自家品牌的時裝集團「I.T」，其網店「ITeSHOP」由即日起推出Thankful Week感謝週 。過百個國際男女時裝品牌低至半價發售，包括STYLENANDA、b+ab、KANGOL、 AAPE、 IZZUE等，即看有什麼必買優惠筍貨，為今個夏天配搭出一個全新風格的自己！



日常上班之選 Tsumori Chisato絲巾配襯百搭

每天上班前都在鏡前苦惱著要穿什麼？想簡單造型配襯出輕鬆自在的上班休閒服，不妨以6折入手「I.T」自家品牌b+ab的V領白色上衣，配搭LEE MATHEWS蝴蝶結拼色寬腳褲。手袋方面則可選Proenza Schouler SULLIVAN LEATHER TOTE BAG，原價$5,000，特價6折$3,000；配搭Tsumori Chisato PRINTED SCARF，時尚得來又不用擔心在冷氣房著涼。



按圖看日常上班服飾配搭：

甜蜜約會之選 背心上衣盡顯青春魅力

夏日將至，是時候展示自己的魅力！特別推介BAPY 的CHECKED CROP TOP，短款背心設計，充滿夏日陽光氣息之餘，更有一種小清新的感覺，原價$2,399，特價71折$1,440。另配搭ROTATE白色長牛仔褲及MALONE SOULIERS 45mm高根鞋，昇華整個造型，更添一份女人味，絕對是夏日甜蜜約會的必選單品！

按圖看約會服飾配搭：

陽光氣息之選 涼鞋白長裙變身「夏日女神」

炎炎夏日，想享受陽光與海灘，來個清爽飄逸的造型？不妨考慮CHIKA KISADA白色連身裙，原價$5,399，71折後，只需$3,240即可擁有；再配塔原價$3,299，特價51折$1,650的HEREU杏式涼鞋；以及原價$1,899，特價61折$1,140的CA4LA太陽帽等，即時搖身一變成為「夏日女神」！

按圖看假日沙灘服飾配搭：

運動型男必選 軍綠色休閒配搭

要成為運動型男，不一定要擁有一身肌肉，單靠衣著打扮，也能輕鬆展視型格個性。今次特別推介CA4LA的卡其色拼綠色的漁夫帽，原價$1,199，51折特價$600；以及UNDERCOVER CAMO WORK BOOTS，原價$5,899，51折特價$2,920。不論是外出約會，還是運動行山，軍綠色的配搭方式絕對是各位型男首選！

按圖看山系男配搭之選：

潮人衣著之選 玩味黑白型格風

說到「潮人型男」，最易掌握的顏色配搭莫過於黑和色。特別推介VETEMENTS NAME TAG 上衣，簡單的元素配搭「小心思」，名牌的設計令整個配搭更玩味，原價$5,130，5折特價$2,565；亦可以71折$630購入ADIDAS SAMBA VEGAN SNEAKERS，休閒之餘，也不失自己的獨特個性。

按圖看型男黑白配塔：

「I.T」eShop Thankful Week

日期：5月20日至30日

網址：

hk.iteshop.com/s_it/ss2022_thankful_week

hk.iteshop.com/b_it/ss22_thankful_week

