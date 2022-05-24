星級導師開班教做KOL傳授「秘技」　免費報讀仲有$5500獎勵？

KOL（Key Opinion Leader）是不少人的夢想「職業」，既可透過社交平台分享自己的獨特想法，為社會帶來正面影響，還可藉此賺取收入。但你以為擁有一張肖臉、口才了得便可？要當一位成功的意見領袖，當中還有很多學問。由大灣區共同家園青年公益基金及《香港01》合辦的「On Air KOL培訓獎勵計劃2022」現正進行招募，提供專業的技巧訓練，學員只需完成3日的課程，還有機會獲得高達$5,500港元的獎勵！



「On Air KOL培訓獎勵計劃2022」現正進行招募，學員只需完成3日的課程，還有機會獲得高達$5,500港元的獎勵！

知名KOL作星級導師 分享實戰經驗

「On Air KOL培訓獎勵計劃」由2021年開展，由城中知名的KOL擔任培訓導師，上屆導師包括YouTuber托哥及生涯規劃導師Kevin Chuc等。首屆畢業學員都大讚整個計劃活動精彩，不但能為他們找到自己的個人特色，更有助拓展人生新事業。今屆將延續去年的精彩又實用的內容，邀請旅遊達人兼節目主持謝利（Jerry）及經常拍片分享飲食的西DorSi擔任星級導師，分享他們成為KOL的心得，傳授獨家秘技。

按此報名：https://bit.ly/3fLIywk

「On Air KOL培訓獎勵計劃」由2021年開展，上屆導師包括有YouTuber托哥及生涯規劃導師Kevin Chuc等等。

香港著名旅遊KOL Jerry.C謝利將成為「On Air KOL培訓獎勵計劃2022」的星級導師。（圖片取自Facebook @Jerry.C 謝利）

3日全方位學習 完成後可獲達$5,500獎勵

此外，今屆課程還包括個人品牌形象、策略和管理，由「國內外社交媒體概況及管理」至「拍攝、燈光及剪接技巧」，全方位的豐富內容，有助學員把自己創新、獨特的想法，透過網絡社交平台傳達及推廣。完成不同階段課程及指定任務後，學員更有機會得到高達$5,500的獎勵！

學員可以在課堂上向導師們發問，了解成為KOL的秘訣。

完成不同階段課程及指定任務後，學員更有機會得到高達$5,500的獎勵！

「On Air KOL 培訓獎勵計劃2022」正正是好機會讓你發揮所長！

想將興趣變成事業，開展你的KOL人生，成就不一樣的自己？只要你年齡介乎16至45歲、有與趣成為KOL，即可登記成為大灣區共同家園青年公益基金YO PLACE會員，再按以下表格報名參加！

「On Air KOL培訓獎勵計劃2022」第一期

報名費用：全免

日期：6月11日、18日、25日（共3個星期六）

地點：上環德輔道西9號YO PLACE 16樓

按此報名：https://bit.ly/3fLIywk