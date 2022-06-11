網購優惠｜ITeshop服飾手袋背囊夏日激減　近40國際時裝品牌5折起

踏入6月，是時候購買最新夏裝迎接炎炎盛夏！時裝品牌「I.T」旗下網店「ITeSHOP」推出「夏日激減優惠」，網羅多個國際時尚流行品牌，包括ALPHA INDUSTRIES、CDG PLAY、ARIZONA LOVE、GOLDEN GOOSE、IRO等，立即看有甚麼心水必買服飾，於這個夏日盡情展現不一樣的自己！



清新文青風男生配搭

想做一個真．文青，一身的造型十分重要！特別推介BEAMS的relaxed fit button-down shirt，外面加一件深色外套，就可以輕鬆展現文青風格，下身則可配搭:CHOCOOLATE Logo denim pants，斯文之外亦散發出文學的氣息。

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夏日清爽 展現線條美

只要簡單配搭，斯文女生都可以把文青造型變身潮流型格風。特別推介上身MURUA的slim-fit vest，貼身的上衣可以展現健美的線條，再配搭LOS ANGELES PROJECT的wide leg jeans，直身長褲令女生看上去更為修長，見朋友或另一半時倍感大方自信。

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簡約之選 經典黑白配

「黑白配」絕對是經典配搭之選，無論任何情況，黑白配色都可以輕鬆展現個性。特別推介A-COLD-WALL*的LOGO TEE，白TEE加上簡潔的字體，下身配襯_JULIUS的BENDING PANTS和OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH的3.0 PANELLED LOW-TOP SNEAKERS，輕鬆打造經典黑白配搭！

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休閒上班服 自信得體

每天營營役役工作忙碌，總要為自己打打氣。一身出眾的上班休閒服不單止可以營造輕鬆的工作氣氛，更可以推動自己努力工作。特別推介Y/Project的TWISTED TEE DRESS，修腰設計令身型線條更突出，另外配搭MALONE SOULIERS的FRANKIE FLATS，平底設計不會為女生的腳踝帶來壓力，同時亦可以展現女性自信的一面。

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ITeSHOP Summer Sale

日期：即日起至6月30日

網址：

https://hk.iteshop.com/s_it/men/

https://hk.iteshop.com/s_it/women/

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