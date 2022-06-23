消費券｜八達通三重獎賞消費儲印花即賺$200　過百商戶優惠$38億

2022年（第二階段）消費券計劃將於今日開始登記，去年獲最多市民選用的支付平台八達通，今次加碼再推「三重獎賞」。除了「易用易賞」消費儲印花賺取$200現金獎賞，派發總值2億5千萬元的現金獎賞外，還有總值38億超過百款的商場及商戶優惠。此外，獨家聯乘禮遇更可多賺$2,200現金回贈，讓你「易使啲，賺多啲」！



獎賞一：2億5千萬元「易用易賞」 消費儲印花賺$200

適逢八達通踏入25周年，今年將加推消費券「易用易賞」，派發總值2億5千萬元現金獎賞。只要登記使用八達通卡領取消費券，下載八達通App並將八達通卡登記入內，單次消費滿$200或以上，可獲電子印花1個，集齊8個印花即賺$50現金獎賞，集齊12個再可賺取$150現金獎賞。兩項推廣活動各有100萬名額，不限新舊客戶，先儲先得。

舊客戶先送5個印花 新客戶轉會送$30迎新現金獎賞

為答謝現有客戶的支持，八達通會率先送上5個印花，即只須3次單次消費滿$200或以上，即賺$50現金獎賞。另外，由即日起至7月26日，首次登記選用八達通領取消費券的客戶，於八達通App登記卡號碼後，再可享$30迎新獎賞，不設限額。下載八達通App後，可隨時查閱消費券相關紀錄、「易用易賞」印花累積進度！

按圖了解更多八達通「易用易賞」及「迎新獎賞」：

$30迎新現金獎賞 無任歡迎市民轉會

推廣期：2022年6月23日至7月26日上午10時

名額：不設限額



易用易賞

推廣期：2022年8月7日至9月30日

單次零售消費滿$200或以上，可獲印花1個



－集齊8個印花的客戶，賺取$50現金獎賞

名額：100萬

－集齊12個印花的客戶，賺取$150現金獎賞

名額：100萬



獎賞二：夥拍過百商場商戶 優惠總值逾$38億

想買得盡情、食得盡興，八達通將繼續夥拍新鴻基地產商場、港鐵商場、信和集團商場及一系列商戶推出電子優惠券，過百款優惠，總值超過$38億。客戶隨時隨地可邊消費邊盡享優惠折扣。

按圖了解更多八達通夥拍的商場商戶優惠：

按圖了解其他餐飲美食、時尚服飾等超過16萬個消費點：

獎賞三：獨家聯乘禮遇 多賺$2,200現金回贈

八達通另加碼推出限定獨家聯乘禮遇，與港鐵、九巴及花旗銀行、ZA Bank等合作，讓客戶隨時多賺總值$2,200的現金回贈，包括購買九巴月票3個月送1個月、MTR Mobile登記用戶首次用八達通App購買港鐵全月通加強版可獲港鐵車站商店$20電子禮券等等。

按圖了解更多八達通獨家聯乘禮遇：

一「嘟」即拎消費券，不用網絡、不用解鎖，不用掃QR code，一張卡方便易用，即「嘟」即消費！由即日起登記用八達通領取2022年（第二階段）消費券計劃，享迎新獎賞，與現有客戶一同儲印花賺現金獎賞，「易使啲、賺多啲」。

【2022消費券】如何將你的八達通卡登記入八達通App：