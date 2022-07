01好生活大賞2022｜經歷分享得獎者結果公布

《香港01》舉辦的「01好生活大賞2022」,17個得獎品牌經已順利誕生。而在投票階段中,完成投票的參加者可獲288「01積分」,當中用戶參與分享【您最欣賞的一個生活品牌,以及享用其優質產品或服務的經歷】,最觸動小編的10位參加者可獲額外588積分。



經過《香港01》編輯評審後,挑選出10個最令人印象深刻的分享,得獎者如下(排名不分先後):

第一位得獎者:

「最欣賞PureBamboo嘅純天然竹紙巾!雖然坊間有好多紙巾品牌供選擇,但我覺得PureBamboo呢個本地小品牌好有心,佢提倡用純天然竹漿製作紙巾,無漂染同無添加,從而減少砍伐樹木,為保護地球出一分力。而我亦被佢嘅理念吸引到,喺藥房買嚟用,發現紙質超好,柔軟而強韌,用過真係返唔到轉頭! 我自己仲會用佢嚟卸妝同幫BB清潔,連鼻敏感嘅家人都讚呢隻紙巾好舒服」

第二位得獎者:

「我最欣賞的一個生活品牌是香港電訊CSL,本人住在新界村屋,一直光纖寬頻網絡未及覆蓋至此,便致電香港電訊熱線查詢網上行寬頻服務。將心比心的客戶服務員工,明白到本人希望光纖入戶,因此他主動聯絡工程部同事一起勘察和聯絡政府部門,亦積極遊說鄰居同時選用網上行光纖寬頻服,最終成功獲所有業主同意,鋪設光纖工程正式啟動。他並在工程期間多次前赴現場,盡心盡力監督各項工程細節。寬頻工程完工,本人和鄰居可以享受高速上網,感謝他背後的努力。」

第三位得獎者:

「我最欣賞嘅生活品牌係MTR Mobile,而家嘅鐵路網絡雖然越嚟越方便,但亦都越嚟越複雜,MTR Mobile 與時並進,不斷進步,由初初只係提供基本轉車路綫功能,到而家唔只有落車提醒、出口同車站資訊等等,會員制度亦都推陳出新,由簡簡單單嘅搭車購物儲分,到而家仲有唔少生活資訊同賺分小遊戲玩,實在係打破咗大家一般對交通資訊App 嘅想像!唔只咁,我同同事親友仲會互相提醒大家要答問題同玩遊戲賺分,多咗共同話題,friend 咗唔少添!」

第四位得獎者:

「最欣賞的一個生活品牌是港鐵mtr,一般人用港鐵都係貪佢夠方便快捷和四通八達,但我會更欣賞員工嘅服務態度。有次趕着要去康城站見工,但轉錯咗車,心急詢問一位女職員, 她很清晰到位地指點我正確上車路線, 同時間我又人有三急, 所以也急上加急了, 她也主動帶領我到洗手間方向位置,但到洗手間門口時看到“清潔進行中”膠牌,可能職員見我太過着急,她竟然呼叫清潔職工暫停清潔給我一廁格行過方便,如此服務和態度我覺得應當表揚一吓吧!」

第五位得獎者:

「身為一位在職媽媽, NUK泵奶機在生活中已變成了我不可或缺的用品之一。我是第一胎的媽媽,原本我是人手泵奶,但實在奶量越來越多,已經身體負荷不了,很累,直到有一次去母嬰健康院複診時,當其時有一位媽媽向我推薦了這款泵奶機,我立刻毫不猶豫地選購了它!果然沒讓我失望,它可以雙泵,更可以調節速度,還有記憶功能,真的是我生活上的大幫手,節省了我很多時間,讓我有更多時間照顧初生嬰兒!感謝這個品牌創造了這個東西出來!」

第六位得獎者:

「我最欣賞的生活品牌是DAISO,除了因為所售賣的貨品價格非常親民,種類繁多,日常生活的衣食住行教都考慮到以外,亦因為有很多產品都來自日本當地,在兩年多疫情下,很多人都未能出國旅行購物,DIASO貼心的產品可以讓我們盡情購物消費,即使留港消費都可以十分滿足。有時經過想消磨時間或添置食材、貼身衣物等都十分方便,而且貨品的質素都是便宜又優質,所以經常在店舖內都可見人頭湧湧。」

第七位得獎者:

「港鐵,我跟表姐入站候車,表姐有8個多月身孕了,突然在大堂作動,旁邊的職員做了很正確的決定,拉來布屏風,並召來兩位有生仔經驗的姨姨級職員在旁打氣慰問,另一位是急救員的女職員亦在場協助,當然救護車不用3分鐘就到了,而我欣賞的是這3分幾鐘的時間裏職員的應變技巧,肯定是訓練有素的。這事後我就知道乘港鐵時有任何困難,總會找到服務週到有訓練有經驗的職員幫助,心裏很踏實安心。」

第八位得獎者:

「小米手錶,平靚正,都市人成日訓著到教,就自一教訓醒都覺得自己攰奶奶,一開app 睇先知原來沒巿深層睡眠,成晚個大腦無休息過未熄過機,所以一定要迫自己靜心訓教,以家唔洗學冥想瑜伽,我都能夠做peace in mind ..另外,每日記錄我一萬步好有成就感,每日收工最期待係隻錶幾時響夠一萬步.最重要一星期才需要充一次電,夠用!I like it !」

第九位得獎者:

「絕對是HKTVmall。無論任何種類的產品都能在這平台上找到,且運送方式多元化,供自取的門市又多。最值得一讚的是發貨時間快且準。最令我難忘的是在一個風雨交加的下午,我在他們旗下的HKTV Express訂了僅$200的濕貨,仍能準時地於25分鐘內送到。」

第十位得獎者:

「我因疫情關係,收入少了。孤家寡人,須要工作自給自足,一日三餐未能大魚大肉,亦無時間買料自煮,幸有大家樂方便我,解決一天的煮食,亦因我是大家樂會員,給我減費回赠。更窩心的是知道我是長者,不用我自取餐飲,每次都有服務員送到我桌上。感恩大家樂。」

