01好生活大賞2022｜經歷分享得獎者結果公布

《香港01》舉辦的「01好生活大賞2022」，17個得獎品牌經已順利誕生。而在投票階段中，完成投票的參加者可獲288「01積分」，當中用戶參與分享【您最欣賞的一個生活品牌，以及享用其優質產品或服務的經歷】，最觸動小編的10位參加者可獲額外588積分。



經過《香港01》編輯評審後，挑選出10個最令人印象深刻的分享，得獎者如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：

「最欣賞PureBamboo嘅純天然竹紙巾！雖然坊間有好多紙巾品牌供選擇，但我覺得PureBamboo呢個本地小品牌好有心，佢提倡用純天然竹漿製作紙巾，無漂染同無添加，從而減少砍伐樹木，為保護地球出一分力。而我亦被佢嘅理念吸引到，喺藥房買嚟用，發現紙質超好，柔軟而強韌，用過真係返唔到轉頭! 我自己仲會用佢嚟卸妝同幫BB清潔，連鼻敏感嘅家人都讚呢隻紙巾好舒服」

第二位得獎者：

「我最欣賞的一個生活品牌是香港電訊CSL，本人住在新界村屋，一直光纖寬頻網絡未及覆蓋至此，便致電香港電訊熱線查詢網上行寬頻服務。將心比心的客戶服務員工，明白到本人希望光纖入戶，因此他主動聯絡工程部同事一起勘察和聯絡政府部門，亦積極遊說鄰居同時選用網上行光纖寬頻服，最終成功獲所有業主同意，鋪設光纖工程正式啟動。他並在工程期間多次前赴現場，盡心盡力監督各項工程細節。寬頻工程完工，本人和鄰居可以享受高速上網，感謝他背後的努力。」

第三位得獎者：

「我最欣賞嘅生活品牌係MTR Mobile，而家嘅鐵路網絡雖然越嚟越方便，但亦都越嚟越複雜，MTR Mobile 與時並進，不斷進步，由初初只係提供基本轉車路綫功能，到而家唔只有落車提醒、出口同車站資訊等等，會員制度亦都推陳出新，由簡簡單單嘅搭車購物儲分，到而家仲有唔少生活資訊同賺分小遊戲玩，實在係打破咗大家一般對交通資訊App 嘅想像！唔只咁，我同同事親友仲會互相提醒大家要答問題同玩遊戲賺分，多咗共同話題，friend 咗唔少添！」

第四位得獎者：

「最欣賞的一個生活品牌是港鐵mtr，一般人用港鐵都係貪佢夠方便快捷和四通八達，但我會更欣賞員工嘅服務態度。有次趕着要去康城站見工，但轉錯咗車，心急詢問一位女職員， 她很清晰到位地指點我正確上車路線, 同時間我又人有三急, 所以也急上加急了, 她也主動帶領我到洗手間方向位置，但到洗手間門口時看到“清潔進行中”膠牌，可能職員見我太過着急，她竟然呼叫清潔職工暫停清潔給我一廁格行過方便，如此服務和態度我覺得應當表揚一吓吧！」

第五位得獎者：

「身為一位在職媽媽， NUK泵奶機在生活中已變成了我不可或缺的用品之一。我是第一胎的媽媽，原本我是人手泵奶，但實在奶量越來越多，已經身體負荷不了，很累，直到有一次去母嬰健康院複診時，當其時有一位媽媽向我推薦了這款泵奶機，我立刻毫不猶豫地選購了它！果然沒讓我失望，它可以雙泵，更可以調節速度，還有記憶功能，真的是我生活上的大幫手，節省了我很多時間，讓我有更多時間照顧初生嬰兒！感謝這個品牌創造了這個東西出來！」

第六位得獎者：

「我最欣賞的生活品牌是DAISO，除了因為所售賣的貨品價格非常親民，種類繁多，日常生活的衣食住行教都考慮到以外，亦因為有很多產品都來自日本當地，在兩年多疫情下，很多人都未能出國旅行購物，DIASO貼心的產品可以讓我們盡情購物消費，即使留港消費都可以十分滿足。有時經過想消磨時間或添置食材、貼身衣物等都十分方便，而且貨品的質素都是便宜又優質，所以經常在店舖內都可見人頭湧湧。」

第七位得獎者：

「港鐵，我跟表姐入站候車，表姐有8個多月身孕了，突然在大堂作動，旁邊的職員做了很正確的決定，拉來布屏風，並召來兩位有生仔經驗的姨姨級職員在旁打氣慰問，另一位是急救員的女職員亦在場協助，當然救護車不用3分鐘就到了，而我欣賞的是這3分幾鐘的時間裏職員的應變技巧，肯定是訓練有素的。這事後我就知道乘港鐵時有任何困難，總會找到服務週到有訓練有經驗的職員幫助，心裏很踏實安心。」

第八位得獎者：

「小米手錶，平靚正，都市人成日訓著到教，就自一教訓醒都覺得自己攰奶奶，一開app 睇先知原來沒巿深層睡眠，成晚個大腦無休息過未熄過機，所以一定要迫自己靜心訓教，以家唔洗學冥想瑜伽，我都能夠做peace in mind ..另外，每日記錄我一萬步好有成就感，每日收工最期待係隻錶幾時響夠一萬步.最重要一星期才需要充一次電，夠用！I like it !」

第九位得獎者：

「絕對是HKTVmall。無論任何種類的產品都能在這平台上找到，且運送方式多元化，供自取的門市又多。最值得一讚的是發貨時間快且準。最令我難忘的是在一個風雨交加的下午，我在他們旗下的HKTV Express訂了僅$200的濕貨，仍能準時地於25分鐘內送到。」

第十位得獎者：

「我因疫情關係，收入少了。孤家寡人，須要工作自給自足，一日三餐未能大魚大肉，亦無時間買料自煮，幸有大家樂方便我，解決一天的煮食，亦因我是大家樂會員，給我減費回赠。更窩心的是知道我是長者，不用我自取餐飲，每次都有服務員送到我桌上。感恩大家樂。」

*活動受條款及細則約束。

積分將於此文章發佈後五個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

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