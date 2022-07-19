ITeSHOP｜過百品牌2折起首選b+ab連身裙　7天退款保證神秘激安獎

一直緊貼時尚潮流的I.T，其時尚生活平台ITeSHOP由即日起至7月27日舉行SS22年度激安大減價，大量精選貨品低至2折發售。今次更加推特別激安優惠，登記成為ITeSHOP會員即有機會獲得Nintendo Switch、SONY全新無線降噪耳機等，購物滿$1,500或以上更可獲ITeSHOP x RAZE特別版口罩一盒！



過百潮流服飾品牌 7天退款保證

ITeSHOP激安大減價繼續網羅日韓今季最熱門潮流品牌服飾，包括IZZUE、Fred Perry、BEAMS BOY、MUSIUM DIV、BEAUTY & YOUTH、b+ab、tout à coup、earth music&ecology、STYLENANDA、:CHOCOOLATE等等；另提供7天退款保證，讓你購物更盡情！

氣質女孩注意！3折入手b+ab優雅連身裙

如果你和小編一樣都喜歡簡約甜美的時尚服裝，今次推介的3款b+ab連身裙就千萬不要錯過！首先是泡泡袖設計的Twisted puff sleeve mini dress，原價$1,199，3折後只需$359，約會或派對穿著都適合！若想照顧日常上班需要的，可選擇Patterned dress，原價$1,299，3折後$389；或是Asymmetric button dress，原價$1,499，3折優惠後只需$449。



按圖看更多氣質優雅穿搭：

悠閒日常之選 白襯衫配牛仔裙

不少女孩都喜歡庸懶穿搭，一件簡單的白襯衫配襯一條舒適的牛仔褲就可以出門。今次推介的tout à coup的Gathered drawstring neck shirt，簡單得來又不失設計感，原價$899，3折價$269即可擁有；另可配搭MUSIUM DIV.的Wrap mini skirt，原價$699，68折優惠後只需$219。如果不喜歡牛仔裙，不妨選擇GRAMICCI的Belted shorts，原價$899，6折價$539，一樣百搭又時尚！

按圖看更多庸懶穿搭：

不敗經典型男風格 北極熊玩味衞衣勝在百搭

ITeSHOP年度激安大減價中，當然不乏一直深受男生歡迎的簡約型格衞衣和T恤，包括以北極熊為設計的CHOCOOLATE衞衣，充滿玩味之餘，更有多款顏色供選擇，原價$459，35折優惠後現只需$159。想突出隨性風格，輕鬆打造不敗型男魅力，可選擇UNDER GARDEN的Wide-leg bermuda，原價$479，34折價$159。如果想選擇四季都適合穿著的長褲，則建議MANASTASH的Cropped zip pocket pants，原價$1,499，6折後$899。

按圖看更多型男穿搭：

+ 2

每日限時神秘激安獎賞 贏折扣優惠劵

ITeSHOP年度激安感謝祭今次加推「激安獎賞球」活動，參加者有機會贏取$100或$50現金券，更有機會額外全單9折或95折優惠。另外，參加者只需於每天下午6至8時登陸ITeSHOP網頁，登記成為ITeSHOP會員即有機會獲得獎品。包括Bearbrick - Alpha Industries 1000%購買機會、ITeSHOP現金券、Nintendo Switch、SONY - WH-1000XM5 Wireless Noise Cancelling Headphone、SNOW PEAK Camping set等等，購物滿$1,500或以上即可獲ITeSHOP x RAZE特別版口罩1盒！

參加者只需於每天下午6至8時登陸ITeSHOP網頁，登記成為ITeSHOP會員即有機會獲得獎品，包括Bearbrick - Alpha Industries 1000%購買機會、SONY - WH-1000XM5 Wireless Noise Cancelling Headphone等等。（圖片來源：ITeSHOP）

購物滿$1,500或以上即可獲ITeSHOP x RAZE特別版口罩乙盒！（圖片來源：ITeSHOP）

ITeSHOP年度激安The Ultimate Sale網上商店：

https://iteshop.it/PR_SS22GIGON_BIT

https://iteshop.it/PR_SS22GIGON_SIT

