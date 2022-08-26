陳凱琳首次AI畫畫感神奇　數碼理財　親身教子活出環保生活

數碼科技不斷進步，除了為市民在生活上帶來便利，還可應用於藝術創作。藝人陳凱琳（Grace）早前與本地新媒體藝術家朱力行合作，利用人工智能（AI）繪製，感覺神奇。作為藝人，平日工作繁忙又要照顧兩個小孩，Grace表示科技的進步提升了生活質素，亦方便了自己有更好的投資選擇。



AI作畫初體驗 感覺神奇

近日，Grace再次與中銀香港合作，參與「中銀直播間」網上直播節目討論環保、數碼理財及跨境理財的概念。Grace更與一位新媒體藝術家合作，利用人工智能繪製了3幅作品表達這3大主題。她直言過去只會用畫筆畫畫，這是第一次利用AI技術創作，「它能夠理解繪畫等抽象的美學概念，並且製作成畫作，十分神奇！」

手機理財投資 數碼小工具助挑選最合適組合

數碼科技已經滲透在生活的各個層面，不論工作或學習，甚至投資理財亦如是。Grace表示平日工作繁忙，公餘時間又要照顧小朋友，平日甚少會親身到銀行，反而多用手機理財和投資。Grace指，手機銀行App會按你的人生目標、財務狀況及投資風險取向等，幫你配置出適合的資產配置參考組合，不單方便自己作精明的投資決定，同時亦省卻不少時間。

陳凱琳、鄭嘉穎再次夫妻檔參與中銀香港「中銀直播間」網上直播節目。（圖片說明：中國銀行（香港））

環保不是口號 借衣服減浪費資源

投資要看公司的實力和未來的發展前景，對於小朋友的將來，一個理想的居住環境也非常重要。Grace從小就教導他們環保的理念，「家長要以身作則，從小讓他們建立環保的習慣，好像平日帶他們外出，都會帶水樽，減少用膠樽，培養走塑的概念。」

一般人心目中，藝人的生活難以和環保扯上關係，但Grace卻身體力行，打破眾人的有色眼鏡。就如女人愛扮靚愛買衣服，每次出席場合總是花枝招展，天天新款，次次不同。但Grace說平日大部分工作的衣服都是借來的，無謂浪費資源，而用餐時吃剩的食物亦會打包，從生活中活出環保的理念。

Grace自言對環保十分執著，而且樂意身體力行，實行將環保融入生活和工作之中。（黃寶瑩攝）

接通高鐵快捷方便 有意大灣區投資

近年，大灣區發展蓬勃，不少港人都北上投資大灣區市場，或到當地旅遊娛樂。Grace直言身邊有朋友在大灣區置業，認為當地空氣好、生活環境理想，而且物價低，無論在當地置業或投資都十分理想，加上接通高鐵，每逢假日到當地消遣都快捷方便。因此，她也考慮到當地投資，雖然疫情下通關無期，但Grace表示將來通關後，一家人會到大灣區走走，擴闊一下小朋友的眼界，認識更多風土人情。

大灣區的發展蓬勃，Grace亦表示未來有意於當地投資或旅遊，更想帶小朋友到當地擴闊眼界。（黃寶瑩攝）