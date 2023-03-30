【足本重溫】「智」未來 - 元宇宙金融新世界 企業節目

元宇宙不只是休閒娛樂的新平台，當中還包含商業發展的新機遇。透過虛擬數碼科技、數碼資產、區塊鏈技術及去中心化等新科技及金融工具，支付及交易可以變得更快、更方便，未來勢必有更多金融業走進元宇宙！由《香港01》主辦﹑香港數字金融協會協辦及香港投資推廣署作為支持機構的企業節目「智」未來 - 元宇宙金融新世界匯聚一眾元宇宙及金融科技專家，一起探討發展與機遇，讓企業及大眾都能走進元宇宙金融新世界！

節目中提到，香港在元宇宙世界方面還在起步階段，目前受眾亦較少，需要借助流行文化和「Phygital產品」等誘因帶動用户群在元宇宙的經濟活動，方可促使數碼資產流通，從而開拓元宇宙金融新經濟體系。而在今年財政年度上，香港政府亦會撥款支持web3.0發展提升社會各階層認知，嘉賓們亦相信香港擁有完善的金融基建和香港法制，待web3.0技術成熟，香港的元宇宙金融業相比其他地方定必會有更好的發展和機遇。

主持：

投資推廣署金融科技主管— 梁瀚璟先生

嘉賓（排名不分先後）：

香港數字金融協會聯席會長— 陳家豪先生

香港金融科技行業協會會長— 李國樑先生

香港數碼資產學會理事— 吳嘉恩女士

WOW IMPACT 創始人— 羅雪欣女士

嘉賓背景

投資推廣署金融科技主管—梁瀚璟先生

梁瀚璟領導香港特别行政區投資推廣署金融科技團隊,透過吸引國際及内地金融科技公司來港以協助豐富金融科技生態系統,為香港金融服務業的創新做出貢獻。他藉由與金融科技產業中主要的夥伴 — 香港、大灣區和其他主要國際金融科技中心的監管機構、金融機構、投資者、金融科技公司、協會等合作,進而實現目標。

香港數字金融協會聯席會長﹑智慧城市聯盟金融科技委員會主席 — 陳家豪先生

陳家豪擁超過20年亞太區外資銀行的信息科技管理及行政經驗，更以核心成員身份參與多個知名組織包括香港數碼港輔道服務導師及企業發展顧問委員、領創香港名譽主席、智慧城市聯盟金融科技委員會主席、雲端與流動運算專業人士協會主席等，以全方位方式推動以金融科技爲核心之創投及培訓為主之數字經濟生態打造。

香港金融科技行業協會會長— 李國樑先生

李國樑是香港金融科技行業協會的創始人和會長，協會致力促進金融科技與傳統金融行業的合作，另外，他也是web3實驗室聯席主任和團結香港基金顧問，並任職Banking Circle大中華區總經理，專注於為金融機構提供一站式金融基建服務。

香港數碼資產學會理事— 吳嘉恩女士

吳嘉恩於MUXIC創立早期加入，利用在科技市場普及策略方面的經驗，將MUXIC Metaverse技術、娛樂及流行文化集中並推行市場普及化，目標為相關行業開闢一個全新的音樂元宇宙，讓他們以可持續的方式交流和發展。

WOW IMPACT 創始人— 羅雪欣女士

羅雪欣同時現任 eXp World Holdings環球顧問、大灣區影響力協會青年及教育委員會聯席主席，香港國際家族辦公室協會副主席等。羅女士熟悉資本市場運作，經驗橫跨多個界別，跨媒體、數碼轉型、房產科技、web3及新零售等。