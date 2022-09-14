Moovup拍短片6行業前線僱員分享故事勉勵港人「我地仲有我哋！」

疫情之下，不少人生活變得艱難，未知還要撐多久，市道才能回復元氣。不過，無論生活多難捱，身邊仍有同路人。香港網上招聘平台Moovup 早前聯同多位僱主，以「我地仲有我哋」為題，製作一系列由僱員做主角的短片，透過他們的故事，鼓勵市民突破困局、迎難而上，攜手捱過一個個難關。



疫情爆發至今，一直有不少行業一直堅持服務市民。（圖片由MOOVUP提供）

短片主角分別來自6個不同行業，他們各自分享在疫情期間面對的挑戰，展示他們如何透過堅守興趣、團隊精神，以及調整自我心態等方法，讓每間企業的人情味更顯特色。

▪ LALAMOVE：「無論重擔有幾重，我哋都拿拿聲幫你！」

▪ Deliveroo HOP 戶戶超市：「香港地，我哋戶戶撐！」

▪ 叁拾士多 :「就算最後唔得，起碼努力過都值得。」

▪ 花斑茶社：「地方細，但只要用心經營，我哋嘅世界可以好大！」

▪ HEYSONUTS：「有一種味道，我相信淨係屬於呢度。」

▪ 友利冰室：「搵食難，但呢度除咗搵食，仲可以搵更多嘢！」



客貨車司機：調整心態應對每天工作很重要

疫情期間，雖然不少市民會在家工作，但仍有很多從業員需要外出完成職責，就如外送速遞員。其中一條短片主角便是LALAMOVE的司機夥伴，以往任職Duty Free 銷售員的他，在一位機場巴士司機介紹下入行，由學車、買車開始，至成為客貨車司機。他說：「在香港做每份工作都有壓力，視乎用甚麼心態對待，工作佔人生一半時間，調整心態應對每天的工作十分重要。」他坦言，做外送速遞除了減輕客人貨物運送上的重擔，在短短的車程中，大家都會分享各自的故事，好像也為他們疏導情緒上的抑壓。這是他入行至今最大的成功感，也是他堅持下去的原因。

LALAMOVE電召司機表示，與乘客分享他們生活上的重擔是他工作的動力之一。（圖片由Moovup提供）

疫後各行各業擴充人手

Moovup共同創辦人邱力迅表示，期望透過短片，為就業市場帶來啓發，鼓勵求職和在職人員繼續勇往直前。疫情反覆，餐飲、零售及物流等前線行業的僱主，近期大幅增加人手，林林總總的職位空缺為不同背景的求職人士帶來大量就業機會，Moovup一直致力透過科技和提供資訊，讓求職和在職人士以最容易和最快捷方式找到合適工作。

短片於即日起至年底，於不同平台，包括Moovup網站、Facebook 、Instagram、YouTube以及Linkedln專頁等播放。