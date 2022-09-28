青年計劃｜德勤撥100萬共創明「Teen」　助港青發揮所長擺脫貧窮

香港德勤公益基金會撥捐一百萬港元支持香港特區政府適時推出的「共創明『Teen』計劃」，旨在扶持來自弱勢社群家庭，尤其是居住在「劏房」的學生，發揮自身所長以擺脫跨代貧窮。



50位專業人士任義務友師

德勤中國除財政支援外，更將精心挑選50位專業人員出任義務友師，協助學員加強自信、培養技能、定下個人目標並探索不同發展的可能性。為了向學員提供多元化學習和發展機會，德勤中國亦將協辦一系列團體活動，包括安排參觀辦公室、工作影子探索坊，以及德勤高層經驗分享會。

德勤中國認為，要確保香港國際都會能持續蓬勃發展，建立充滿關愛和包容的社會、解決跨代貧窮問題及推動青年向上流動是十分重要，而作為負責任的企業，德勤一直致力貢獻自身資源、專業知識和網絡，為培育香港新一代人才出一分力。我們非常榮幸能參與支援這項重要的計劃，同時呼籲更多公司一同加入支持項目。

首批2,000名來自基層初中生獲配對

為期一年的「共創明『Teen』計劃」於本月啟動，首批2,000名來自基層家庭的初中生將獲配對擁有專業背景、經訓練的友師。此外，計劃會安排培訓課程、師友互動、團體參觀、社交活動等一系列有系統的項目，以協助學員建立正向人生觀，力爭上游。

德勤中國華南區主管合夥人兼香港德勤公益基金會秘書長歐振興表示，德勤「智啟非凡」計劃期望於2030年幫助1500萬名中國人才發展，而青年發展更是計劃重點推動的策略範疇之一。為了這使命，企業一直與香港各界合作，從教育提升、技能發展和就業機會三大方面，推行和支持多個支援青年的項目。

香港德勤公益基金會撥捐一百萬港元支持香港特區政府適時推出的「共創明『Teen』計劃」，期望助學生發揮自身所長。 （圖片由德勤中國提供）

13年無間斷助港青探索未來

自2009年起，德勤「關愛相傳」師友輔導計劃已為超過300名弱勢社群家庭的中學生提供輔導，協助他們建立自信、拓寬世界觀，開啟更多未來的可能性。此外，德勤自2019年起與青年機構合辦「職業新世代」課程，幫助逾1,900名中學生探索學業和事業抱負，同時培養未來技能。

歐振興續指：「『共創明「Teen」計劃』與德勤公益基金會致力幫助青年成就自我、實現『助力公益，因我不同』的宗旨一致。」企業對能參與這項極具意義的計劃深感自豪，亦體現德勤「躍動香港」戰略下投資 10 億港元支持香港業務進一步發展的承諾。作為以宗旨為導向、負社會責任的機構，企業將繼續激勵香港的新一代，期望引導他們踏上錦繡前程。