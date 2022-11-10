Cre8 by AIA｜烘焙大師Greg及Dustykid陳塵扶持年輕人追夢

全身投入自己的興趣及抱負，並將之發揚光大，是不少年輕人的夢想。AIA推出的青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」就為一群敢於追夢的青年人搭建舞台，助他們實踐抱負。

來自飲食組別的入圍者黎昭頴（Sarah）及梁盛楠（Nicky），前者採用本地檸檬和蜂蜜，親手製作法式甜點；後者每晚不辭勞苦，炮製手工調味牛油，為餐桌添上不一樣的色彩。至於設計組別，則有林穎琛（Minnie）及陸嘉欣（Ellis），Minnie將奇思妙想注入設計，欲發展永續時裝，Ellis則以植物皮取代動物皮製作手袋，宣揚人與自然共生的理念。

「Cre8 by AIA」的導師及評判包括著名麵包店Bakehouse創辦人Grégoire Michaud和心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵（Rap）早前分別和四位入圍者面對面交流，指導他們如何一步步實現夢想，更帶Sarah和 Nicky到訪Bakehouse食物工場、店舖及邀請 Minnie 和Ellis 參觀工作室親身了解運作，四人不但領受到獨門秘技，更借鑑導師的成功經驗，向夢想進發！

法式甜點烘焙師 手工牛油匠人 冀以手藝闖出名堂

鍾情法式甜點的Sarah在瑞士留學時，已開始學習製作各類甜點，更一度於當地餅房工作，鑽研烘焙技巧。回港後，她對細節要求極高，包裝設計一絲不苟，更採用本地新鮮健康食材，例如元朗出產的檸檬，及香港製造蜂蜜等，製作貝殼蛋糕、可麗露等。Sarah亦勇於在產品中加入創意，研發不同口味，款款皆為信心之作。現時Sarah的產品除了於網店有售，更可於大型商場的限定店及多間咖啡店買到，她希望將來與更多餐廳合作及寄賣，與大家分享有本地特色的法式甜點。

另一位入選者Nicky則是一名廚藝高手，每每在朋友聚會中炮製佳餚，大家都讚不絕口。Nicky期望以興趣作為事業，將自己的手藝帶到不同人的餐桌，遂想出把黑松露、辣椒、番茄及阿根廷青醬等意想不到的風味與牛油調和，無論是麵包、意粉，還是牛排都可以和調味牛油伴吃。調味牛油看似簡單，實則每款皆是Nicky用心研發，而製作過程殊不輕鬆，Nicky每每做到筋疲力盡，只為令大家品嚐美味。現時Nicky在不同市集擺賣均反應熱烈，但他不希望僅此而已，並計劃推出更多口味及將調味牛油於連鎖店上架。

當日兩人一起隨Greg參觀Bakehouse的食品工場及店舖，Sarah向Greg請教有關產品如何維持質素的技巧，以及如何按銷售額及顧客喜好調整貨量。Sarah隨後更親手製作經典法式甜點Madeleine予Greg試味：「原來他十多歲已開始製作Madeleine，能夠與經驗豐富的他一同製作糕點，過程中我也得益不淺。」

Nicky則指在Greg身上學到商業思維，有助面對市場激烈的競爭：「Greg說，如有人跟隨你做同類產品，即代表這產品在市場上有價值。與其懼怕對手，不如思考如何突圍，你可以加入新元素，也可以透過調整營運模式，努力成為市場領導者。」Greg亦鼓勵Nicky要有自信：「要相信自己正在做的事，為自己自豪，向人推銷時才會令人信服，別人才會相信這是一件好產品。」

更多有關Greg對入選者的指導過程，請觀看短片：

除了烹調美食，Greg亦與Nicky及Sarah交流經營品牌心得。

設計師關顧環境欲發展永續時裝 植物皮手袋製作師另闢蹊徑傳承手藝

各式時裝每季推陳出新，令Minnie突圍而出，是她發展永續時裝的意念。時裝設計系畢業的Minnie曾到歐洲留學及於時裝比賽得獎。她沒有藉此加入大品牌做設計師，而希望經營經得時間考驗的自家品牌，推廣按量訂製，創造既具美感、也關顧環保的時裝，平衡fast fashion的風氣。設計方面，她擅於將不同色彩和抽象意念融和在設計之中，努力透過作品說話，其風格備受賞識。

另一位參賽者Ellis本是一位廣告人，近年各種生活變化讓她開始思考環境保育、心靈健康、家庭關係等議題、啟發她「轉換跑道」，創立植物皮革手袋品牌。憑著退休手袋匠人的父親的指導，再加入自己的理念及廣告經驗，Ellis以仙人掌皮製作簡約風格的手袋，推廣減少虛耗及愛護自然的品牌故事。未來她計劃推出不同類型產品，更進一步將她的植物皮品牌輸出香港。

當日兩位參賽者一同參觀Rap的工作室，Rap除了分享自身經歷，更為二人的品牌提供意見。對設計師而言，於發展品牌期間，如何平衡創作及營商兩大元素亦是一大課題，Rap的做法和經歷正好能成為參考 :「同為設計師及創業家，要切換身份及平衡兩者，常常需要反思。在創作的世界之中，有時也要跳出來觀察市場反應，了解顧客喜愛甚麼。」

更多有關Rap對入選者的指導過程，請觀看短片：

Ellis憑著自家植物皮革品牌，入圍Cre8 by AIA設計組別。

Minnie希望以自己的設計改變時下fast fashion風氣，推動可持續理念。

「Cre8 by AIA」青年共創項目比賽設有五大組別，提供總共150萬港元的Cre8起動資金，助年輕人把創意無限的夢想化成可持續的事業。除了與星級導師面對面學習交流外，「Cre8 by AIA」亦提供不同平台，為十位入選的年輕人提供曝光機會，向公眾宣傳他們的夢想。大家如希望進一步了解以上四位入選者的夢想，可以追蹤他們的IG專頁（Sarah@22c.patisserie，Nicky@yelo.steakbutter，Ellis@soulmatte.earth，Minnie @lamwingsum）為他們打氣加油！

Cre8 by AIA 全力支持年青人追夢，本次分別有表演創作、設計、飲食、環保及創科組別，合共十位參賽者入選。（左起：表演創作組別入圍者宋啟元及呂以彬、設計組別入圍者林穎琛及陸嘉欣、飲食組別入圍者黎昭頴及梁盛楠、創科組別入圍者蔡佩樺及陳施諾、環保組別入圍者梁鎮顯及黃靖羲。）

「Cre8 by AIA」將於11月下旬選出各組別的最終優勝者，送出30萬港元的起動資金，並舉行頒獎禮公布賽果。後續活動詳情將在「Cre8 by AIA」官方Instagram專頁公布。