【友邦獎學金】一百份鼓勵 一百分人生 三個為夢想啟航的故事

成長仿如在大海中航行，而挫折猶如毫無預兆的海浪，既能覆舟，亦能讓你乘風前行。縱然三位榮獲友邦獎學金的學生在成長路上被急浪拍打，卻能憑著自身的堅毅劃破浪尖，成功考入心儀的大學，實現夢想。有學生在生離死別中振作；亦有在恩師的陪伴與支持下重拾學習的興趣；更有在劏房中奮鬥，盼以一己之力建設可持續發展城市。在友邦獎學金的幫助下，三位學生堅守夢想，致力回饋社會，昂首創造自己冀盼的未來。在友邦獎學金接受新一年度申請之際，看看他們三位的故事。

攝影：黃寶瑩、鄭子峰



藥劑學生受亡父啟發 樂觀面對逆境

DSE是廣大學生的重要里程，面上總帶著陽光笑容的易秋好（秋好）不會令人覺得她曾經歷人生巨變。她在開考前一星期面對爸爸突然病逝的消息，令她一度被悲傷籠罩。「爸爸的病情在一日內惡化，收到消息時感到錯愕，一時未能接受，因為爸爸一直向我堅稱是小病。」秋好與爸爸感情深厚，父親離世後終日以淚洗臉，直至想起爸爸樂觀的個性而重新振作，「爸爸個性樂觀積極，更喜歡講『爛GAG』，即使在自己患病期間，仍經常大講『爛GAG』。既然爸爸可以樂觀面對自己的生死，我都可以樂觀面對他的離去及DSE。」

成長的痛會使人蛻變，雖然無法消除喪父的悲痛，但她將這份來自爸爸的力量，轉化成支撐自己向前邁進的動力，成功考入藥劑學系，立志成為一名藥劑師，提升大眾對藥劑師及藥物的認識。

家庭遭遇巨變，經濟拮据。秋好成功獲取獎學金前，曾一度考慮休學幫補家計。

家庭失去經濟支柱，一度需要依賴政府福利維生，更因經濟壓力而考慮休學一年，以賺取學費及生活費。在絕望之際，獎學金為她燃點希望，「友邦獎學金解決了我的學費壓力，我不用休學了！我想未來副修音樂，曾因涉及額外支出而卻步，但獎學金助我應付這筆費用，支援我的夢想。」專注學習之餘，秋好不忘關愛社會，積極參與藥劑相關的實習工作外，她更透過樂團的義務工作，以音樂演奏與社區交流。

秋好亦會把握課餘時間，積極參與實習工作，走進社區了解病人需要。

清貧出身欠自信 願如啟蒙師般以生命影響生命

生於清貧家庭的陳芷瑩（Rola）自小欠缺學習資源及自信，認為自己輸在起跑線：「小學競爭好大，加上大部分同學都自費參加好多興趣班及補習班，自己卻因經濟問題未能負擔費用，令我自覺與同學比下去，學習態度相當消極。」直至中四，Rola遇上啟蒙老師，啟發她的寫作潛能，讓她漸漸重拾自信。「我個性內向，不懂表達自己，當時的中文老師教導我用文字表達自己，慢慢令我敞開心扉。老師更鼓勵我參加不同活動來豐富我的校園生活，令我體會到原來很多校園活動是不需花費分毫，只要有能力就可以參與，慢慢重拾自信。」

Rola認為教書與育人同樣重要，若教師能用心發掘學生的潛能，因材施教，將能為學生帶來不一樣的人生。

恩師的育人精神令她對老師的看法改觀，並明白教育的重要，立志投身教育界，最終成功考入大學修讀中文教育。「以前覺得老師只是負責教書，現時認為老師首要責任是陪伴學生尋找學習信心，投入學習生活。未來期望創造平等共融學習環境，探索照顧學生差異的方法，同時希望與學生建立亦師亦友的關係，為他們提供情緒支援。在恩師身上，我學到如何以生命影響生命，希望成為學生的指路明燈。」

作為社會未來的教育者，Rola認同友邦獎學金對教育的理念──教育能夠改變年輕人的生活。「友邦獎學金支援高等教育，幫助我獲得更多學習資源，在追夢路上扶了我一把。」她除了透過獎學金支付每年的學費，更報讀不同興趣班，如水墨畫及書法班、進修特殊教育需要的課程，積極裝備自己，期望未來能夠學以致用。

Rola自言小時候因家境問題未能負擔補習費，與同學的差距使她從小內向寡言，缺乏自信。

走出劏房 建設可持續發展城市

李偉鴻（Sammy）在中一那年，爸爸的離世令家庭遭逢巨變，與媽媽相依為命。自此搬離寬敞的西貢村屋，寄居於親戚家中。在應考DSE前更要搬到油麻地劏房居住，令他深刻體會到劏房惡劣的居住環境，決心考入測量系，建設可持續發展城市。「社會需要改變，需要移除劏房這類居住環境。」Sammy與媽媽住在僅有100呎的劏房，加上家居雜物，可謂舉步維艱。「我甚至沒有書桌及做功課的空間，有時要在廁所上網課，功課亦只可坐在床上完成。」由於環境擠迫，加上空氣不流通，他表示在床上溫習感覺好壓迫，難以專心，亦欠學習動力，繼而減低學習成效。在疫情下，公共圖書館或自修室都暫時關閉，他只可留在劏房溫習，憑自身的努力咬緊牙關考入測量系，向夢想邁進一步。

獎學金讓Sammy能專注學業，他期望以知識協助弱勢社群，建構一個更宜居的城市。

剛踏上夢想之路，卻面臨學費危機。他在課餘時間做不同的兼職，只能勉強幫補學費。見到友邦獎學金致力幫助學生完成學業，Sammy毫不猶豫遞上申請表，「獎學金肯定了我的努力，給我鼓勵，令我可以專注學業，不用再為學費憂心。現時有更多時間讓我計劃自學經濟等不同方面的知識，充實自己。」他未來想成為建築測量師，期望以專業知識協助社會弱勢社群，「由改變舊樓居住環境開始，希望運用專業知識貢獻社會，建構可持續發展的理想城市，人人可以安居樂業。」

劏房狹窄侷促，卻不能限制潛能。在母親的鼓勵下，Sammy咬緊牙關，成功入讀大學。

AIA於2020年設立友邦獎學金，承諾投放一億美元，在未來數十年間，每年資助100名就讀於香港多間大學的本科學生，助他們完成整個本科課程。友邦慈善基金會為他們籌辦不同的活動，包括歷奇領袖訓練營及社區服務等，助他們擴闊視野，迎接未來。2022/23年度友邦獎學金將接受申請，有興趣申請獎學金的同學可向各大院校查詢。