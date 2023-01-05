賀年糕點｜金絲棗年糕北海道瑤柱蘿蔔糕　翠園9款賀年美食74折起

防疫措施放寬，迎來疫後復常的第一個農曆新年，特別讓人興奮，親友拜年聚舊，又豈能兩手空空？年糕、蘿蔔糕等賀年糕點是不少人的選擇，不單美味又得體，還寓意來年步步高陞。翠園今年亦推出多款新年美食，當中有沒有你喜愛的口味？



每逢新年佳節，當然不少得多款賀年應節食品！（圖片由翠園提供）

鴻運年糕金絲棗製甜而不膩 北海道瑤柱蘿蔔糕足料清甜

想今年衣食豐足，不妨選購有「紅運年年」寓意的鴻運年糕，它選用了精心挑選大粒和田棗及金絲貢棗巧製而成，棗味清甜濃郁，甜度恰到好處而不過膩。而新年又怎可以錯過蘿蔔糕呢？金腿瑤柱蘿蔔糕選用了醇香金腿、清甜蘿蔔和北海道瑤柱，製作而成的蘿蔔糕口感豐富，啖啖足料。

桂花杞子棗皇糕淡雅花香 嚴選材料瑤柱XO醬

蘿蔔糕的最佳拍檔當然是XO醬，翠園的瑤柱XO醬選用了北海道瑤柱、金華火腿、優質蝦籽、蝦米、原隻辣椒等頂級材料，配以米糠油炒製，輕鬆令蘿蔔糕的味道昇華。翠園除了推出年糕、蘿蔔糕，還有桂花杞子棗皇糕，濃郁棗味之餘，亦滲出淡雅的桂花香，再配上微甜的杞子，層次豐富。

瑤柱XO醬選用了北海道瑤柱、金華火腿等頂級材料，配以米糠油炒製，味道甘香，令人一試上癮！（圖片由翠園提供）

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翠園

優惠日期：由即日起至2023年1月22日

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