亞洲素食展2023｜3大主題館逾5000種素食　免費換票入場攻略

素食已不只是一種潮流，而是不少人生活的部分，一年一度的亞洲素食展再於香港會展舉行，為配合愈來愈多市民對素食生活的需求，今年展會的規模較往年增加近一倍，並帶來超過5000種素食、純素、天然、有機及綠色產品。想知道今年展覽的重點項目，就要繼續看下去。



今年亞洲素食展有多達超過260商戶參展，設有三大主題館，入場人士可按個人需要或喜好追求健康生活。

【主題館1：優質飲品】

台式飲品店近年愈開愈多，不過含糖量超高不適宜每天飲用。想喝得健康，可考慮純素咖啡、保健茶、花茶、果汁、純素酒品等，為自己建立純素、健康慢活的生活習慣。

展會有不少純素飲品出售，包括了純素咖啡等。（圖片由柏堡活動策劃提供）

【主題館2：烘焙及糕餅】

吃甜品和糕點總令人產生罪惡感？那如果是素食甜品呢？烘焙及糕餅專區由烘焙工具到材料都一應俱全，只需買齊材料，按部就班就可以輕鬆打造生活「小確幸」。

外形吸引的甜品一樣都是純素食物。（圖片由柏堡活動策劃提供）

【主題館3：素．生活】

不少人都認為，茹素是一種生活態度。素．生活主題館就是向公眾提供不同素產品，從生活建立茹素的習慣。

按圖看精選產品

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Veg Kitchen人氣回歸 動手炮製素食

購物之餘，也可嘗試自己親手製作人氣素食！「素食廚房」邀請了多位廚師和合作品牌登場，與入場的大人小朋友一起炮製色、香、味俱全的素食。想促進親子關係，從中認識素食和綠色生活知識，就不可錯過Veg Kitchen和相關的工作坊了！另外同場亦會舉行香港優質素食大獎，業內及在場公眾都可以參加投票，選出優秀品牌。

現在亞洲素食展與「01空間」推出門票優惠，只要經「01空間」登記，即可獲得免費門票。

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亞洲素食展2023

日期：2月17日至19日

時間：早上11時至下午8時（2月17日至18日）｜早上11時至下午7時（2月19日）

地點：灣仔會展3FG展覽廳

