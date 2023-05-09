中銀信用卡聯乘永安旅遊推「週三起飛」　飛台灣來回勁減$400

疫情紓緩，香港人終於有得飛！想快閃去旅行之餘又想慳到盡，就要申請中銀信用卡！只要輸入優惠碼，即可以優惠價預訂台灣航點來回機票，訂單金額愈高，慳得愈多，而且名額有限！



想飛台灣又想平到盡，就可以留意，於5月10日中午12時永安旅遊的「週三喜飛」活動，於用中銀Visa或Mastercard信用卡預訂機票，輸入優惠碼「BOCT412」，就可以優惠價購買台灣旅點來回機票！訂單滿$1000（未連稅價錢）就可減$180，滿$2000（未連稅價錢），即可減$400，而名額限首600單，先訂先得，額滿即止。

於6月乘坐大灣區航空由香港飛台北來回，只需要$720起，同月乘坐中華航空由香港飛高雄來回，連託運1件23公斤行李，亦只需$1170起。

只要輸入推廣碼，即可勁減高達$400。（圖片由永安旅遊提供）

週三喜飛機票詳情（以下價錢未連稅）

台北大灣區航空

價錢：$740起



中華航空

價錢：$1170起



長榮航空

價錢：$1230起



高雄

中華航空

價錢：$1170起



國泰航空

價錢：$1380起台中

香港快運航空

價錢：$970起

（資料圖片）

中銀信用卡 X 永安旅遊「週三起飛」

優惠日期： 5月10日

開搶時間：中午12點

優惠名額：首600單

活動網址：https://bit.ly/3HDEsos