全新Toshiba電壓力鍋易用又安全　廚藝新手炆燉無難度

煮飯易學難精，特別是明火炆和燉更是技術含量極高，既要睇火確保不會煮燶，又要有足夠時間確保煮得透、煮得腍，多得壓力鍋的出現，才能快速烹調，解決問題。對廚藝新手而言，揀選一款好用、易用兼安全的壓力鍋並非易事，Toshiba全新推出的電壓力鍋，不但設有三角壓力穩定技術令食物口感一致，更有12種烹調模式和11種安全保障，令新手更易上手，輕鬆煮出專業味道！



Toshiba入門級電壓力鍋方便新手烹調

不論你是廚藝大師或是新手，最常用的烹調方式離不開煎、炒、炸和蒸等等。然而，若講到炆、燉或煲湯，大家或許甚少接觸。原因無他，其質素跟時間掛鉤，而且還要兼顧火候，非一時三刻便能精通。直至壓力鍋的出現和盛行，才令到這些「技術型」烹調方式更常出現在家中。

市面上的壓力鍋種類眾多，如果你剛接觸廚藝不久，可能難以揀選一款既煮得好味，又方便新手使用，同時更講求安全的壓力鍋。Toshiba全新推出的入門級電壓力鍋，正是廚藝新手的福音，因為它一機便能滿足上述的要求。

三角壓力穩定技術穩定加壓表現

首先，傳統壓力鍋的底部是傳統的兩點定壓，令到溫度傳遞到食物時並不一致。Toshiba電壓力鍋採用三角壓力穩定技術，鍋內底部附有三片鋼膜，以三角形定位穩定承托內鍋，比兩點定壓的加壓更加穩定，溫度亦更精準。因此，其烹調效果更佳，不會過度烹調或有口感不一的情況出現。另外，Toshiba電壓力鍋持續以70 kPa壓力炆燉食物，比一般明火烹調節省時間，但同時仍能煮出嫩滑口感，以及保留食物的原味。

12種烹調模式、3種烹調口感 滿足所有口感要求

對廚藝新手而言，無需調較火候絕對是一大方便，但除此之外，一鍋即可炮製多款食物亦令人雙眼發亮！Toshiba電壓力鍋設有12種烹調模式，分別是8種70 kPa壓力烹調模式，包括豬/雞、牛/羊、豆類/肋骨、煲湯、快煮飯、快煮粥、蒸煮和自定烹調，以及其餘4種烹調模式，包括開蓋煮、慢煮、蛋糕和保溫。此外，還可選擇3種烹調口感，分別是標準、鬆軟和較硬，滿足所有口感上的要求。

Toshiba電壓力鍋設有12種烹調模式，還可選擇3種烹調口感。

11項安全保障 煮得更安心

最後當然是安全性，Toshiba電壓力鍋有多達11項安全保障，包括壓力限制安全保護、雙層防堵塞安全保護、盒蓋到位通電保護和自鎖安全保護等等，全方位保障用家安全。另外，排壓方式除了手動排壓外，Toshiba電壓力鍋同時設有自然排壓，專為大家烹調豆類、咖喱等黏性食物、以及忌廉湯等濃稠湯時而設，以免受傷。同時鍋身採用耐用性高的5VA防火物料，即使在高溫的情況下，仍能保持穩定性，令煮食更安心。

此外，隨機更附有食譜書，就算對高壓煲、甚至廚藝不太了解，亦可按食譜一步一步烹調，享受下廚的樂趣。

電壓力鍋

型號：PC-48DRSHK(K)

建議零售價：$1188

產品詳情:https://bit.ly/3NN7uEA

電壓力鍋食譜示範：咖哩燜牛肋條（燜/Simmer）

4-6人分量 1級難度 30分鐘

材料:

牛肋條 1200克

薯仔 3個

洋蔥 1個

紅蘿蔔 1/2條

紅尖椒 1條

薑 4片

咖哩醬 3湯匙

紹酒 1湯匙

黃薑粉 1湯匙

生油 1湯匙

冰糖 2大粒

上湯 200毫升

香葉 2片

椰汁 150毫升

生粉水芡 適量

材料：牛肋條 1200克、薯仔 3個、洋蔥 1個、紅蘿蔔 1/2條、紅尖椒 1條、薑 4片、咖哩醬 3湯匙、紹酒 1湯匙、黃薑粉 1湯匙、生油 1湯匙、冰糖 2大粒、上湯 200毫升、香葉 2片、椰汁 150毫升、生粉水芡 適量

做法：

1. 牛肋條洗淨，切2吋長，薯仔去皮、洋蔥去衣、紅蘿蔔去皮及紅尖椒全部切大塊

2. 滾水中放2片薑，加入牛肋條汆水5分鐘。

3. 鍋內下少許油，放入2片薑爆香，再加入紅尖椒、薯仔、洋蔥及紅蘿蔔

4. 下咖哩醬和牛肋條略拌，沿鍋邊灒酒

5. 之後加黃薑粉、生抽、冰糖、上湯及香葉，合上鍋蓋

6. 按「功能(Function)」選擇「自定烹調 (Braised)」功能

7. 按「烹調時間 (Timing)」設定烹飪時間30分鐘，按「開始(Start)」開始烹飪

8. 烹調完成後，選擇按「功能(Function)」選擇「開蓋煮 (Open Cooking)」功能+按「烹調時間 (Timing)」設定烹飪時間10分鐘

9. 倒入椰汁，並以生粉水芡埋芡，汁收到理想濃稠度即可

即睇咖哩燜牛肋條做法：

電壓力鍋食譜示範：蟲草花螺片雞腳湯（煲湯/ Soup）

4人分量 1級難度 40分鐘

材料：

蟲草花40克

乾螺片60克

淮山20克

杞子20克

豬𦟌300克

雞腳6隻

水1500毫升

材料：蟲草花40克、乾螺片60克、淮山20克、杞子20克、豬𦟌300克、雞腳6隻、水1500毫升

做法：

1. 乾螺片浸泡1小時至軟身，豬𦟌及雞腳汆水備用。

2. 淮山、杞子及蟲草花洗淨，浸水半小時

3. 加入乾螺片、豬𦟌、雞腳、淮山、杞子及水，以「煲湯 (Soup)」煲40分鐘。

4. 最後加入蟲草花焗5分鐘，即可享用。

即睇蟲草花螺片雞腳湯做法：

適宜用電壓力鍋烹調菜式

（資料及相片由客戶提供）