特朗普取消中國最惠國待遇　6圖解讀關税將升至60%　發生概率很大

談股論金，侃天侃地，大家好，我是格隆。今天我們聚焦一個既事關中美經貿關係走向，也事關中國經濟、股市未來的話題：取消「最惠國待遇」，對我們影響究竟有多大？以及我們應該如何來應對？

上週五（11月22日），國內A股三大指數沒來由大跌，上證指數跌至3267.19點，跌幅達3.06%，創業板指跌至2175.57，跌幅達3.99%，深證成指跌至10438.72點，跌幅達3.52%，三指數齊齊跌破20日均線和30日均線。

同期人民幣也同步貶值。2024年11月6日美國大選落地當日，人民幣對美元一天大幅貶值1.46%。從11月6日到11月22日，則貶值2.17%，創2024年8月以來近4個月新低：

所以，問題來了：市場為何如此驚慌？

這個世界上，從來沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。市場驚慌的核心原因之一，或許來自市場對於未來中美貿易關係走向的深切焦慮——中美經貿關係，會否從拜登時期可控的「去風險」，走向特朗普時期的徹底「脱鈎」？

這種擔憂不是沒有來由的。2024年11月19日，美國國會下屬的美中經濟與安全審查委員會在其年度報告中，首次正式建議美國國會應當取消自2001年以來的中國永久正常貿易關係地位。或許不是巧合，在這幾天之前，國會眾議院約翰·穆勒納爾也推出法案，同樣要求正式終止中國的「永久正常貿易關係」地位。

如何理解最惠國待遇呢？

簡單一句話：如果「永久正常貿易關係」終止，中美經貿，等於事實上脱鈎。

無獨有偶，中國商務部副部長王受文11月22日公開表示，他期待與美方開展「積極的對話」，拓展合作領域、管控分歧，推動雙邊經貿關係平穩。這種回答，也使得市場傳聞不像是空穴來風。也正是做出這個回應的當天，A股市場全線下跌。

這個事情為什麼會令市場反應如此劇烈呢？

我們首先需要弄懂什麼是「永久正常貿易關係」，以及這對於我們意味着什麼？

所謂的「永久正常貿易關係」，前身就是我們熟知的「最惠國待遇」，是國際經貿關係中常用的一項制度，指一個國家給予另一個國家非歧視性的貿易政策，即一個國家向其所有貿易伙伴提供相同的税率以及進口配額等等。

美國賦予中國最惠國待遇，是從1979年中美建交開始，但每一年需要美國走一次審查程序，由總統續簽。直到2000年，中美間談妥中國入世的相關條件，美國才給予中國「正常貿易伙伴關係」及其附帶的最惠國待遇。2001年之後，在WTO框架下，美國將正常貿易伙伴關係「永久化」。

這個「最惠國待遇」在我們的經濟史上有多重要呢？

我們經常説，建國後我們有兩次下注國運的機會，一次是1979年改革開放，另一次就是2001年中美兩國正常貿易伙伴關係「永久化」，中國加入WTO，得到了最惠國貿易關税地位，這帶來了兩個巨大好處：

第一，全球資本開始大量湧入中國，大量外資才來到中國投資建廠，生產商品；第二，我們的產品在國際商場上「物美價廉」，贏得價格優勢，而這個「價廉」，一方面是我們低廉的勞動力和原材料成本，另一方面很大程度上要歸因於「最惠國」地位帶來的平均僅為2.2%的最惠國關税税率。也是基於此，中國變成了世界工廠。

2001年後，美中兩國的貿易額大增。2000年到2024年間，中國對美出口額從約500億美元增至約5000億美元，翻了10倍。中國對美國貿易順差從280.8億美元飆升至2023年的3361.3億美元，增長了12倍。

中國經濟的騰飛，很大程度緣於出口的增長，尤其對美的出口。出口對我們GDP的拉動貢獻一度佔到30%以上，哪怕在這幾年疫情管控、地緣摩擦等各種不利條件下，出口對我們GDP的拉動貢獻，也維持在18%上下。你可以理解成，我們的GDP每增長5個點，其中有一個點就是出口貢獻的，這還不算出口對其他產業鏈的外溢與拉動。

要知道，GDP增長的貢獻項不是單純的出口，而是出口減進口之後的貿易順差。而這很大一部分是從美國一個國家身上拿到的。建國前50年，我們的貿易順差總額，只有1352億美元。但從2001年後的短短20年，我們的貿易順差總額達到5.18萬億美元。其中從美國一個國家身上拿到的貿易順差達到3.72萬億美元，年均1860億，一年從美國一個國家身上拿到的貿易順差，比過去50年的總和都多。過去25年，美國市場佔中國出口的比例的均值不到20%，但是卻貢獻了中國貿易順差總額的92.8%。

如果取消這個最惠國待遇，會導致什麼結果呢？

美國最惠國關税税率平均約為2.2%。若美國取消中國最惠國待遇，美國非最惠國關税平均税率為42%，疊加301框架下約20%的關税，對華平均關税將升至60%以上。

根據彭博的預測，如果60%的關税政策落地，那麼最遲到2030年，美國從中國的進口占比將基本降至0，這意味着中美經濟事實上的脱鈎。

瑞銀集團(UBS Group AG)的最新研究也顯示，60%的關税將砍去中國經濟年增長率的一半以上。

事實上，中美第一輪貿易戰之後，中國商品從2018年初2.3%的最惠國關税税率水平，已經抬升到了當下約19.3%的水平。

結果是，美國從中國進口金額佔比從2018年的21.59%下降至2024年6月的12.7%，降幅接近一半。

就算平均税率從目前的19.3%，不提升到60%，而是隻提升20個百分點，高盛的測算是，這將會使我們明年的經濟增速下降0.7個百分點，回到4字頭的增速。

那麼，取消中國「最惠國的待遇」概率有多大呢？

很明確的告訴你，從操作流程來講，概率相當大。

因為，取消中國最惠國待遇為美國國內法律行為，投票方面，適用於美國普通法，僅需過半投票即可通過。在特朗普政府有望實現對參眾兩院、最高法的共同控制，三權合一，獲得過半同意票大概率不難。

而且從世界貿易組織的規則來看，基於國家安全考量，美國也可以取消一個國家的貿易優惠政策。現任總統喬·拜登就使用了這個特例，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後取消了與俄羅斯正常貿易關係地位。

當然，美國這種以鄰為壑的逆全球化潮流舉動，必然也會給自己帶來通脹上升、農業、礦業等諸多產業受到衝擊，損人不利己的境況。但我們不能就此就低估此事件發生的可能性。取消中國最惠國待遇是被納入了特朗普的競選綱領之中的，自2022年起，美國國會議員就不斷髮起取消中國最惠國待遇的挑戰。2024年9月，提名國務卿人選的馬爾科·盧比奧就推出了類似的法案。

美國克林頓政府1993年曾將對華最惠國待遇與人權問題掛鈎，但是在商界等力量的遊說下，1994年就決定脱鈎。（Getty）

怎麼辦？

樹欲靜而風不止。我們當然不畏懼美國的挑起的任何爭端。但於中美這兩個全球唯二GDP值過10萬億美金的超大經濟體而言，和則兩利，鬥則雙輸。我們應該盡最大的努力和智慧，管控分歧，避免雙方走向脱鈎的境地。同時積極加強國際合作，加強建立與美國以外市場的友好關係，推動多邊貿易體系的改革和完善，積極開拓新興市場。

剩下的就是苦練內功，有效激活和保持國內需求，以應對和替代可能消失的外部需求。

這要求我們在財富創造、財富分配上動真格。財富創造上，我們需要恢復和給予企業家足夠的尊崇與社會地位，像尊重科學院院士一樣尊重企業家。當年我們恢復了農民在農業中的主體地位，很快就能吃飽飯。中國從不缺優秀的企業家。只要我們恢復企業家在財富創造中的主體地位，我們大概率很快就有各種層出不窮的創新和財富。

2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），成為其第143個成員。加入WTO，中國即取得多邊、穩定、無條件的最惠國待遇，並以發展中國家身份獲得普惠制等特殊優惠待遇，有利於實現市場的多元化，使中國出口貿易有較大的增加。（圖源：VCG）

至於財富分配上，其實也不復雜，儘量把國民收入分配給居民部門。我們現在居民收入佔GDP比重大致在38%的水平，還是偏低了。錢到了居民手裏，他們天然會珍惜，並把每一分錢轉化成經濟的有效需求。從經濟學角度，地方政府還是要儘量少花錢的。以中央給地方化債為例，前任財長樓繼偉曾經説過：「我們做過債務置換，現在（債務規模）比那時越來越大，再做一次會更大，不能再做。」樓財長講的是2011年，地方債規模10萬億，重不堪負，那時中央對地方債進行了置換，結果僅僅十多年後的今天，地方債規模卻高達100萬億了。這個道理很簡單，對地方政府來説，既然借錢不用還，那就再多多借嘛。我們要永遠記住一個道理：債務是糟糕的，但不受控制的花錢，是債務危機的根源，才是最糟糕的事。

我是格隆，關注我，做一個清醒的人。雖然有時候太清醒了，會面臨很多煩惱，但相信我，隨波逐流的代價一定會更大！（全文完）