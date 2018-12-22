《人民日報》﹕中央經濟工作會議將針對「8個字」下功夫

一連三日的中央經濟工作會議已在昨日閉幕。《人民日報》指出，是次會議提出中國經濟運行的主要矛盾仍然是供給側結構性，必需堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，更多採取改革的辦法，更多運用市場化﹑法治化手段，在鞏固﹑增強﹑提升﹑暢通這8個字上下功夫。

《人民日報》指出，供給側結構性改革與高質量發展一脈相承，以供給側結構性改革為主線，帶來的結果就高質量發展。報道引述人民大學副校長劉元春指出，供給側結構性改革實行3年來，市場配置資源效率有所提升，經濟循環得到恢復，金融風險得到局部緩解，宏觀風險相對穩定，債務率相對穩定，新動能持續發展，新舊動能轉換速度加快。

他又指出中央經濟工作會議提出「鞏固﹑增強﹑提升﹑暢通」這8字方針，對於指導當前及今後一個時期深化供給側結構性改革﹑推動經濟高質量發展意義重大，必須不折不扣地落實到位。

建立公平開放透明的市場規則

在中央經濟工作會議提出，要鞏固「三去一降一補」成果，推動更多產能過剩行業加快出清，降低全社會各類營商成本，加大基礎設施等領域補短板力度。

同時會議亦提出要增強微觀主體活力，發揮企業及企業家主觀能動性，建立公平開放透明的市場規則及法治化營商環境，促進正向激勵及優勝劣汰，發展更多優質企業。

會議亦提出要提升產業鏈水平，注重利用技利創新及規模效應，形成新的競爭優勢，培育及發展新的產業集群。同時要暢通國民經濟循環，加快建設統一開放﹑競爭有序的現代市場體系，提高金融體系服務實際經濟能力，形成中國市場及生產主體﹑經濟增長及就業擴大﹑金融及實體經濟良性循環。